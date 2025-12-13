Macarena Vélez defiende su romance con Juan Ichazo y asegura que el pasado de su pareja con 'La Nena' Cubillas no define su presente, confesando además su deseo de formar una familia pronto. Video: Magaly TV La Firme

Macarena Vélez ha afirmado que no tiene intención de separarse de Juan Ichazo, a pesar de la controversia que rodea su relación con el empresario argentino y las acusaciones de adulterio lanzadas por Johana Cubillas, aún esposa de Ichazo. Durante una entrevista con Magaly Medina, la ex chica reality defendió la solidez de su vínculo y negó cualquier infidelidad, asegurando que los ataques no la harán desistir de su relación.

Defensa de la relación y respuesta a las acusaciones de adulterio

Durante su participación en el programa de Magaly Medina, Vélez abordó directamente las críticas y cuestionamientos que ha recibido desde que inició su relación con Ichazo, quien mantiene un proceso de divorcio con Cubillas. “Nosotros estamos muy enamorados, nos amamos muchísimo, nos queremos de una manera súper bonita. ¿Por qué tengo que dejar de lado eso simplemente porque la otra persona no puede con las cosas? Me parecería algo injusto”, afirmó Vélez en la entrevista.

La exchica reality expresó su incomodidad por verse involucrada en la disputa legal y sentimental entre Ichazo y Cubillas, pero insistió en que no permitirá que esa situación afecte su vida personal. “En realidad, nosotros como pareja sí, pero claro, con todo esto que pasa, que nos involucran y me involucran de gratis, sí es bastante fastidioso”, sostuvo ante Medina.

Vélez también se refirió a las acusaciones de adulterio que Cubillas ha hecho públicas, cuestionando el momento en que se presentaron. “Es rarísimo. Si realmente hubiera sido así, ¿por qué desde el día uno no lo dijo? ¿Por qué ahora después de ocho meses saca esto a relucir?”, planteó en el set de Magaly Medina.

Macarena Vélez defiende su amor con Juan Ichazo y niega que se vayan a separar tras escándalo con Johana Cubillas.

Además, defendió el carácter de Ichazo y negó que existan pruebas de comportamientos agresivos por parte de su pareja: “De lo que yo sé y veo, hasta conozco a su familia, Juan no es una persona agresiva, no es una persona que trata mal a otra persona. Si realmente hubiera esas pruebas, no crees que estarían acá, ya te lo habrían mandado”, declaró en la entrevista.

Planes a futuro y la convivencia entre Macarena Vélez y Juan Ichazo

Más allá de la polémica, Vélez aseguró que su relación con Ichazo se proyecta a largo plazo y que ambos han conversado sobre la posibilidad de formar una familia. “Sí, sí, definitivamente sí. Y, bueno, también con Juan lo hemos conversado. Es la primera vez que como que converso tan a fondo del tema. Él sabe perfectamente lo que yo quiero, él también y... nada... Ahí vamos”, compartió Vélez durante la conversación con Medina.

La exchica reality, de 32 años, subrayó que el pasado no determina el presente de la pareja, en alusión a los conflictos previos de Ichazo con Cubillas. “Yo creo que lo que hayamos hecho en el pasado creo que no nos define en el presente”, sostuvo ante la periodista.

Vélez también reveló que la convivencia con Ichazo es una experiencia nueva para ella y que ambos han construido confianza durante los meses que llevan viviendo juntos. “Es la primera vez que yo convivo con alguien y ya tenemos de convivencia... ¿Qué será, siete meses? Y convivir no es lo mismo que tener una relación”, explicó.

Macarena Vélez enfrenta las duras preguntas de Magaly Medina sobre el inicio de su romance con Juan Ichazo. Video: Magaly TV La Firme

La relación entre Vélez e Ichazo, marcada por la exposición mediática y los conflictos legales de su pareja, se sostiene en la decisión de ambos de mirar hacia adelante y construir un proyecto común, pese a las dificultades externas. Para Vélez, compartir el día a día con Ichazo representa una etapa distinta en su vida, con nuevos desafíos y aprendizajes.