Universidad San Marcos: difunden videos de show de strippers en celebración universitaria

Polémica en San Marcos por show con strippers en fiesta de facultad | Video: X / Alonso Ramos

La noche del jueves 12 de diciembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue escenario de una polémica por la realización de un espectáculo de strippers durante una celebración estudiantil en la Plaza Fray Tomás de San Martín, ubicada en las inmediaciones del rectorado. El evento fue grabado y difundido en video a través de la red social X, generando reacción inmediata en la opinión pública.

En las imágenes se aprecia a un numeroso grupo de estudiantes formando parte del público y participando dinámicamente del show, que fue presentado como parte de las actividades por el 60.° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial. Durante la celebración, los estudiantes interactuaron con los artistas que ofrecieron el espectáculo.

San Marcos emite comunicado

Frente a la controversia, la UNMSM emitió un comunicado en el que expresó su “firme rechazo e indignación” ante lo sucedido. La universidad aclaró que la autorización otorgada para el evento era únicamente para la conmemoración académica e institucional establecida, por lo que la inclusión de un show de strippers constituye “una grave desviación del propósito aprobado”.

“La incorporación de difusión y espectáculos que vulneran el decoro e imagen institucional involucra directamente la responsabilidad de la Oficina General de Bienestar Universitario y la respectiva dirección de la facultad involucrada”, mencionan.

Universidad de San Marcos emitió comunicado por show con strippers en sus instalaciones | Foto captura: X / Alonso Ramos

Como medida inmediata, la universidad anunció la suspensión de todas las verbenas, fiestas y actividades de carácter no académico dentro de la Ciudad Universitaria, hasta nuevo aviso. Además, se instruyó a las instancias correspondientes a identificar a los responsables de la organización y disponer las sanciones administrativas y disciplinarias pertinentes, por haber autorizado actividades que afectan la moral y las buenas costumbres.

La Decana de América reiteró su compromiso con el resguardo del prestigio institucional y la defensa de los valores universitarios, al tiempo que demandó el cumplimiento de las normas y la responsabilidad de toda la comunidad en el uso de los espacios universitarios.

San Marcos se encuentra ahora ante un proceso de evaluación y sanción, en medio de la atención pública por los alcances de este incidente y las consecuencias para los involucrados en la organización del evento.

UNMSM se declara en emergencia

En otro tema, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos atraviesa una situación crítica debido a recortes presupuestales superiores a los S/ 100 millones, lo que ha generadotensión e incertidumbreen su comunidad justo antes de un nuevo aniversario fundacional. La universidad se declaró en emergencia al advertir que estos recortes amenazan la continuidad de sus programas académicos, actividades de investigación y proyectos de extensión.

El comunicado oficial advierte que, aunque la Ley N.° 32185 otorgaba recursos para proyectos esenciales y mejoras en investigación y tecnología, solo una parte fue transferida, quedando un saldo pendiente. Además, la falta de asignación de fondos para el 2025 y reducciones proyectadas para el 2026 afectan directamente la calidad y operatividad de la universidad.

La situación se agrava por el ajuste general al presupuesto universitario nacional, que impacta a las 52 universidades públicas actuales y a las 62 previstas para 2026, profundizando brechas y generando riesgo de protestas. Ante este panorama, la UNMSM solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo que adopten medidas urgentes para garantizar el sostenimiento institucional y la calidad de la educación pública.