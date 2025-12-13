Perú

Universidad San Marcos: difunden videos de show de strippers en celebración universitaria

El espectáculo fue realizado la noche del viernes en la Plaza Fray Tomás de San Martín. Videos donde estudiantes interactúan con los artistas circulan en las redes sociales

Guardar
Polémica en San Marcos por show con strippers en fiesta de facultad | Video: X / Alonso Ramos

La noche del jueves 12 de diciembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue escenario de una polémica por la realización de un espectáculo de strippers durante una celebración estudiantil en la Plaza Fray Tomás de San Martín, ubicada en las inmediaciones del rectorado. El evento fue grabado y difundido en video a través de la red social X, generando reacción inmediata en la opinión pública.

En las imágenes se aprecia a un numeroso grupo de estudiantes formando parte del público y participando dinámicamente del show, que fue presentado como parte de las actividades por el 60.° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial. Durante la celebración, los estudiantes interactuaron con los artistas que ofrecieron el espectáculo.

San Marcos emite comunicado

Frente a la controversia, la UNMSM emitió un comunicado en el que expresó su “firme rechazo e indignación” ante lo sucedido. La universidad aclaró que la autorización otorgada para el evento era únicamente para la conmemoración académica e institucional establecida, por lo que la inclusión de un show de strippers constituye “una grave desviación del propósito aprobado”.

“La incorporación de difusión y espectáculos que vulneran el decoro e imagen institucional involucra directamente la responsabilidad de la Oficina General de Bienestar Universitario y la respectiva dirección de la facultad involucrada”, mencionan.

Universidad de San Marcos emitió
Universidad de San Marcos emitió comunicado por show con strippers en sus instalaciones | Foto captura: X / Alonso Ramos

Como medida inmediata, la universidad anunció la suspensión de todas las verbenas, fiestas y actividades de carácter no académico dentro de la Ciudad Universitaria, hasta nuevo aviso. Además, se instruyó a las instancias correspondientes a identificar a los responsables de la organización y disponer las sanciones administrativas y disciplinarias pertinentes, por haber autorizado actividades que afectan la moral y las buenas costumbres.

La Decana de América reiteró su compromiso con el resguardo del prestigio institucional y la defensa de los valores universitarios, al tiempo que demandó el cumplimiento de las normas y la responsabilidad de toda la comunidad en el uso de los espacios universitarios.

San Marcos se encuentra ahora ante un proceso de evaluación y sanción, en medio de la atención pública por los alcances de este incidente y las consecuencias para los involucrados en la organización del evento.

UNMSM se declara en emergencia

En otro tema, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos atraviesa una situación crítica debido a recortes presupuestales superiores a los S/ 100 millones, lo que ha generadotensión e incertidumbreen su comunidad justo antes de un nuevo aniversario fundacional. La universidad se declaró en emergencia al advertir que estos recortes amenazan la continuidad de sus programas académicos, actividades de investigación y proyectos de extensión.

El comunicado oficial advierte que, aunque la Ley N.° 32185 otorgaba recursos para proyectos esenciales y mejoras en investigación y tecnología, solo una parte fue transferida, quedando un saldo pendiente. Además, la falta de asignación de fondos para el 2025 y reducciones proyectadas para el 2026 afectan directamente la calidad y operatividad de la universidad.

La situación se agrava por el ajuste general al presupuesto universitario nacional, que impacta a las 52 universidades públicas actuales y a las 62 previstas para 2026, profundizando brechas y generando riesgo de protestas. Ante este panorama, la UNMSM solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo que adopten medidas urgentes para garantizar el sostenimiento institucional y la calidad de la educación pública.

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMstripperspolémicaperu-noticias

Más Noticias

Jeriel de Santis regresa al Perú por su redención: se incorpora a Melgar por pedido expreso de Juan Reynoso para Liga 1 2026

El delantero venezolano de ascendencia peruana halló su mejor versión en Caracas FC. Frente a ese escenario, el ‘Ajedrecista’ solicitó su cesión con el propósito de repotenciarlo en la ‘Ciudad Blanca’

Jeriel de Santis regresa al

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘leonas’ en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

La ‘Foquita’ compartió tiernas fotos y mensajes por los tres años de su hija, mientras Darinka Ramírez lanza “Luana”, tema especial para la pequeña.

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños

Oliver Sonne regresó tras meses de postergación con su primer golazo en Burnley por Premier League

El entrenador Scott Parker decidió el ingreso del polifuncional futbolista peruano-danés en el último cuarto de la contienda ante Fulham. El seleccionado nacional movió las redes rivales para sentenciar el 3-2 en contra

Oliver Sonne regresó tras meses

Retiro de AFP: La mayoría de afiliados usará el dinero de sus fondos para cubrir gastos de Navidad y pagar deudas

Más de tres millones de personas ingresaron su solicitud para acceder al retiro de sus ahorros de jubilación. Esto responde 17 mil 900 millones de soles

Retiro de AFP: La mayoría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dirigente de Acción Popular pide

Dirigente de Acción Popular pide a Julio Chávez que “dé por terminado y zanjado” su derrota en las Elecciones Primarias

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Tren Lima–Chosica: teniente alcaldesa afirma que pudo inaugurarse en gestión de López Aliaga y culpa a Dina Boluarte por la demora

Salvemos al Perú definirá a su candidato presidencial hoy por sorteo de ‘moneda al aire’ tras empate en las elecciones primarias

Asociación de Jueces rechaza inhabilitación de Delia Espinoza y advierte “injerencia indebida” del TC

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

Paco Bazán aclara que nunca fue amigo de Magaly Medina: “Soy respetuoso, pero yo no me involucro”

Paolo Guerrero destaca apoyo de Ana Paula Consorte tras su incursión digital: “Mi mujer ha sido importante en esa decisión”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Jeriel de Santis regresa al Perú por su redención: se incorpora a Melgar por pedido expreso de Juan Reynoso para Liga 1 2026

Oliver Sonne regresó tras meses de postergación con su primer golazo en Burnley por Premier League

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo