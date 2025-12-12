Perú

Johana Cubillas lanza advertencias a Juan Ichazo y Macarena Vélez para que no tengan hijos antes que le dé el divorcio

La nutricionista condiciona el divorcio a su expareja con la resolución de la pensión alimenticia, mientras le responden con pruebas y declaraciones

Guardar
El exfutbolista Juan Ichazo presenta en exclusiva los mensajes de texto donde su aún esposa, Johana 'Nena' Cubillas, lo amenaza con no concederle el divorcio para impedir que se case y tenga hijos con su nueva pareja. Video: Magaly TV La Firme

El conflicto entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez ha escalado en las últimas semanas, situando ahora, en el centro de la polémica, la negativa de Cubillas a conceder el divorcio a Ichazo y las advertencias sobre la posibilidad de que él tenga hijos con su actual pareja antes de la separación legal. La controversia involucra acusaciones de infidelidad, demandas por pensión alimenticia y enfrentamientos públicos que han sido expuestos, revelando la complejidad de la disputa.

Johana Cubillas condiciona el divorcio de Juan Ichazo

En mensajes difundidos por el programa Magaly TV La Firme, Juan Ichazo hizo públicos los textos enviados por Johana Cubillas, en los que ella condiciona la firma del divorcio a la resolución de los temas de manutención de sus hijos. Cubillas fue enfática y realizó una fuerte advertencia.

“Yo no te voy a dar el divorcio hasta que solucionemos los temas de alimentos de los chicos. Yo no sé cuántos años tiene Macarena, si quiere casarse y tener hijos, pero no va a poder hacer nada hasta que no nos divorciemos. Avísale, porque si llegas a tener un hijo fuera del matrimonio, te tendría bien agarrado de los ***”, se lee en los mensajes.

Además, Cubillas aseguró que no accedería a un divorcio notarial, sino que optaría por la vía judicial, alegando adulterio: “No te voy a dar el divorcio notarial porque va a ser con demanda ya te dije y va a ser después de que salga lo de la pensión de alimentos. Yo un proceso de divorcio por adulterio me lo llevo fácil, si quieres negociar algo le dices a tu abogado que llame al mío”, reiteró la nutricionista.

Johana Cubillas lanza advertencias a
Johana Cubillas lanza advertencias a Juan Ichazo y Macarena Vélez para que no tengan hijos antes que le dé el divorcio.

La tensión aumentó cuando Johana Cubillas anunció su intención de demandar penalmente a Juan Ichazo por el presunto incumplimiento de la pensión alimenticia de sus dos hijos. Cubillas afirmó: “Lo voy a demandar penalmente por eso porque me debe dos pensiones. Ayer Juan me amenazó a mí, me amenazó con sacar videos de mis hijos. ¿Esta mujer piensa que es normal?”, en referencia a la defensa pública de Macarena Vélez hacia Ichazo.

Cubillas también cuestionó los gastos de Ichazo en viajes y lujos, mientras, según ella, solo aporta el mínimo para la manutención de los menores: “La pensión me la tuvo que pagar la mamá, eso es de todos los meses, todos los meses es todo un escándalo para que me pase la plata”, relató la expareja del argentino.

Macarena se defiende de acusaciones y pide a Johana Cubillas mostrar pruebas

Por su parte, Macarena Vélez negó rotundamente las acusaciones de Cubillas sobre la grabación ilegal de los hijos de Ichazo y Cubillas, y minimizó los insultos recibidos sobre su aspecto físico. En declaraciones a Amor y Fuego, Vélez sostuvo: “No habla con pruebas. Yo jamás filmo a sus hijos, siempre tratamos de que todo sea privado porque son pequeños. Juan, cuando los va a ver, no es que todo el tiempo está filmándolos, son pequeñitos”.

Vélez insistió en la necesidad de sustentar las acusaciones con evidencia: “Es muy fácil hablar, la idea es hablar con pruebas, no solamente que le den el micrófono a una persona y simplemente salga a decir todo lo que quiere decir sin una prueba de por medio”.

Una abogada de familia y Magaly Medina comentan sobre la controversial ruptura de Nena Cubillas y Juan Ichazo, donde las amenazas y la negativa a cerrar ciclos son los protagonistas, afectando a sus hijos. Video: Magaly TV La Firme

La disputa por la supuesta infidelidad ha sido otro eje central del conflicto. Mientras Johana Cubillas sostiene que Juan Ichazo inició su relación con Macarena Vélez cuando aún convivía con ella, Vélez y el propio Ichazo presentaron audios y capturas que, según ellos, demostrarían que fue Cubillas quien habría sido infiel.

En el programa América Hoy, Vélez mostró un audio en el que Ichazo expresa: “Si yo estaba con ella hasta febrero, ¿qué hacía en Bumble el 28 de enero? Me fue infiel, me sacó la vuelta. ¡Santo Cristo! Te conocí en febrero, Macarena. ¿Cómo puede ser? Me engañó en Bumble”, afirmó.

Cubillas, en cambio, afirmó que Ichazo ya mantenía contacto con Vélez mientras seguía viviendo en su casa y que su madre fue testigo de la convivencia hasta mediados de febrero: “Juan vive en mi casa hasta el 12 o 13 de febrero porque el 14 nos vamos a Argentina. Él ya estaba con Macarena desde los primeros días de febrero. Adulterio hubo de todas maneras”, declaró Cubillas a América Hoy.

En medio de la escalada mediática, Johana Cubillas emitió un comunicado en el que ofreció disculpas públicas por sus expresiones, aunque justificó su reacción por la supuesta vulneración de los derechos de sus hijos.

Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer. Yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos, pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios, sabe qué finalidad... claramente me desconozco y sacan lo peor de mí”, comentó.

Temas Relacionados

Johana Cubillas Juan Ichazo Macarena Vélezperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse

Desde Ecuador aseguran que la ‘U’ alcanzó un acuerdo con un entrenador europeo para el 2026. Conoce todos los detalles del posible nuevo estratega de los ‘cremas’

Universitario quiere a DT español

Andrés Iniesta se salva de investigación en Perú: Fiscalía desestimó denuncia por fraude contra el ex jugador del FC Barcelona

Las autoridades peruanas determinaron que no existen elementos suficientes para formalizar ni continuar investigación preparatoria contra el campeón del mundo del 2010

Andrés Iniesta se salva de

¿Por qué la sostenibilidad ambiental es la agenda que el Perú no puede postergar?

La degradación ambiental y el avance de las economías ilegales frenan la competitividad del país, afectan la salud y reducen la calidad de vida en las regiones

¿Por qué la sostenibilidad ambiental

Cambios en la Iglesia Católica en Perú: papa León XIV nombra nuevos obispos en Piura y Chuquibamba

Con la llegada de Luciano Maza Huamán y Juan Carlos Asqui Pilco a la cabeza de estas diócesis, el Vaticano apuesta por reforzar el trabajo pastoral y responder a los retos sociales en dos importantes regiones del país

Cambios en la Iglesia Católica

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público peruano

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Ranking Netflix: estas son las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem,

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem, sancionado por infracción de neutralidad: confirmó su candidatura en evento de Somos Perú

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Alfonso López Chau sobre artículo que escribió sobre Víctor Polay Campos: “Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta”

Archivan investigación contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez por dichos de Jaime Villanueva

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix: estas son las

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público peruano

Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su mánager

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?

DEPORTES

Universitario quiere a DT español

Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Abono Blanquiazul 2026: precios y dónde comprar pack de entradas de Alianza Lima para Liga 1

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Luis Ramos es nuevo refuerzo de Alianza Lima: el poderoso tridente ‘blanquiazul’ para el 2026