Perú

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

La exmodelo confirmó que ayudaba a su expareja con comida cuando se quedaba solo. Tilsa explicó que mantuvo el gesto en secreto por los celos de exesposo

Tilsa explicó que mantuvo el gesto en secreto por los celos de Jackson Mora. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La participación de Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad sorprendió incluso cuando parecía que ya no quedaban confesiones por revelar. En uno de los momentos más comentados del programa, la exmodelo reveló la vez que preparaba loncheras para Miguel Hidalgo, ‘Miguelón’, su expareja y padre de sus hijos, mientras mantenía una relación con Jackson Mora.

Todo comenzó con una pregunta que mezcló humor y picardía. “¿Preparabas a escondidas la lonchera a Miguelón?”, lanzaron desde el set entre risas. Tilsa no dudó. Entre carcajadas respondió “Sí”, provocando inmediatamente la reacción del conductor y de sus invitados. Tras una pausa de tensión, llegó la confirmación oficial del polígrafo: “La respuesta es… verdad”.

La conversación giró rápidamente hacia los límites emocionales. “¿Calentarle la comidita al ex mientras estás con el actual no constituye adulterio?”, preguntó el periodista con ironía. La exvengadora, fiel a su estilo directo, aclaró de inmediato que no siempre era ella quien calentaba la comida.

Tilsa Lozano y la polémica
Los celos de Jackson Mora

Yo no sé si la calentaba o se la calentaba a la nana”, respondió, desatando nuevas risas. Sin embargo, enseguida explicó el contexto: Miguel vivía muy cerca, en la casa donde había residido antes, y muchas veces, sobre todo los domingos, se quedaba solo, sin nana.

Fue entonces cuando se tocó uno de los puntos más sensibles. “¿Jackson sabía que le hacían la loncherita?”, le preguntaron. La respuesta fue clara y directa: “No, no sabía”. ¿El motivo? Tilsa no esquivó la palabra: celos. “Porque le tenía celo”, dijo, explicando que ese fue el principal motivo por el que no lo transparentó desde el inicio.

Cuando le cuestionaron por qué no puso “la carta sobre la mesa”, la conductora admitió que sí lo intentó. “Un par de veces se lo transparenté y no fue bien recibido”, confesó. Pese a ello, defendió su postura desde un lugar humano y práctico. “Un plato de comida no se le niega a nadie”, sentenció, una frase que resumió toda su lógica emocional.

Tilsa Lozano y la polémica
Miguel Hidalgo le escribía por almuerzo a Tilsa Lozano

Miguel solía escribirle mensajes simples, casi domésticos: “Oye, Chelita, ¿hay almuercito?”. Ella respondía con naturalidad, preguntando qué había preparado. “Arroz con pollo”, decía él, y la reacción era inmediata: “Puta, Chela, qué rico”. Aunque Miguel le pedía que lo invitara, Tilsa era tajante: no podía ir a su casa. La solución era otra: “Ya, te voy a hacer tu táper y Yolita te va a llevar tu táper”, contó entre risas.

Tilsa aclaró que no necesariamente cocinaba ella misma, pero se encargaba de que le prepararan su comida, la colocaban en un recipiente, la guardaban en una bolsa y Miguel pasaba a recogerla. Incluso se permitió bromear cuando le preguntaron qué parte del pollo le mandaba. “A él le gusta la pierna”, respondió, antes de rematar con humor: “El encuentro era para mi marido”.

Desde el set no dejaron pasar el detalle de que todo se mantuviera en secreto. “Si lo mantenías en secreto, por algo será”, le dijeron. Tilsa insistió en que el motivo era exclusivamente el celo de Jackson. “La relación que Miguel y yo tenemos es muy chévere”, explicó, y eso, según ella, podía generar incomodidad.

Tilsa Lozano y la polémica
Tilsa Lozano y Miguel siempre se ven por sus hijos

La exmodelo profundizó en la dinámica que mantiene con el padre de sus hijos. Contó que dos o tres veces al año se reúnen en una cafetería para organizar temas relacionados con los niños: matrículas, pagos, actividades y proyectos. En esos casos, sí le avisaba a Jackson.

Oye, por si acaso me voy a juntar con Miguel para ver esto y lo otro”, le decía. Sin embargo, lo de los domingos era distinto. “A veces, pobrecito, me llamaba un domingo y nadie le había hecho almuerzo”, relató, mencionando platos sencillos como arroz con pollo o estofadito.

La comparación no tardó en llegar. “Si Jackson le calentara la comidita a Olinda, ¿tú hubieras sido tan open minded?”, le preguntaron. Tilsa fue tajante: “Pero Olinda no es la mamá de sus hijos”. Esa diferencia, explicó, lo cambia todo.

Tilsa Lozano y la polémica
Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora también se comunicaba con su ex

Para reforzar su punto, recordó un episodio del pasado. Contó que Jackson prestó varias veces su departamento —cuando aún eran enamorados— a la madre de su hijo, para que fuera con el niño y la abuela. “Jamás hice un problema”, aseguró, jurando por la vida de sus hijos. Incluso relató que una vez se los cruzó caminando, se acercó, se presentó, saludó con tranquilidad y le ofreció ayuda. “Estamos a dos cuadras, cualquier cosa que necesites, avísame”, recordó haberle dicho.

Tilsa fue clara en su reflexión final. Para ella, no hay nada más sano que una relación respetuosa entre padres, incluso después de una separación.

Tilsa Lozano y la polémica
