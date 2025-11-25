Perú

Jubilados de la ONP cobrarán doble pensión en diciembre por gratificación, pero solo este grupo

Si eres pensionista a cargo de la Oficina de Normalización Previsional recibes una gratificación en diciembre, pero si estas a cargo del Estado recibes el aguinaldo

Algunos pensionistas de la ONP
Algunos pensionistas de la ONP reciben doble pago en diciembre y julio. - Crédito Andina

Atención, adultos mayores en el Perú. Los pensionistas de jubilación, viudez, orfandad y ascendencia del régimen 19990 podrán pasar por el cajero o las ventanillas de sus bancos desde el viernes 5 de diciembre para cobrar su pensión y gratificación.

Este mes de diciembre los pensionistas a cargo de la ONP, del régimen 19990, recibirán un pago doble; dado que la gratificación que estos reciben será del mismo monto que su pensión.

Pero la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que los asegurados que tendrán derecho a esta pensión adicional (se da en los meses de julio y diciembre) son los del régimen general; es decir, quienes tengan más de 20 años o más de aportes.

Si tienes 20 años de
Si tienes 20 años de aportes, recibirás dos pensiones ONP más al año. - Crédito Andina

Gratificación para pensionistas

Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, precisó que el depósito se realizará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde recibe su pensión mensual, según el cronograma oficial.

  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 10 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 11 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 12 de diciembre

Asimismos, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a las fechas del domingo 16 al sábado 29 de diciembre.

Ya hay 10 proyectos de
Ya hay 10 proyectos de retiro ONP presentados en el Congreso. - Créditos Andina

Por otro lado, el sábado 15 de diciembre se les depositará a los pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Y en estos casos, el pago a domicio será del del sábado 22 al sábado 29 de diciembre.

“Los pensionistas pueden realizar el cobro de sus pensiones a través de los cajeros automáticos o agentes autorizados del Banco de la Nación, BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif. El dinero se puede retirar en cualquier fecha posterior al abono para evitar colas”, resalta la ONP.

Cuidado con las estafas

El vocero de la ONP recordó que la gratificación se paga dos veces al año (julio y diciembre) o el monto de ambas se paga a lo largo de los doce meses del año. Cabe precisar que según el artículo 115E del Decreto Supremo N° 282-2021-EF quienes reciben pensiones proporcionales no perciben pagos adicionales.

Ya hay un dictamen pendiente
Ya hay un dictamen pendiente de aprobación del Pleno de bono ONP, pero ahora otro proyecto plantea un entrega de un monto mayor. - Crédito Andina

Pero frente a esta oportunidad de pago doble en diciembre, también cada vez más delincuentes aprovechan para ‘sorprender’ a los jubilados. Ante esto, la ONP recomienda a los asegurados mantenerse alertas para evitar ser víctimas de estafas que se incrementan en el mes de diciembre. Se ha identificado algunas modalidades como:

  • El bono: Una persona señala que el pensionista tiene un cobro o pagos pendientes en la ONP, para hacerlo efectivo necesita depositar una cantidad de dinero. La institución no cobra por sus servicios.
  • El enlace: Envían un mensaje de texto o WhatsApp solicitando datos personales y claves de cuentas bancarias a través de enlaces. Nunca entregue información personal ni le de clic a los enlaces que envían desconocidos.
  • El cambiazo: Personas desconocidas manipulan los cajeros automáticos para luego ofrecer ayuda, en un descuido pueden cambiar la tarjeta o solicitar cambiar billetes. Se sugiere marcar la tarjeta bancaria para identificarla.

Asimismo, en caso de que el jubilado requiera orientación puede comunicarse a ONP Te escucha (01) 634 2222 opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

