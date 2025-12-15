Hoy es el último día para pagar la gratificación: ¿A cuánto ascienden las multas por tipo de empresa? Mype, pyme y gran empresa

En el régimen general, el trabajador recibe una gratificación equivalente a la totalidad de su salario, mientras que en las pequeñas empresas la compensación se reduce a la mitad. Foto: peruweek

Las empresas tienen plazo hasta hoy, lunes 15 de diciembre, para pagar la gratificación de fin de año, bajo riesgo de afrontar multas que pueden superar los S/139.000 si incumplen el depósito o presentan errores en el cálculo, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Este beneficio, de acuerdo con el análisis de Buk Perú, es uno de los más observados por la autoridad laboral y la fiscalización se intensifica en diciembre.

Gratificación de diciembre 2025: ¿Cuáles son las faltas más comunes?

Las faltas más comunes detectadas por SUNAFIL al analizar el pago de gratificaciones incluyen:

Pago fuera de plazo: Se considera una infracción grave. Las multas varían según el tamaño de la empresa:

Pequeña empresa: Entre S/2.407,50 y S/24.075.

Empresa no MYPE: Entre S/8.399,50 y S/139.742.

Microempresas: No están obligadas a pagar gratificación, por lo que no son objeto de sanción en este aspecto.

Omitir trabajadores: Todo colaborador en planilla al 30 de noviembre, con al menos un mes completo laborado, debe recibir gratificación aunque esté de vacaciones, con licencia o trabajo remoto. Omitirlos genera multas proporcionales a los afectados.

Cálculo incompleto: La gratificación corresponde a un sueldo íntegro más una bonificación extraordinaria (9% si el trabajador está en EsSalud , 6,75% si pertenece a EPS ). No incluir la bonificación también constituye infracción sancionable.

No pagar la gratificación proporcional: Si el trabajador ingresó durante el semestre o cesa antes de fin de año, debe recibir el pago proporcional por mes completo trabajado. Este error es común en sectores con alta rotación y también es sancionable.

Falta de registro o documentación: No entregar una boleta clara, registrar mal el depósito o no sustentar el cálculo puede derivar en sanción por falta de documentación suficiente o por registros inexactos.

Diciembre, el mes “favorito” de la Sunafil

Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú, advierte que “en diciembre el nivel de fiscalización aumenta porque muchas empresas cierran el año con carga operativa elevada y eso incrementa los riesgos de error.

Sin embargo, la superintendencia laboral peruana no considera válidas las excusas: un retraso en el pago, una omisión o un cálculo incompleto se sanciona igual”.

La gratificación debe ser depositada por todas las empresas, con excepción de las microempresas —no obligadas por ley— y corresponde a todos los trabajadores formales activos en planilla al cierre de noviembre.

La titánica tarea de las áreas de RRHH: ¿Invertir para no perder después?

Las áreas de Recursos Humanos y planillas se enfrentan a la mayor carga operativa del año en este periodo, por lo que los errores suelen multiplicarse en organizaciones donde los procesos aún no están digitalizados.

Huatuco recomienda a las empresas migrar de hojas de Excel a sistemas digitales. “Contar con sistemas digitales ayuda a que el cálculo, la comunicación y el registro sean automáticos, y eso reduce al mínimo las omisiones”, afirma.

SUNAFIL mantiene la fiscalización activa a nivel nacional para que los trabajadores reciban su gratificación conforme a la normativa, y recuerda que las multas aplican tanto para retrasos como para errores u omisiones en el proceso.