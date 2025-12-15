Perú

Hoy es el último día para pagar la gratificación: ¿A cuánto ascienden las multas por tipo de empresa? Mype, pyme y gran empresa

La fiscalización sobre el pago de la gratificación laboral en Perú se intensifica al cierre del año. Que Santa Claus y los renos sean la única visita que tenga, y no la Sunafil

Guardar
En el régimen general, el
En el régimen general, el trabajador recibe una gratificación equivalente a la totalidad de su salario, mientras que en las pequeñas empresas la compensación se reduce a la mitad. Foto: peruweek

Las empresas tienen plazo hasta hoy, lunes 15 de diciembre, para pagar la gratificación de fin de año, bajo riesgo de afrontar multas que pueden superar los S/139.000 si incumplen el depósito o presentan errores en el cálculo, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Este beneficio, de acuerdo con el análisis de Buk Perú, es uno de los más observados por la autoridad laboral y la fiscalización se intensifica en diciembre.

Gratificación de diciembre 2025: ¿Cuáles son las faltas más comunes?

Las faltas más comunes detectadas por SUNAFIL al analizar el pago de gratificaciones incluyen:

  • Pago fuera de plazo: Se considera una infracción grave. Las multas varían según el tamaño de la empresa:
  • Pequeña empresa: Entre S/2.407,50 y S/24.075.
  • Empresa no MYPE: Entre S/8.399,50 y S/139.742.
  • Microempresas: No están obligadas a pagar gratificación, por lo que no son objeto de sanción en este aspecto.
  • Omitir trabajadores: Todo colaborador en planilla al 30 de noviembre, con al menos un mes completo laborado, debe recibir gratificación aunque esté de vacaciones, con licencia o trabajo remoto. Omitirlos genera multas proporcionales a los afectados.
  • Cálculo incompleto: La gratificación corresponde a un sueldo íntegro más una bonificación extraordinaria (9% si el trabajador está en EsSalud, 6,75% si pertenece a EPS). No incluir la bonificación también constituye infracción sancionable.
  • No pagar la gratificación proporcional: Si el trabajador ingresó durante el semestre o cesa antes de fin de año, debe recibir el pago proporcional por mes completo trabajado. Este error es común en sectores con alta rotación y también es sancionable.
  • Falta de registro o documentación: No entregar una boleta clara, registrar mal el depósito o no sustentar el cálculo puede derivar en sanción por falta de documentación suficiente o por registros inexactos.
Las infracciones más frecuentes incluyen
Las infracciones más frecuentes incluyen el depósito fuera de plazo, la omisión de trabajadores, errores en el cálculo, el no pago proporcional y la falta de documentación adecuada.

Diciembre, el mes “favorito” de la Sunafil

Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú, advierte que “en diciembre el nivel de fiscalización aumenta porque muchas empresas cierran el año con carga operativa elevada y eso incrementa los riesgos de error.

Sin embargo, la superintendencia laboral peruana no considera válidas las excusas: un retraso en el pago, una omisión o un cálculo incompleto se sanciona igual”.

La gratificación debe ser depositada por todas las empresas, con excepción de las microempresas —no obligadas por ley— y corresponde a todos los trabajadores formales activos en planilla al cierre de noviembre.

La titánica tarea de las áreas de RRHH: ¿Invertir para no perder después?

Las áreas de Recursos Humanos y planillas se enfrentan a la mayor carga operativa del año en este periodo, por lo que los errores suelen multiplicarse en organizaciones donde los procesos aún no están digitalizados.

Huatuco recomienda a las empresas migrar de hojas de Excel a sistemas digitales. “Contar con sistemas digitales ayuda a que el cálculo, la comunicación y el registro sean automáticos, y eso reduce al mínimo las omisiones”, afirma.

SUNAFIL mantiene la fiscalización activa a nivel nacional para que los trabajadores reciban su gratificación conforme a la normativa, y recuerda que las multas aplican tanto para retrasos como para errores u omisiones en el proceso.

Temas Relacionados

Gratificacióngratificacion 2025gratificación diciemrbe 2025Sunafilderechos laboralestrabajo formalBuk Perúperu-economia

Más Noticias

Un país del África está sacando a Perú del mercado mundial de mangos, alerta Conveagro: ¿precios se hunden ante abandono estatal?

No es el único producto que se verá estresado en 2026: la Convención Agraria advierte que, actualmente, Perú está consumiendo “arroz de remate” que llega de la India

Un país del África está

BCR: Términos de intercambio en Perú crecieron 21,8% interanual en octubre, impulsados por estos tres commodities

La balanza comercial del país andino alcanzó su mayor saldo positivo en la historia reciente, impulsada por el dinamismo de las exportaciones y la estabilidad en los precios de importación

BCR: Términos de intercambio en

Ciro Castillo: del padre que luchó por hallar a su hijo en el Colca al político investigado como presunto cabecilla de una red criminal en el Callao

La transformación pública de Ciro Castillo impacta al país tras su salto de la notoriedad familiar al centro de una compleja investigación judicial que involucra contratos estatales, operaciones millonarias y denuncias por corrupción en la gestión regional

Ciro Castillo: del padre que

¿La gripe H3N2 es realmente un riesgo para el Perú? El Minsa tomó esta decisión a poco de la Navidad

El Ministerio de Salud instó a la población a mantener hábitos de higiene y acudir a vacunarse, especialmente en grupos vulnerables, para evitar complicaciones futuras

¿La gripe H3N2 es realmente

Influenza H3N2: Quiénes deben vacunarse contra la nueva “supergripe” y qué centros de salud la aplican gratis

El Minsa indicó que los menores de 5 años, adultos mayores y gestantes forman parte de los grupos que se deben priorizar durante la vacunación

Influenza H3N2: Quiénes deben vacunarse
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El Congreso otorga facultades legislativas

El Congreso otorga facultades legislativas en seguridad, economía e institucionalidad al gobierno de José Jerí

José Antonio Kast es el presidente electo de Chile: reacción de José Jerí, políticos y congresistas de Perú

¿La ONPE pudo evitar fraude en Acción Popular? Esto dijo el JNE

Sobrino de Pedro Castillo fue contratado por congresista Roberto Sánchez, cobra más de S/3 mil, pero no va a trabajar

Presidente de Acción Popular apunta contra la ONPE y el JNE, y anuncia que acudirá ante el TC tras anulación de elecciones primarias

ENTRETENIMIENTO

Lesly Águila revela la enfermedad

Lesly Águila revela la enfermedad que padece y los cambios que hará en Corazón Serrano: “Hay que trabajar hasta donde se pueda”

Pamela Franco y Leonard León sorprenden juntos en concierto: “Cuando hay talento, todo fluye”

Tilsa Lozano confirma que Jackson Mora le negó relación con Olinda Castañeda: “El papelón lo hice yo”

Tilsa Lozano revela si le fue infiel a Jackson Mora, admite desamor, y confiesa que fue su ‘pañuelo de lágrimas’

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

DEPORTES

La reveladora foto que confirma

La reveladora foto que confirma el fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca: ¿cuándo será anunciado?

Miguel Rondelli reivindica a Cusco FC tras gran 2025 pese al título de Universitario: “Fuimos el equipo que mejor jugó”

FC Cajamarca, club que quiere a Hernán Barcos, le debe dinero a sus jugadores: “No es la maravilla de equipo multimillonario”

Paola Rivera coloca a la Liga Peruana de Vóley como modelo a seguir para la nueva liga en México: “Aquí se vive increíble”

Paulo Autuori hizo mea culpa tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC y lanzó firme mensaje: “Uno siembra lo que cosecha”