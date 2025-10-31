Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ . IG.

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan la nueva película 'Amando a Amanda’ que marca el debut cinematográfico de Del Barrio Producciones, liderada por Michelle Alexander, en alianza con AV Films, Ceci G Entertainment & Consulting y Ani Alva Helfer.

Esta vez, la directora Ani Alva, responsable de éxitos como ‘No me digas solterona’ y ‘Soltera, Casada, Viuda y Divorciada’, vuelve detrás de cámaras con 'Amando a Amanda’, su nueva cinta que ya comenzó a rodarse en Lima.

La nueva propuesta cinematográfica, que está escrita por la propia Helfer junto a Roberto Valdiviezo, promete conquistar al público con una historia sobre segundas oportunidades, amores imperfectos y el valor de reírse de uno mismo.

Una historia sobre el amor, el caos y las segundas oportunidades

'Amando a Amanda’ es una comedia romántica que combina humor, ternura y situaciones cotidianas con las que muchos se identificarán. La historia gira en torno a Amanda (Gianella Neyra), una mujer que intenta rehacer su vida amorosa mientras lidia con sus propias inseguridades y los enredos que surgen al darle una segunda oportunidad al amor.

A su lado estará Giovanni Ciccia, quien interpreta a un hombre dispuesto a aceptar a Amanda tal y como es, sin condiciones ni etiquetas.

La directora Ani Alva Helfer define la cinta como “una celebración del amor sin juicios ni moldes”, destacando que su enfoque busca retratar las relaciones adultas con honestidad, humor y sensibilidad.

“Es una historia entrañable, llena de malentendidos, personajes divertidos y momentos que nos recuerdan que amar no siempre es sencillo… ni aburrido”, comentó la realizadora.

Gianella Neyra: “Habla de reírse incluso cuando el amor se complica”

Para Gianella Neyra, esta película representa un regreso a las raíces del cine emocional y humano que tanto disfruta interpretar.

“Estoy realmente feliz y conmovida con esta historia. Amando a Amanda habla de segundas oportunidades y de reírse incluso cuando el amor se complica. Me emociona volver a trabajar con Ani, con quien comparto una sensibilidad especial, y hacerlo junto a un equipo que admiro. Ojalá el público la viva con la misma pasión con la que la estamos haciendo”, señaló la actriz.

Neyra, quien además participa como productora ejecutiva, destacó el profesionalismo del equipo técnico y artístico, conformado íntegramente por talento peruano. El rodaje se desarrolla en diversas locaciones de Lima, y busca reflejar una ciudad moderna, vibrante y emocionalmente real.

Gianella Neyra y Ani Alva en la primera escena de la película ‘Amando a Amanda’ . IG.

Giovanni Ciccia, un amor incondicional en pantalla

El reconocido actor Giovanni Ciccia asume un papel que combina ternura y madurez emocional. Su personaje representa el amor incondicional, aquel que acepta los defectos del otro sin intentar cambiarlos.

La historia, sin embargo, no evita los contrastes ni las tensiones de pareja. En ese punto entra el personaje interpretado por Nacho Di Marco, quien confesó que su papel “llega para romper un poco la dinámica amorosa”.

“Hago de pareja de Gianella, soy su colágeno un rato. Es una comedia romántica con profundidad, porque el personaje de Gianella es bipolar, pero está tratado con mucho tacto y humor. Al final, lo que se cuenta es el amor incondicional del personaje de Giovanni”, explicó el actor argentino a las cámaras de América TV.

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ .Nacho Di Marco cuneta un poco de su personaje. América TV.

Michelle Alexander: “Era hora de dar el salto al cine”

‘Amando a Amanda’ marca un hito importante para Del Barrio Producciones, conocida por éxitos televisivos como ‘Oitos Hechiceros’ ‘Maricucha’, y ‘Luz de Luna’. Para Michelle Alexander, productora y directora general de la empresa, este proyecto representa un sueño largamente postergado.

“En Del Barrio sentimos que ya era hora de dar este salto. Amando a Amanda es nuestra primera película y nace del deseo de contar una historia sincera, que hable de nosotros, de nuestras emociones, de lo que realmente importa. Es un proyecto hecho con cariño, ilusión y con el corazón puesto en cada detalle”, declaró.

La cinta también cuenta con la participación de Dorian Fernández-Moris (Cementerio General, La Cara del Diablo) y Cecilia Gómez La Torre en la producción, sumando experiencia y calidad a la propuesta.

Además de Neyra, Ciccia y Di Marco, el elenco incluye a Rodrigo Sánchez Patiño, Fiorella Díaz, Valentina Saba y la joven promesa Noah Martínez, quienes aportan frescura y diversidad a la historia.La película explora el amor adulto desde una perspectiva femenina, empática y contemporánea, mostrando que las relaciones no siempre se ajustan a los patrones tradicionales.

El guion de Helfer y Valdiviezo pone énfasis en la vulnerabilidad emocional, el miedo al fracaso y la posibilidad de recomenzar, temas que resuenan con fuerza en el público actual.“Queríamos contar una historia sobre lo imperfecto, sobre el caos hermoso que implica amar y dejarse amar”, comentó la directora.

Gianella Neyra, Ani Alva y Michelle Alexander en la primera escena de la película ‘Amando a Amanda’ . IG.

Estreno en cines peruanos en 2026

'Amando a Amanda’ se estrenará en todos los cines del Perú en 2026, con la expectativa de convertirse en uno de los títulos más entrañables del año.La producción también busca llegar a plataformas digitales tras su paso por salas, apostando por una distribución amplia y moderna que acerque el cine peruano a nuevas audiencias.

Con un equipo técnico 100 % nacional y un enfoque cinematográfico visualmente cuidado —filmado con tecnología de última generación—, la cinta reafirma el crecimiento del cine comercial peruano y la fuerza del talento local frente a las grandes producciones internacionales.

Elenco de la nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva y Del Barrio Producciones. IG