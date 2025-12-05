Perú

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos decidió iniciar un proceso de revisión especial que podría modificar el estatus de la institución y limitar su interlocución en foros clave

Guardar
La labor de Josué Gutiérrez
La labor de Josué Gutiérrez continúa generando rechazo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La Defensoría del Pueblo del Perú, en manos de Josué Gutiérrez, será sometida a una revisión especial por parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) para evaluar en profundidad si cumple con los estándares internacionales de independencia, eficacia y protección de los derechos fundamentales.

Esta decisión, adoptada por el Subcomité de Acreditación (SCA) de la GANHRI en Ginebra, representa un hecho inédito en la historia reciente del órgano peruano y eleva el nivel de escrutinio internacional. El proceso se llevará a cabo durante la 47.ª sesión del SCA en 2026 e involucrará tanto un examen de la legislación como de la labor práctica de la Defensoría, en contraste con los denominados Principios de París, que sientan las bases para el funcionamiento y la autonomía de los organismos nacionales de derechos humanos.

¿Por qué está en duda el cumplimiento de los Principios de París?

El informe oficial del SCA recoge que la Defensoría del Pueblo del Perú no respondió las observaciones y requerimientos planteados por la GANHRI. El Subcomité subraya que la ausencia de respuesta, tanto en la fecha inicial como en el recordatorio posterior, agrava la preocupación sobre el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas.

El documento incluye denuncias sobre la falta de transparencia en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia; posición adoptada respecto a la ley de amnistía; restricciones impuestas al acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como el deterioro de las condiciones laborales del personal de la entidad y la limitada presencia territorial de la Defensoría.

Defensoría del Pueblo del Perú.
Defensoría del Pueblo del Perú. (Foto: Andina)

El abogado y exministro de Justicia Eduardo Vega Luna ratificó a través de X que la apertura de esta revisión es un mensaje claro sobre la preocupación internacional ante la situación peruana y que la falta de respuesta fue considerada una señal de alarma.

Impacto de la revisión de la Defensoría del Perú

En el plano internacional, la acreditación “A” de la GANHRI es señal de cumplimiento con los más altos estándares de independencia y eficacia en derechos humanos. Perú ha mantenido hasta ahora dicha acreditación, que permite a la Defensoría intervenir en foros internacionales y facilita la cooperación bilateral y multilateral en la materia. Sin embargo, el inicio de una revisión especial podría desembocar en la degradación de esta categoría o, en escenarios extremos, en la suspensión de la acreditación, lo cual afectaría gravemente la posición del país en la región y en los espacios multilaterales.

La revisión buscará determinar si la Defensoría sigue siendo una institución capaz de cumplir su mandato constitucional. El proceso también examinará su papel como Mecanismo Nacional de Prevención —responsable de prevenir la tortura y otros tratos inhumanos— y su capacidad para garantizar derechos laborales y sindicales de su propio personal.

Informe sobre la actuación de
Informe sobre la actuación de la Defensoría del Pueblo de Perú. | GANHRI

“El SCA está especialmente preocupado por las denuncias relativas a la capacidad de la DPP (Defensoría del Pueblo de Perú) para desempeñar su mandato de manera eficiente, su independencia y credibilidad percibidas, así como su voluntad de abordar las violaciones sistémicas de derechos humanos. [...] A la vista de la información de que dispone, el SCA ha decidido iniciar una revisión especial de la acreditación de la DPP, con el fin de determinar si sigue cumpliendo los Principios de París”, sentencia el documento.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloJosué Gutiérrezperu-politica

Más Noticias

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el segundo set. La blanquirroja arrancó con buen pie, imponiéndose en el primer parcial. Sigue en directo las incidencias desde el Coliseo Eduardo Dibós

Perú vs Colombia EN VIVO

Comerciante es asesinada a balazos dentro de una cevichería del Callao en pleno estado de emergencia

Un sicario se hizo pasar por cliente en una cevichería frente al Terminal Pesquero del Callao para acabar con la vida de una comerciante de 52 años que se dedicaba a la venta de ropa

Comerciante es asesinada a balazos

Derrame de petróleo en playa Los Yuyos de Barranco: reportan manchas y olor en gran parte del balneario

Usuarios reportaron rastros de hidrocarburos y organizaciones ambientales como Oceana exigen acción inmediata ante el riesgo ambiental que se expande por este tramo de la Costa Verde

Derrame de petróleo en playa

El consejo de Facundo Morando al plantel de Alianza Lima antes del debut en el Mundial de Clubes: “Pide que nos divirtamos”

La delegación ‘blanquiazul’ alistó las maletas y viajó a Sao Paulo para escribir una nueva página dorada en los libros del vóley peruano

El consejo de Facundo Morando

Voraz incendio en Puno: al menos ocho estudiantes murieron calcinados en fiesta de cumpleaños

Vecinos de Huancané intentaron controlar el fuego con baldes ante la falta de bomberos, mientras varias explosiones de balones de gas aceleraron la destrucción dentro del local conocido como “Calmatripas”

Voraz incendio en Puno: al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Apagón en pleno discurso de

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

Delia Espinoza pide S/ 1 millón a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

“El Congreso no aprendió”: Abogado explica por qué Delia Espinoza tendría el mismo destino de Zoraida Ávalos y su inhabilitación sería anulada

Ulises Villegas, alcalde prófugo con orden de captura, reaparece en TikTok: ¿Se paralizará la municipalidad de Comas?

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es ‘El Edu’, el

¿Quién es ‘El Edu’, el peruano que recibió la ‘Sartén de Oro’ de Ibai Llanos y podría pelear en ‘La Velada del Año’?

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Rosalía excluye otra vez a Perú de su ‘LUX Tour 2026′ y desata una ola de memes y críticas

Paula Arias respalda el romance entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando “Don Diablo”: “los quiero mucho a los dos”

Pamela Franco explica la polémica frase de Christian Cueva y lo justifica: “No tiene doble sentido, es de Héctor Lavoe”

DEPORTES

Perú vs Colombia EN VIVO

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

“Christian Cueva vino gordo y se fue más gordo”: el lapidario comentario de la prensa ecuatoriana al ‘10′ tras su salida de Emelec

Alianza Lima con la mente puesta en el 2026: pretemporada en Uruguay con participación en Serie Río de La Plata

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA