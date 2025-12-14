Cae el ‘Hombre Araña de La Victoria’: 10 años de robos a viviendas con la misma modalidad

Un delincuente conocido como el 'Hombre Araña' fue capturado nuevamente en el distrito de La Victoria. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que escalaba con gran facilidad las paredes de una vivienda para robar. El sujeto, con más de 10 años de historial delictivo en la misma modalidad, fue intervenido por el serenazgo y la policía.

La policía y el serenazgo de La Victoria lograron capturar una vez más a uno de los delincuentes más conocidos del distrito, apodado el “Hombre Araña”, especialista en escalar paredes para ingresar a viviendas y cometer robos.

Según reportó Exitosa, se trata de Raúl Eduardo Castro Lazarte, de 38 años, quien ha sido vinculado durante más de una década con robos perpetrados con la misma modalidad. La vigilancia municipal y la coordinación entre entidades permitieron alertar oportunamente al personal de patrullaje para intervenirlo dentro de un domicilio en el jirón García Naranjo.

Un historial marcado

De acuerdo a las imágenes captadas por la central de videovigilancia de La Victoria, Castro Lazarte ingresó al inmueble tras dejar su bicicleta en la vía pública, usando su habilidad para subir hasta el segundo piso y acceder a la propiedad sin violentar las puertas principales.

Los registros municipales identifican que el mismo sujeto ya había sido denunciado al menos siete veces por hechos similares desde 2014, precisó la fuente consultada por Exitosa.

El sistema de patrullaje cuenta con herramientas tecnológicas, como el mapa de calor, que permite detectar zonas de mayor incidencia delictiva dentro de los 43 sectores del distrito. Esta tecnología refuerza la actuación del serenazgo y la policía, quienes coordinan para reaccionar rápidamente ante actividades sospechosas registradas por las cámaras.

Castro Lazarte fue intervenido y puesto a disposición de las autoridades policiales, razón por la cual se le investiga nuevamente por tentativa de hurto agravado, informó la municipalidad.

Necesidad de reforzar

En este contexto, la comuna enfatizó la importancia de extremar medidas de seguridad, en especial durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, periodos en los que suelen incrementarse los delitos contra la propiedad privada.

“Si van a viajar, bueno, hay que establecer todos los mecanismos de seguridad necesarios para evitar este tipo de latrocinios. Nosotros vamos a estar atentos a cualquier requerimiento de los vecinos, sobre las necesidades que ellos tengan respecto a la seguridad”, indicó una autoridad en declaraciones obtenidas por Exitosa.

Imágenes de seguridad captan delincuente que usaba camioneta de la PNP para robar. (Captura Buenos Días Peru)

La municipalidad recomendó implementar cerraduras adicionales, sistemas de alarma y notificar cualquier sospecha a los servicios de patrullaje. Medidas preventivas pueden hacer la diferencia para evitar incidentes y proteger los bienes materiales durante estas fechas.

En paralelo, Exitosa reportó que las autoridades despliegan operativos simultáneos en locales nocturnos de La Victoria con el objetivo de mitigar reuniones que puedan favorecer otros hechos delictivos o infracciones a la normativa municipal.

Accidentes de tránsito

Mientras la seguridad ciudadana enfrenta retos a nivel local, el Perú sigue registrando cifras alarmantes en cuanto a muertes por accidentes de tránsito. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SinaDEF), hasta la fecha, 2.551 personas han perdido la vida en accidentes de este tipo a nivel nacional. Lima lidera la estadística con 519 fallecidos, seguida por Puno (276), Arequipa (198), La Libertad (171) y Cusco (165).

Especialistas citados por Exitosa advierten que el 60% de la responsabilidad en estos hechos recae sobre los conductores, mientras que el 40% involucra a peatones. Carlos Villegas, director ejecutivo de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), resaltó que la falta de educación vial tanto en peatones como en choferes agrava la problemática nacional.

Villegas enfatizó que “en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones supuestamente dan capacitaciones, y lo mismo sucede en las escuelas de conductores. Pero solo enseñan el reglamento de tránsito. No hay cursos de sensibilización”, según declaraciones difundidas por Exitosa. Los registros muestran que muchos peatones optan por cruzar en lugares no señalizados, incluso ignorando la existencia de puentes peatonales, lo que incrementa el riesgo de atropellos en avenidas de alto tránsito como la Panamericana Sur y la Vía Evitamiento.

Además, Villegas comentó el impacto de los cambios recientes en la estructura de fiscalización vehicular. Antes, la Policía de Tránsito concentraba la supervisión y sanción, pero actualmente entidades como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) comparten atribuciones con municipalidades y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que genera disparidad en las multas y dificulta el control efectivo.

“Hemos considerado que, en vez de mantener multas elevadas, se establezcan sanciones de cero a cincuenta soles como máximo, pero con acciones penales más severas tanto para el conductor como para el peatón”, manifestó el director de Aviactran en el reporte de Exitosa. También propuso que la Policía de Tránsito recupere autonomía y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establezca un único tarifario para garantizar claridad y evitar la duplicidad de funciones.