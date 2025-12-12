Johana Cubillas lanza advertencias a Juan Ichazo y Macarena Vélez para que no tengan hijos antes que le dé el divorcio.

El exfutbolista Juan Ichazo presenta en exclusiva los mensajes de texto donde su aún esposa, Johana 'Nena' Cubillas, lo amenaza con no concederle el divorcio para impedir que se case y tenga hijos con su nueva pareja. Video: Magaly TV La Firme

El conflicto entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez ha escalado en las últimas semanas, situando ahora, en el centro de la polémica, la negativa de Cubillas a conceder el divorcio a Ichazo y las advertencias sobre la posibilidad de que él tenga hijos con su actual pareja antes de la separación legal. La controversia involucra acusaciones de infidelidad, demandas por pensión alimenticia y enfrentamientos públicos que han sido expuestos, revelando la complejidad de la disputa.

Johana Cubillas condiciona el divorcio de Juan Ichazo

En mensajes difundidos por el programa Magaly TV La Firme, Juan Ichazo hizo públicos los textos enviados por Johana Cubillas, en los que ella condiciona la firma del divorcio a la resolución de los temas de manutención de sus hijos. Cubillas fue enfática y realizó una fuerte advertencia.

“Yo no te voy a dar el divorcio hasta que solucionemos los temas de alimentos de los chicos. Yo no sé cuántos años tiene Macarena, si quiere casarse y tener hijos, pero no va a poder hacer nada hasta que no nos divorciemos. Avísale, porque si llegas a tener un hijo fuera del matrimonio, te tendría bien agarrado de los ***”, se lee en los mensajes.

Además, Cubillas aseguró que no accedería a un divorcio notarial, sino que optaría por la vía judicial, alegando adulterio: “No te voy a dar el divorcio notarial porque va a ser con demanda ya te dije y va a ser después de que salga lo de la pensión de alimentos. Yo un proceso de divorcio por adulterio me lo llevo fácil, si quieres negociar algo le dices a tu abogado que llame al mío”, reiteró la nutricionista.

La tensión aumentó cuando Johana Cubillas anunció su intención de demandar penalmente a Juan Ichazo por el presunto incumplimiento de la pensión alimenticia de sus dos hijos. Cubillas afirmó: “Lo voy a demandar penalmente por eso porque me debe dos pensiones. Ayer Juan me amenazó a mí, me amenazó con sacar videos de mis hijos. ¿Esta mujer piensa que es normal?”, en referencia a la defensa pública de Macarena Vélez hacia Ichazo.

Cubillas también cuestionó los gastos de Ichazo en viajes y lujos, mientras, según ella, solo aporta el mínimo para la manutención de los menores: “La pensión me la tuvo que pagar la mamá, eso es de todos los meses, todos los meses es todo un escándalo para que me pase la plata”, relató la expareja del argentino.

Macarena se defiende de acusaciones y pide a Johana Cubillas mostrar pruebas

Por su parte, Macarena Vélez negó rotundamente las acusaciones de Cubillas sobre la grabación ilegal de los hijos de Ichazo y Cubillas, y minimizó los insultos recibidos sobre su aspecto físico. En declaraciones a Amor y Fuego, Vélez sostuvo: “No habla con pruebas. Yo jamás filmo a sus hijos, siempre tratamos de que todo sea privado porque son pequeños. Juan, cuando los va a ver, no es que todo el tiempo está filmándolos, son pequeñitos”.

Vélez insistió en la necesidad de sustentar las acusaciones con evidencia: “Es muy fácil hablar, la idea es hablar con pruebas, no solamente que le den el micrófono a una persona y simplemente salga a decir todo lo que quiere decir sin una prueba de por medio”.

Una abogada de familia y Magaly Medina comentan sobre la controversial ruptura de Nena Cubillas y Juan Ichazo, donde las amenazas y la negativa a cerrar ciclos son los protagonistas, afectando a sus hijos. Video: Magaly TV La Firme

La disputa por la supuesta infidelidad ha sido otro eje central del conflicto. Mientras Johana Cubillas sostiene que Juan Ichazo inició su relación con Macarena Vélez cuando aún convivía con ella, Vélez y el propio Ichazo presentaron audios y capturas que, según ellos, demostrarían que fue Cubillas quien habría sido infiel.

En el programa América Hoy, Vélez mostró un audio en el que Ichazo expresa: “Si yo estaba con ella hasta febrero, ¿qué hacía en Bumble el 28 de enero? Me fue infiel, me sacó la vuelta. ¡Santo Cristo! Te conocí en febrero, Macarena. ¿Cómo puede ser? Me engañó en Bumble”, afirmó.

Cubillas, en cambio, afirmó que Ichazo ya mantenía contacto con Vélez mientras seguía viviendo en su casa y que su madre fue testigo de la convivencia hasta mediados de febrero: “Juan vive en mi casa hasta el 12 o 13 de febrero porque el 14 nos vamos a Argentina. Él ya estaba con Macarena desde los primeros días de febrero. Adulterio hubo de todas maneras”, declaró Cubillas a América Hoy.

En medio de la escalada mediática, Johana Cubillas emitió un comunicado en el que ofreció disculpas públicas por sus expresiones, aunque justificó su reacción por la supuesta vulneración de los derechos de sus hijos.

“Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer. Yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos, pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios, sabe qué finalidad... claramente me desconozco y sacan lo peor de mí”, comentó.