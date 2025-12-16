Cronograma ONP: Desde hoy empiezan a pagar la doble pensión a jubilados en casa

Los pensionistas cobran su doble pensión este diciembre. - Crédito Andina

Miles de afiliados están atentos al cronograma de pago de pensiones en el Banco de la Nación, por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), sobre todo porque este diciembre se hará el pago de la gratificación.

Este se trata de un monto adicional que equivale a una pensión entera. Es decir, los jubilados de la ONP recibirán una doble pensión en diciembre. Pero este será para los del régimen general: es decir, quienes tengan más de 20 años o más de aportes. Si bien esta ya se entregó en varios fechas iniciales por el Banco de la Nación, aún falta las entregas a domicilio, según este cronograma:

Lima Sur : El martes 16 y miércoles 17 de diciembre en Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo

Lima Norte : Del jueves 18 al sábado 20 de diciembre en Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Centro: Del lunes 22 al miércoles 24 de diciembre en Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

El pago en el Banco de la Nación ya se realizó. - Crédito Andina

Pagan pensiones en casa

“La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este martes 16 de diciembre el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, una alternativa pensada para que los adultos mayores reciban su pensión con seguridad y sin contratiempos en plena temporada de fiestas”, reveló la entidad oficial.

Como se sabe, este mes, además de la pensión habitual, los asegurados del régimen general recibirán una pensión adicional, también conocida como la “grati”. Así, la atención se extenderá hasta el lunes 29 de diciembre y alcanzará a 9 mil 609 beneficiarios que recibirán su pago sin necesidad de salir de casa.

Además de las fechas del cronograma, también se detalla que habrá una “segunda visita” para los jubilados. “El 21 y del 26 al 29 de diciembre, se realizará una nueva programación para atender a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera visita”, aclararon.

Oficina de Normalización Previsional - ONP

¿Cómo solicitar recibir pensión en casa?

¿También quieres recibir el pago de tu pensión en casa y no ir al Banco de la Nación? Sí puedes hacerlo, pero para eso debes enviar tu solicitud a la ONP del siguiente modo:

Ingresa a onpvirtual.pe

Ingresa a la opción “Cobro pensión”

Luego ingresa a la opción “Quiero solicitar pago a domicilio”

Completa tus datos con tu tipo y número de documento, clave virtual, correo y dirección

Las solicitudes presentadas entre el sábado 6 de diciembre y el viernes 9 de enero serán programadas para febrero.

Si tienes alguna duda o consulta, comunícate con ONP Te Escucha al (01) 634 2222, opción 1, en el horario de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.