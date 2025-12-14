Juan Ichazo responde a Johana Cubillas con un video familiar junto a Macarena Vélez. Video: Instagram

El conflicto entre Juan Ichazo y Johana Cubillas ha escalado en los últimos días tras la difusión de un video por parte de Ichazo en el que sus hijos aparecen compartiendo con Macarena Vélez, su actual pareja. Esta publicación surge como respuesta directa a las declaraciones de Cubillas y su abogada, quienes han sostenido que los menores rechazan la presencia de Vélez.

Versión de Johana Cubillas y su abogada

Johana Cubillas, nutricionista e hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, ha manifestado en diversas entrevistas su preocupación por el bienestar emocional de sus hijos en medio del proceso de divorcio con Juan Ichazo. Cubillas ha acusado a Ichazo de adulterio y ha señalado que el trámite de divorcio se encuentra estancado debido a desacuerdos sobre la pensión de alimentos.

La abogada de Cubillas, Mónica Salas, afirmó que los menores han expresado de manera clara su deseo de no tener contacto con Macarena Vélez, actual pareja de Ichazo. “El hijo mayor no quiere ver a su nueva pareja, no quiere ver a Macarena. El niño habla por sí solo, yo estuve ahí y acá tengo grabaciones de los niños. Ellos dicen: ‘No quiero, con Macarena no quiero’”, sostuvo Salas en el programa de Magaly Medina.

La abogada explicó que, a raíz de estas manifestaciones, se acordó que las visitas de Ichazo a sus hijos se realicen sin la presencia de Vélez, priorizando el bienestar emocional de los menores. Detallan que este acuerdo ya se encuentra en aplicación y que el último fin de semana Ichazo salió únicamente con sus hijos, cumpliendo con lo pactado. Salas subrayó que todas las decisiones adoptadas buscan proteger los derechos y la tranquilidad de los niños, especialmente ante la exposición mediática del caso.

Juan Ichazo responde a Johana Cubillas con un video familiar junto a Macarena Vélez.

En el plano legal, Cubillas ha condicionado la firma del divorcio a la garantía de un pago formal, regular y constante de la pensión de alimentos. “En este momento ella sí quiere divorciarse. Precisamente por los niños, pero quiere asegurarse de que él no le falle en la pensión de alimentos”, declaró Salas. Además, la abogada anunció la existencia de pruebas, como grabaciones de los menores y una fotografía personal de Ichazo, que serían presentadas como elementos probatorios en el proceso de divorcio por presunta “conducta deshonrosa”.

Cubillas, por su parte, ha compartido públicamente el impacto emocional que le ha causado la ruptura familiar. En una interacción con sus seguidores, expresó: “Es muy difícil aceptar que una familia se rompió y siento que los primeros meses fueron muy confusos, a pesar de haber estado separados desde el 25 de enero. Una siempre tiene la ilusión de que su familia se mantenga unida para siempre, pero llega un momento en el que una tiene que soltar y seguir adelante para no afectar a nuestros hijos con nuestras emociones”. La nutricionista enfatizó que su prioridad es salir del círculo de conflicto para proteger a sus hijos.

Respuesta de Juan Ichazo y difusión del video

Frente a las afirmaciones de Cubillas y su abogada, Juan Ichazo optó por responder a través de sus redes sociales. El 12 de diciembre, el argentino publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se observa a sus dos hijos compartiendo una tarde de juegos con Macarena Vélez en un ambiente distendido. Las imágenes muestran a los menores sonrientes y relajados, lo que contradice la versión de rechazo sostenida por Cubillas.

Acompañando el video, Ichazo escribió un mensaje interpretado como una respuesta directa a la controversia: “Los amo. Mi conducta está en los hechos, no en los gritos. La mentira necesita repetirse; la verdad, solo sostenerse”. El gesto de Ichazo generó reacciones inmediatas en redes sociales y avivó el debate sobre la relación entre los niños y la pareja de su padre.

La defensa legal de Nena Guerrero expone las razones detrás del complicado divorcio con Juan Ichazo, mencionando acuerdos incumplidos y demandas. Video: Magaly TV La Firme

Ichazo sostuvo que cuenta con pruebas que demuestran la buena relación entre sus hijos y Vélez, e incluso mencionó que el hijo menor suele preguntar por Macarena. “Es importante que escuches este audio de ayer, mi hijo más chiquito preguntando por Macarena, ayer cuando lo vi, lo primero que me pregunta es por Macarena, siempre. También tengo conversaciones con la señora diciendo que mis hijos aman a Macarena”, afirmó.

El video difundido por Ichazo fue interpretado por muchos usuarios como una evidencia de que la convivencia entre los menores y Vélez es armoniosa, en contraste con las declaraciones de Cubillas y su abogada. La Karibeña destaca que la publicación se viralizó rápidamente y generó miles de comentarios, la mayoría señalando que los niños se ven felices junto a la exchica reality.