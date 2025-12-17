Delincuentes aprovecharon incendio en almacén de La Victoria y robaron dinero y pertenencias a vecinos evacuados

Evacuación improvisada generó vulnerabilidad en las viviendas.

En el distrito de La Victoria transcurría con el ruido habitual del comercio y el tránsito cuando una columna de humo alteró la rutina. En pocos minutos, el olor a material quemado y el sonido de las sirenas marcaron una escena de urgencia en el jirón Antonio Raymondi. Personas salieron de locales y viviendas cercanas sin saber con certeza qué ocurría ni hasta dónde podía extenderse el peligro.

La emergencia no solo provocó temor por el avance del fuego. En medio de la confusión, varias familias dejaron sus casas abiertas para ponerse a salvo. Ese vacío momentáneo creó un escenario que, según denuncias vecinales, algunos aprovecharon para cometer robos. El incendio se convirtió así en el inicio de una cadena de hechos que dejó pérdidas materiales y una sensación de desprotección entre los residentes.

Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, los vecinos intentaban resguardar lo poco que podían. Algunos comerciantes arrojaron mercadería desde los balcones para evitar que el fuego la alcanzara. Otros miraban desde la calle sin imaginar que, además del incendio, enfrentarían el ingreso de desconocidos a sus viviendas.

La jornada terminó con el fuego bajo control, pero con denuncias que revelan una segunda emergencia: la inseguridad durante una evacuación forzada.

Robos denunciados durante la evacuación

La intervención de más de quince unidades de bomberos fue necesaria para controlar el fuego y evitar una tragedia mayor en la zona comercial. Foto: Municipalidad de La Victoria

Vecinos del jirón Antonio Raymondi relataron que sujetos ajenos al vecindario ingresaron a edificios cercanos mientras las familias salían por temor a que las llamas se propagaran. De acuerdo con testimonios recogidos por Exitosa, los delincuentes actuaron en los minutos de mayor pánico, cuando la prioridad de los residentes se centró en proteger a niños y adultos mayores.

Una de las afectadas describió lo que encontró al regresar a su vivienda tras el control del incendio. Su habitación presentaba cajones abiertos, ropa en el suelo y señales claras de búsqueda. Los ladrones se llevaron 7 mil soles en efectivo y celulares nuevos que aún no utilizaba. “No perdonaron nada, revisaron bolsos, cajones completos, hasta prendas de hilo”, contó la mujer al detallar el desorden que dejó el robo.

La denunciante explicó que el dinero sustraído correspondía a ahorros destinados al pago de deudas. Tras superar problemas de salud el año anterior, retomó su trabajo con esfuerzo constante. La pérdida, según expresó, afecta directamente su economía familiar.

Otros vecinos señalaron que los sujetos ingresaron a los inmuebles con el pretexto de colaborar desde los pisos superiores. Esa supuesta ayuda facilitó el acceso a departamentos donde sustrajeron dinero, celulares e incluso un televisor. Las víctimas coinciden en que el caos de la evacuación permitió que los responsables actuaran sin ser identificados.

El incendio en un almacén clandestino

Un voraz incendio consume varios almacenes en el jirón Antonio Raymondi, en el distrito de La Victoria, muy cerca del emporio comercial de Gamarra. | Canal N

El fuego se inició al mediodía en una casona utilizada como almacén clandestino de bicicletas, ubicada en el cruce del jirón Antonio Raymondi con la avenida Manco Cápac, en el distrito limeño de La Victoria. Las llamas se extendieron a tres locales vecinos, lo que incrementó la alarma en la zona.

Según información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, nueve unidades acudieron para atender la emergencia. Durante la intervención, Sedapal incrementó la presión de agua en los hidrantes cercanos para facilitar el trabajo de control. Las imágenes difundidas mostraron humo negro visible desde varios metros, lo que atrajo la atención de transeúntes y comerciantes.

Durante la emergencia, comerciantes de bicicletas y otros productos arrojaron su mercadería desde balcones y ventanas con la intención de evitar mayores pérdidas. La escena reflejó la urgencia y la falta de condiciones seguras para una evacuación ordenada.

Residentes del sector alertaron sobre problemas para el ingreso de las unidades de emergencia. El comercio ambulatorio y el cierre de calles complicaron el desplazamiento de los bomberos. Una pobladora expresó su reclamo en el Rotafono con una frase directa: “Por favor, los vecinos queremos denunciar a la Municipalidad de La Victoria porque pone en riesgo nuestras vidas cerrando las calles. Ahora no pueden ingresar los bomberos”.

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima informaron que la respuesta incluyó el uso de un dron que detectó imágenes de calor, lo que permitió actuar con rapidez. Personal de Gestión del Riesgo de Desastres brindó apoyo en la atención del incendio, clasificado como código 2, en un almacén clandestino de motocicletas, según el reporte oficial.

Incendio bajo control y explosiones registradas

El brigadier Iván Calvo, vicecomandante departamental de los Bomberos de Lima Centro, confirmó que el incendio quedó controlado tras momentos de alta tensión. Durante la intervención se registraron explosiones dentro del almacén clandestino, lo que obligó a extremar medidas de seguridad para el personal y los vecinos.

Aunque el fuego no dejó víctimas mortales, los daños materiales resultaron significativos. A ello se suman las denuncias de robo que ahora forman parte de las investigaciones solicitadas por los residentes. Los vecinos pidieron apoyo de la Policía Nacional del Perú para identificar y capturar a los responsables, al señalar que la emergencia los dejó expuestos tanto al fuego como a la delincuencia.