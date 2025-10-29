Perú

Mafias reincidentes estafan a turistas en Miraflores: bebés alquilados y leche de hasta 366 soles

Pese a las múltiples denuncias y registros en video, las mafias de mendicidad han vuelto a las calles de Miraflores. Mujeres utilizan bebés —presuntamente alquilados— para pedir ‘una lechecita’ y estafar a turistas con fórmulas de hasta trescientos soles

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Mujeres usan niños para pedir caras leches a turistas en Miraflores. ATV

En pleno corazón de Miraflores, uno de los distritos más turísticos de Lima, ha vuelto a emerger una práctica que muchos creían erradicada: las mafias de mendicidad. Mujeres que cargan bebés dormidos recorren las calles y abordan a turistas con una petición aparentemente inocente: “una lechecita para mi hijo”.

Pero detrás de ese gesto hay una red organizada que busca aprovecharse de la solidaridad de los visitantes y convertirla en una fuente de ingresos ilícitos. En un reciente reportaje de ‘Ocurre ahora’ mostró cómo, una y otra vez, estas mujeres son captadas en video repitiendo el mismo patrón.

Se acercan a los turistas, fingen necesidad y los conducen hacia farmacias cercanas, donde exigen la compra de tarros de leche infantil que pueden costar entre ciento ochenta y tres y trescientos sesenta y seis soles. Todo bajo una presión emocional cuidadosamente construida: el llanto de un bebé, el temblor de la voz y la mirada suplicante.

Turistas denuncian nueva estafa en Miraflores: mafias reincidentes usan a menores para mendicidad. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Una leche, ayúdeme”, se escucha decir a una de las mujeres en uno de los videos. Pero cuando el turista duda o se niega, el tono cambia bruscamente. “¡Deja de grabarme, maldita sea!”, grita furiosa, dejando al descubierto la manipulación detrás del acto de aparente vulnerabilidad.

Los registros son constantes. En uno de los casos más recientes, una mujer intercepta a un visitante extranjero y logra que compre un tarro de fórmula de casi cien soles. La escena fue grabada por un infiltrado del noticiero, donde rápidamente se viralizó, despertando indignación y preocupación entre los vecinos del distrito.

Los bebés son alquilados. Los hacen dormir para estafar a los turistas”, denunció un testigo. Esta práctica, según explican los especialistas, constituye un grave delito de trata de personas, pues implica la explotación de menores para fines de mendicidad y estafa.

Turistas denuncian nueva estafa en Miraflores: mafias reincidentes usan a menores para mendicidad. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Pese a las múltiples evidencias, las autoridades parecen permanecer inmóviles. Desde el serenazgo de Miraflores aseguran que las redes de estas mujeres ya están plenamente identificadas. “Ya tenemos registrado su rostro en nuestro sistema de inteligencia artificial. Hemos brindado esa información a la Policía y al Ministerio Público”, explicó un funcionario. Sin embargo, la respuesta fiscal continúa siendo casi nula.

El abogado consultado por el reportaje fue tajante: “Debe generarse la suspensión o anulación de la patria potestad de los padres sobre estos menores de inmediato. Si se comprueba que los niños son alquilados o utilizados con fines de lucro, la sanción puede llegar hasta veinticinco años de prisión”.

Lo más alarmante es la reaparición constante de las mismas personas. Una de las mujeres, grabada días antes con un niño, volvió a ser vista en la avenida Larco, esta vez con una niña que decía ser su hija. Su actuación era idéntica: abordó a un turista y le pidió “una lechecita”. En segundos, ya estaba dentro de una farmacia intentando convencerlo de comprar una lata de fórmula de 183 soles.

Turistas denuncian nueva estafa en Miraflores: mafias reincidentes usan a menores para mendicidad. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Mientras tanto, en otro punto del distrito, otra integrante de la red obtenía dinero en efectivo de otro visitante. La coordinación entre ellas es evidente. No se trata de actos aislados, sino de una organización sistemática que actúa en zonas con alto flujo turístico, donde la compasión de los extranjeros se convierte en un blanco fácil.

El Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer han sido duramente criticados por su inacción. A pesar de los videos, los rostros identificados y las reiteradas denuncias, las respuestas institucionales se han limitado a comunicados en redes sociales, sin acciones concretas.

Estamos hartos de comunicados y pronunciamientos, necesitamos operativos reales”, declaró un vecino de Miraflores, visiblemente molesto por la falta de resultados.

Turistas denuncian nueva estafa en Miraflores: mafias reincidentes usan a menores para mendicidad. Infobae Perú / Captura TV - ATV

