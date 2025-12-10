JNJ rechaza pagar el abogado de Gino Ríos para que demande al Colegio de Abogados de Lima

Gino Ríos se mantiene en la JNJ gracias al blindaje de 4 de sus colegas.

La Dirección General de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó el pedido del presidente de la entidad, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, para que se le otorgue el servicio de asesoría y defensa legal.

Ríos Patio solicitó este beneficio no para defenderse en una investigación fiscal o enfrentar un proceso judicial, sino para que su defensa inicie una demanda de amparo contra el Colegio de Abogados de Lima.

Pedir que la institución financie la defensa legal para iniciar un proceso es un causal de improcedencia. Así lo estableció Servir en su directiva 004-2015-SERVIR/GPGSC.

“No procede el beneficio de defensa y asesoría solicitado en los siguientes supuestos (...) Cuando se trate de procesos o investigaciones que pretendan ser impulsados en calidad de demandante o denunciante por el propio servidor o ex servidor civil en contra de terceros o de la entidad en la que presta o prestó servicios", dice dicho documento.

Incluso la propia JNJ en su directiva 007-2020-P-JNJ prohíbe el otorgamiento del beneficio de defensa legal “cuando se trate de procesos o investigaciones que pretendan ser impulsados en calidad de demandante o denunciante por el propio servidor o ex servidor civil en contra de terceros o de la Junta Nacional de Justicia u otras entidades en la que haya prestado servicios”.

“La Oficina de Asesoría Jurídica, opina en el sentido de que el pedido de otorgamiento de beneficio de defensa y asesoría legal formulado por el peticionante doctor Gino Augusto Tomás Ríos Patio, en su calidad de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, para la interposición de una demanda de amparo contra el Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, como parte de una estrategia de defensa relacionada con el Expediente N.° 303-2025, seguido por el referido comité en su contra, deviene en improcedente”, se lee en la resolución suscrita por Katia Núñez Mariscal.

JNJ rechaza pagar al abogado de Gino Ríos

Gino Ríos deja el cargo

María Teresa Cabrera fue elegida como presidenta de la JNJ para el periodo 2026-2027 y sucederá a Gino Ríos Patio, cuya gestión finalizará en enero de 2025. Víctor Hugo Chanduví fue elegido vicepresidente.

Cabrera es doctora en Derecho y magíster en Derecho Penal. Se graduó como abogada en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y realizó estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, obtuvo un máster europeo en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja (España) y completó especializaciones en sistema acusatorio, técnicas de litigación oral en la Universidad de Medellín (Colombia), gestión pública en la Universidad del Pacífico e integridad y compliance en la Universidad Continental.

En el ámbito político, María Teresa Cabrera fue congresista por Podemos Perú en 2020, ocupando la Tercera Vicepresidencia del Congreso. También integró las comisiones de Fiscalización, Justicia y Mujeres Parlamentarias durante el periodo 2020-2021.

Chanduví, abogado con más de 40 años de experiencia profesional, es doctor en Derecho y cuenta con estudios de doctorado en Educación, además de maestrías en Derecho Civil y Comercial y en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Privada Antenor Orrego.