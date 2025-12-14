Extrabajador de la Defensoría confirma manipulación en el concurso para elegir a los miembros de la JNJ

Josué Gutiérrez presidió la Comisión Especial que eligió a los miembros de la JNJ. Foto: Presidencia

Un extrabajador de la Secretaría Técnica Especializada de la Defensoría del Pueblo confirmó una serie de irregularidades en el concurso donde la Comisión Especial presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, eligió a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Así lo declaró este exservidor ante la Fiscalía de la Nación e Infobae accedió a su declaración.

La Secretaría Técnica Especializada, aunque tiene carácter permanente, fue creada con la Ley Orgánica de la JNJ como un órgano de apoyo a la Comisión Especial. El secretario técnico era designado por concurso público de méritos, pero esto cambio con la Ley 32028, norma promovida por Gutiérrez para que pueda nombrar directamente a este funcionario. Esta es una de las situaciones, dice el extrabajador, que lo hizo pensar en renunciar a la Secretaría Técnica.

“Yo ya quería renunciar anteriormente porque veía cosas irregulares desde la actitud del defensor del Pueblo que intentaba manejar y dirigir el concurso, como colocando como secretario técnico a una persona que obedecía todas sus órdenes”.

Gutiérrez primero encargó la Secretaría Técnica a Herbert Saldaña —encargatura porque no cumpliría con los requisitos para ser designado— y luego nombró oficialmente a Manuel Balladares Ramírez.

Miembros electos de la JNJ 2025-2030. De izquierda a derecha: Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Francisco Távara, Víctor Chanduví y Rafael Ruiz (vacado).

“Muchos de ellos no alcanzaban puntaje”

El exservidor dijo ante la Fiscalía que otro de los motivos para renunciar a la Secretaría Técnica fueron los múltiples cuestionamientos al concurso público, los mismos que fueron advertidos desde un inicio por la Misión Internacional de Observación (MIO-Perú). Pero, dice, no dimitió sino hasta la etapa de evaluación curricular.

“Existían unas tablas de puntaje que eran similares a las del primer concurso (el de 2019), las cuales tenían como objetivo que solo los postulantes que tenían perfil adecuado podían seguir en carrera; sin embargo, en este concurso querían que pasen prácticamente todos los que aprobaron el examen de conocimientos, como efectivamente pasó”, indicó.

Es al momento de hacer la calificación de los documentos presentados por los postulantes que el extrabajador confirma un secreto a voces: la mayoría de candidatos a la JNJ eran unos completos desconocidos.

Declaración de extrabajador de la Defensoría ante la Fiscalía.

“Muchos de ellos no alcanzaban puntaje (mínimo de 20 puntos) porque no lograban acreditar ni cargos de responsabilidad en el sistema de justicia o en el sistema electoral, ni cargos de dirección en el sector público o privado, ni participar como miembro de una comisión evaluadora; en este concurso se otorga puntaje por simplemente ejercer la profesión de abogado, lo cual no se aplicaba en el anterior concurso”, agregó.

Es así que el extrabajador afirma que presentó al secretario técnico Manuel Balladares un borrador de puntajes donde “solo aproximadamente 9 postulantes aprobaban y el orden era distinto al que finalmente se publicó”.

Afirma que Balladares y Herbert Saldaña se mostraron “extrañados” del número de candidatos que pasarían a la etapa de entrevistas porque, incluso si todos terminaban siendo nombrados (7 miembros titulares y 2 miembros suplentes), se tendría que realizar un segundo concurso para completar el número de miembros suplentes de la JNJ. “Lo cual al parecer no querían”, acotó.

Presunto amaño

El 31 de agosto, el trabajador asegura que recibió una llamada del secretario técnico Manuel Balladares, quien, dice, había hablado con Josué Gutiérrez, y “este quería que le ponga mayor puntaje a los postulantes para que pudieran aprobar en mayor número”.

Declaración de extrabajador de la Defensoría ante la Fiscalía.

“Le expliqué que si seríamos estrictos en la evaluación curricular no podrían aprobar muchos postulantes, pues no cumplieron con acreditar los ítems del anexo 3 relacionados a formación, capacitación, investigación y experiencia. Y le dije que yo no iba a participar en lo que estaban haciendo”, declaró. Renunció inmediatamente después de esta conversación.

El exservidor, ya fuera de la Secretaría Técnica, vio que los puntajes efectivamente se modificaron. Entre las “sorpresas”, dice, estaba el puntaje que se le dio Jaime de la Puente Parodi, a quien “por poco lo descalifican cuando él estaba en uno de los primeros lugares según el borrador que presenté”. De la Puente terminó siendo elegido como consejero, pero en el tercer lugar. La calificación que justamente se le dio en evaluación curricular (23 puntos) evitó que quede en el primer lugar.

Declaración de extrabajador de la Defensoría ante la Fiscalía.

Al extrabajador también le llamó la atención que a Germán Serkovic se le otorgara el máximo puntaje en el rubro “experiencia profesional” (15 puntos) cuando solo había presentado 2 certificados de trabajo de una empresa privada “que lo consideró como director, lo cual generaba duda y hacía necesario una verificación”.

A Serkovic también se le dio el máximo puntaje en el rubro investigación por “presentar unos libros que solo era compilación de legislación, no se trataba de investigaciones en derecho o gestión pública”. Así alcanzó los 20 puntos mínimos para avanzar a la siguiente fase: la entrevista ante los miembros de la Comisión Especial, la etapa más subjetiva y donde el cuadro de méritos sufrió otra reconfiguración total. Aquí Serkovic obtuvo el puntaje más alto, que le permitió escalar al sexto lugar del acumulado y asegurar su ingreso como miembro titular de la JNJ.

María Teresa Cabrera, Víctor Chanduví y Jaime de la Puente. Este último habría sido perjudicado en la etapa de evaluación curricular.

El extrabajador también menciona a Gino Ríos Patio, el actual presidente de la JNJ sentenciado por violencia familiar. Mostró su extrañeza ya que, en la puntuación que se publicó “lo consideraron en segundo lugar con los puntajes más altos”.

Efectivamente, en evaluación curricular, Ríos obtuvo 28,10 puntos, la mayor calificación obtenida entre los candidatos en esta fase. Esto hizo que pase del noveno al segundo lugar en el acumulado hasta ese momento (evaluación conocimientos + curricular). En entrevista personal obtuvo 36,67 puntos, puntuación que le aseguró el primer lugar del cuadro de méritos final, su ingreso a la JNJ y la presidencia de la institución.

Cuadro de méritos final del concurso para elegir a los miembros de la JNJ.

Descargos

En diálogo con Infobae, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que es “absolutamente falso” que haya pedido al secretario técnico Manuel Balladares que se aumente el puntaje de los candidatos en evaluación curricular a fin de que un mayor número pase a la etapa de entrevistas personales.

“Solo el colegiado (de la Comisión Especial JNJ) tiene esa competencia, cualquier declaración alejada de la función y competencia, no solo es falsa, sino que además alejada de lo estrictamente correcto”, indicó.

Ante una repregunta, Gutiérrez reiteró que “esos temas”, en referencia al puntaje que obtuvieron los candidatos en la evaluación curricular, “no se coordina con nadie”. “Documento por documento lo trabajamos con los miembros en la sesión colegiada”, apuntó.