Qué se celebra el 16 de diciembre en el Perú: una fecha marcada por hitos de transformación nacional

La fecha reúne acontecimientos que abarcan desde la muerte de un destacado intelectual y la aprobación de obras ferroviarias, hasta la fundación de una universidad y sucesos políticos y de violencia urbana (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 16 de diciembre reúne hechos relevantes de la historia peruana en distintos ámbitos. En 1839 falleció José Gregorio Paredes, intelectual republicano, científico y creador oficial del Escudo Nacional.

En 1851 se autorizó la construcción del Ferrocarril Tacna-Arica, una de las primeras obras ferroviarias del país, clave para la integración y el comercio. En 1959 se fundó la Universidad Nacional del Centro del Perú, impulsada por comunidades andinas para fortalecer la educación superior descentralizada.

En 1963 se realizaron por primera vez elecciones municipales directas. En 1993 ocurrió el asalto terrorista al Banco de la Nación en El Agustino, con nueve víctimas fatales.

16 de diciembre de 1839 – fallecimiento de José Gregorio Paredes, médico, científico, diplomático y creador del Escudo Nacional del Perú

La muerte de Paredes cerró una etapa clave del Perú independiente, protagonizada por un intelectual que combinó saber científico, acción política y representación internacional. (Congreso de la República)

José Gregorio Paredes, nacido en Lima en 1778, fue médico, matemático, cosmógrafo y uno de los intelectuales más influyentes del Perú temprano republicano. Enseñó en San Marcos e impulsó reformas académicas.

Participó en la vida pública tras la independencia, integró la Sociedad Patriótica y ejerció cargos legislativos y diplomáticos. Como presidente del Congreso Constituyente propuso la modificación del Escudo Nacional, aprobada en 1825, lo que lo convirtió en su creador oficial.

Representó al país en misiones en Europa y ocupó el Ministerio de Hacienda. Sus últimos años estuvieron dedicados a estudios científicos. Murió en Lima el 16 de diciembre de 1839.

16 de diciembre de 1851 – aprobación para construir el Ferrocarril Tacna-Arica: un hito temprano de la red ferroviaria peruana

El proyecto ferroviario Tacna-Arica nació como una apuesta temprana por el desarrollo económico y la articulación territorial en el siglo XIX peruano. (Manoel Obando)

El 16 de diciembre de 1851, bajo el gobierno de José Rufino Echenique, el Congreso autorizó la construcción del Ferrocarril Tacna-Arica, una línea de 62 kilómetros destinada a unir ambas ciudades y fortalecer el comercio regional.

La concesión fue otorgada a José Hegan, quien debía ejecutar una de las primeras obras ferroviarias relevantes del país. Aunque su aprobación ocurrió en 1851, la ruta se concretó a mediados de la década y se inauguró entre 1856 y 1857.

El ferrocarril se convirtió en infraestructura estratégica, útil para el traslado de personas, mercancías y tropas, y es hoy un símbolo patrimonial.

16 de diciembre de 1959 – Fundación de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo

Impulsada por comunidades campesinas, la fundación de la UNCP en 1959 consolidó un proyecto educativo clave para la sierra central del país. (Andina)

La Universidad Nacional del Centro del Perú se creó el 16 de diciembre de 1959 en Huancayo mediante el Decreto Supremo Nº 046, con catorce facultades, gracias a la iniciativa de 36 comunidades campesinas de la región andina que promovieron su establecimiento.

Comenzó sus actividades académicas el 3 de abril de 1960, con Javier Pulgar Vidal como primer rector. A lo largo de su historia ha promovido la educación superior en la sierra central, fomentando la descentralización académica y la formación profesional.

Filiales de su red dieron origen a otras universidades nacionales en diversas ciudades. La institución se consolidó como una de las principales casas de estudio públicas del país, con programas de pregrado y posgrado que atienden diversas áreas del conocimiento.

16 de diciembre de 1963 – primera vez en que peruanos eligieron alcaldes por voto directo en todo el país

El proceso electoral municipal de 1963 significó un avance decisivo en la autonomía local y el ejercicio del derecho ciudadano. (Andina)

En 1963, bajo el gobierno de Fernando Belaunde Terry, el Perú celebró por primera vez elecciones municipales directas y universales, en las que la ciudadanía eligió a sus autoridades locales mediante sufragio.

Hasta ese momento, los representantes ediles eran asignados por el gobierno central, lo que limitaba la participación popular en la gestión municipal.

Ese 16 de diciembre más de dos millones de peruanos acudieron a las urnas para decidir quiénes ocuparían los cargos de alcalde y concejales en distintas provincias.

En Lima, el triunfo correspondió a Luis Bedoya Reyes, candidato respaldado por las alianzas Acción Popular y Democracia Cristiana, marcando un hito en la consolidación de la democracia local.

16 de diciembre de 1993 – asalto terrorista al Banco de la Nación en El Agustino que dejó nueve personas fallecidas

El ataque al Banco de la Nación en El Agustino se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de la violencia urbana en los años noventa. (GEC)

Un ataque perpetrado por una célula de Sendero Luminoso en la agencia del Banco de la Nación en El Agustino, Lima, el 16 de diciembre de 1993, se convirtió en uno de los asaltos más sangrientos de la década de 1990.

Doce miembros del grupo irrumpieron con armas de fuego en la sucursal, donde se realizaban transacciones cotidianas, lo que derivó en un enfrentamiento con los vigilantes y la policía.

El saldo final fue de nueve muertos, incluidos tres policías, dos vigilantes, varios clientes y un niño de cinco años que se encontraba en el banco. El incidente se dio en el contexto del conflicto interno que vivía el país y marcó un episodio trágico en la historia de la violencia urbana.