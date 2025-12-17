Perú

Alerta por la Gripe H3N2: el 50% de la población vulnerable en el Perú no ha sido inmunizada este 2025

Omar Neyra precisó que, aunque la enfermedad no alcanza la letalidad del COVID-19, la vigilancia sigue resultando esencial para evitar aumento de contagios

Guardar
Gripe H3N2: reportan que la población vulnerable no está vacuna en su totalidad| Canal N

La cobertura de vacunación contra la gripe H3N2 aún continúa aplicándose, ya que el 50% de la población vulnerable no recibió la inmunización durante 2025, según detalló el especialista en salud pública Omar Neyra. El experto precisó que los principales afectados corresponden a adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, quienes requieren especial seguimiento y protección.

Neyra explicó que, aunque la enfermedad no alcanza la letalidad del COVID-19, la vigilancia sigue resultando esencial. La vacuna actualizada de la influenza estará disponible en el país a partir de marzo de 2026 y, de acuerdo con sus estimaciones, brinda protección frente a la variante H3N2 circulante.

“La versión 2025 protege contra enfermedad importante. Preocupación mayor, salvo muy vulnerables que hay que hacerle seguimiento, creo que la población debería tener calma”, afirmó Neyra.

Alerta por la gripe H3N2:
Alerta por la gripe H3N2: el 50% de la población vulnerable sigue sin inmunización en Perú este 2025| Foto: Canva

Recomendaciones de prevención

El especialista destacó que las medidas preventivas no difieren de las recomendadas frente a otros virus respiratorios: lavado frecuente de manos, vacunación oportuna y especial atención a quienes integran los grupos de riesgo.

La llegada del verano en Perú, con la mayor realización de actividades al aire libre, limita la transmisión del virus en comparación con países ubicados en el hemisferio norte, donde el frío y la permanencia en espacios cerrados favorecen los contagios. Neyra puntualizó que “las posibilidades de contagio en épocas de verano, donde hay mucha ventilación, las reuniones son mucho en espacios libres, limita esa transmisibilidad”.

Alerta por la gripe H3N2:
Alerta por la gripe H3N2: el 50% de la población vulnerable sigue sin inmunización en Perú este 2025| Foto: Canva

El déficit de cobertura corresponde a la población vulnerable de Perú y, según puntualizó el especialista, no se trata de un dato global. Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a que los grupos de riesgo acudan a vacunarse y a prestar atención ante síntomas compatibles con gripe, especialmente en personas mayores y quienes padecen afecciones crónicas.

Alertas por síntomas

La dificultad para respirar, la alteración del estado de conciencia y la incapacidad para ingerir líquidos o alimentos figuran entre los principales motivos para buscar atención médica sin demora.

Entre los síntomas que requieren atención urgente en menores de edad se encuentran la respiración más rápida de lo habitual y la presencia de dificultad para respirar. En adultos, la aparición de falta de aire, respiración laboriosa o mediciones de oxigenación menores a 94 con un oxímetro justifican la consulta inmediata en emergencias.

Un segundo criterio de alerta es el cambio en el estado de conciencia. Dormir en exceso, comunicarse menos o presentar alteraciones neurológicas se consideran indicios de posible agravamiento de la situación clínica, especialmente en el contexto de la influenza.

Prevención frente a la influenza
Prevención frente a la influenza H3N2, recomendaciones clave para reducir el riesgo de infección| Foto: Canva

La imposibilidad de consumir líquidos o alimentos, así como episodios de diarrea asociados a cuadros gripales, pueden derivar en complicaciones como la deshidratación, por lo que se recomienda evaluación médica en el menor tiempo posible.

Se sugiere priorizar la atención en el centro de salud más cercana al domicilio y evitar acudir a hospitales saturados para reducir el riesgo de contagio de otros virus. El protocolo indica que aquellas personas que no presenten las señales de alarma mencionadas pueden abordar síntomas leves en su establecimiento habitual, disminuyendo la exposición a ambientes de alta aglomeración.

Temas Relacionados

Gripe H3N2peru-noticiasMinsa

Más Noticias

Megaoperativo en el Callao: 27 allanamientos y 7 detenidos por “Los socios del Callao”, banda criminal presuntamente liderada por Ciro Castillo

La investigación del Ministerio Público identifica un esquema mediante el cual se adjudicaron contratos estatales de manera directa por más de un millón y medio de soles, involucrando a empleados públicos y empresas señaladas por posibles irregularidades y presunta malversación de fondos estatales

Megaoperativo en el Callao: 27

“Los socios del Callao”: así operaba la presunta red criminal con órdenes de servicio, cambios en SUNAT y contratos repetidos, según la PNP

El amplio operativo realizado en Lima y Callao expuso un mecanismo que permitía otorgar adjudicaciones directas a firmas previamente elegidas, mientras la Policía y el Ministerio Público profundizan en la investigación sobre el proceso de contrataciones y la participación de funcionarios centrales en la administración regional

“Los socios del Callao”: así

Gobernador Ciro Castillo e implicados en banda criminal ‘Los socios del Callao’ enfrentan delitos de colusión y perjuicio económico al Estado por más de 1 millón de soles

La defensa de Ciro Castillo considera que las acciones judiciales carecen de fundamento y reclama la ausencia de notificación oficial, mientras que la Fiscalía acusa a funcionarios y proveedores de haber beneficiado contratos sospechosos en la gestión regional

Gobernador Ciro Castillo e implicados

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

El Consejo Regional resolvió por unanimidad suspender a Ciro Castillo debido a su inasistencia y situación judicial, y delegó a Edita Vargas la conducción de la gestión regional mientras avanzan las pesquisas por supuestos hechos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao.

Edita Vargas asume el Gobierno

Martín Vizcarra pide al PJ suspender su “injusta sentencia” de 14 años de prisión por caso Lomas de Ilo

Mientras se resuelve la apelación contra la condena por cohecho. Expresidente busca enfrentar en libertad el trámite en la segunda instancia

Martín Vizcarra pide al PJ
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Edita Vargas asume el Gobierno

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

Martín Vizcarra pide al PJ suspender su “injusta sentencia” de 14 años de prisión por caso Lomas de Ilo

Prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas, enfrenta nueva investigación por presunto proselitismo

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Julio Chávez ignora pedidos de renovar Acción Popular tras quedar fuera de las elecciones 2026: “Yo no voy a renunciar”

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Morán dedica programa de

Ricardo Morán dedica programa de Yo Soy a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, asesinado en Puente Piedra: “Era muy querido”

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio

DEPORTES

Fecha confirmada de la visita

Fecha confirmada de la visita de FC Barcelona al Perú: ¿Enfrentará a Universitario o Alianza Lima en amistoso?

Guillermo Enrique confesó tenso cruce con Paolo Guerrero, reveló indisciplinas en Alianza Lima y no descartó jugar por Universitario

Alan Diez hizo firme pedido a Sporting Cristal por un ‘9′ de nivel para el 2026: “¡Cómo te extraño, Flavio Maestri!"

El profundo dolor de Jorge Fossati por su salida de Universitario: “Lo están ensuciando, le dijeron que era por desgaste institucional”

A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa