Hipertensión: estas son las bebidas que no debes tomar si tienes presión arterial alta

La hipertensión incrementa el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y otras complicaciones cardiovasculares

Las bebidas energéticas combinan cafeína, azúcar y otros estimulantes que pueden provocar picos de presión, palpitaciones y sobrecarga cardíaca (Freepik)

La salud del corazón es un pilar fundamental para el bienestar general y para la prevención de enfermedades crónicas que afectan a miles de personas en el Perú. Una de las más frecuentes es la hipertensión arterial, también conocida como presión alta, un problema de salud pública que puede pasar desapercibido durante años si no se controla adecuadamente.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), cerca del 20 % de la población adulta peruana presenta hipertensión, mientras que el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que muchos pacientes desconocen su diagnóstico o no siguen un tratamiento adecuado. Esta condición incrementa el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y otras complicaciones cardiovasculares.

Además de la medicación y el control médico, los hábitos diarios juegan un papel clave en el manejo de la presión arterial. Entre ellos, la alimentación y, especialmente, el consumo de bebidas puede marcar una diferencia significativa. Algunas bebidas, aunque populares, pueden elevar la presión arterial y afectar negativamente la salud del corazón. Por ello, es importante conocer cuáles deben evitarse y cuáles son las más recomendables para las personas con hipertensión.

Estas son las bebidas que no debes tomar si tienes presión arterial alta

Las bebidas azucaradas encabezan la lista de las menos recomendables para personas con hipertensión. Entre ellas se encuentran las gaseosas, refrescos, jugos industrializados, bebidas energéticas y algunas bebidas deportivas. Su alto contenido de azúcares añadidos favorece el aumento de peso, la resistencia a la insulina y la inflamación, factores que contribuyen al incremento de la presión arterial.

Las bebidas azucaradas, como las gaseosas, encabezan la lista de las menos recomendables para personas con hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gaseosas, por ejemplo, no solo contienen grandes cantidades de azúcar, sino también sodio y cafeína, ingredientes que pueden elevar la presión arterial de manera directa. Las bebidas energéticas, muy consumidas por jóvenes y adultos, combinan cafeína, azúcar y otros estimulantes que pueden provocar picos de presión, palpitaciones y sobrecarga cardíaca.

Asimismo, los jugos envasados, aunque suelen percibirse como saludables, suelen tener poca fibra y altos niveles de azúcar, similares a los de una gaseosa. Incluso los jugos naturales, si se consumen en exceso, pueden aportar una cantidad elevada de fructosa. En personas con hipertensión, lo ideal es moderar su consumo y priorizar la fruta entera. También se recomienda limitar el consumo de alcohol. El exceso de bebidas alcohólicas puede elevar la presión arterial, reducir la efectividad de los medicamentos antihipertensivos y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Bebidas que sí se recomiendan para personas con hipertensión

Así como hay bebidas que conviene evitar, existen otras que pueden contribuir al control de la presión arterial cuando se consumen con moderación y dentro de un estilo de vida saludable. Una de las más recomendadas es el agua, pero no es la única.

Los jugos envasados, aunque suelen percibirse como saludables, suelen tener poca fibra y altos niveles de azúcar, similares a los de una gaseosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infusiones sin azúcar, como la manzanilla, el té de hierbas, la hierbaluisa o el anís, pueden ser una buena alternativa para mantenerse hidratado sin añadir calorías ni sodio. Algunos estudios sugieren que el té verde, consumido sin azúcar, puede tener efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular gracias a sus antioxidantes.

La leche descremada o semidescremada y las bebidas vegetales sin azúcar añadida, como la de almendras o soya, también pueden ser opciones adecuadas, ya que aportan calcio y otros nutrientes relacionados con la regulación de la presión arterial. Los jugos de verduras, preparados en casa y sin sal añadida, pueden formar parte de la dieta de una persona con hipertensión. Ingredientes como la beterraga, el apio o la espinaca han sido asociados con efectos positivos sobre la presión arterial, siempre que se consuman como parte de una alimentación equilibrada.

Importancia de tomar agua en las personas con hipertensión

El consumo adecuado de agua es fundamental para las personas con hipertensión. Mantenerse bien hidratado ayuda a que el corazón bombee la sangre con mayor facilidad y contribuye al buen funcionamiento de los riñones, órganos clave en la regulación de la presión arterial.

Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, los vasos sanguíneos pueden contraerse, lo que eleva la presión arterial. Además, una buena hidratación favorece la eliminación del exceso de sodio a través de la orina, lo cual es especialmente importante en personas con presión alta. Los especialistas recomiendan consumir agua a lo largo del día, sin esperar a tener sed, y ajustar la cantidad según la edad, el nivel de actividad física y las condiciones de salud. Reemplazar bebidas azucaradas o gaseosas por agua es una de las medidas más simples y efectivas para cuidar el corazón.

