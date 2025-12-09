Perú

¿Becas para estudiar en San Marcos? Pronabec otorgará apoyo económico a más de 700 estudiantes

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos celebró la incorporación de 722 alumnos a la Beca Permanencia 2025, iniciativa destinada a fortalecer la permanencia y el desarrollo académico en la educación superior pública

Un total de 722 sanmarquinos
Un total de 722 sanmarquinos fueron seleccionados en la Beca Permanencia 2025, asegurando apoyo económico y acompañamiento hasta la culminación de sus carreras. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos celebra la selección de 722 estudiantes como beneficiarios de la Beca Permanencia 2025, un programa del Ministerio de Educación ejecutado a través del Pronabec. Este reconocimiento representa un paso decisivo en el respaldo a jóvenes universitarios con alto potencial académico, quienes contarán con recursos esenciales para continuar y culminar sus estudios en condiciones favorables.

¿Qué es la Beca Permanencia y a quiénes beneficia?

La Beca Permanencia 2025 forma parte de una iniciativa nacional que busca asegurar la educación superior pública de calidad. Esta edición otorgó 8.000 becas distribuidas en 47 universidades de todo el país, con la finalidad de fortalecer el bienestar y el desarrollo académico en el sistema universitario. Los seleccionados provienen de diversas regiones, lo cual refleja el alcance inclusivo del programa y su enfoque en promover la igualdad de oportunidades.

La Universidad Nacional Mayor de
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos destaca el impacto del Pronabec en la permanencia y éxito académico de su comunidad estudiantil. (Foto: FB/@UNMSM)

En el caso de San Marcos, la incorporación de 722 becarios resalta el compromiso institucional con la permanencia y éxito de su comunidad estudiantil. La Decana de América, como se conoce a la universidad, reafirma así su papel como referente en la formación de profesionales altamente capacitados y con impacto social.

Beneficios clave para los becarios sanmarquinos

Los estudiantes de la UNMSM beneficiados con la Beca Permanencia 2025 acceden a un conjunto de apoyos clave para su desempeño integral:

  • Alimentación, garantizando la nutrición necesaria para el rendimiento académico.
  • Movilidad local, facilitando los traslados diarios a la universidad.
  • Útiles de escritorio indispensables para sus actividades formativas.
  • Acompañamiento socioemocional y de bienestar, desde la adjudicación hasta la culminación de la carrera.

Estos componentes aseguran que los jóvenes puedan desarrollar sus actividades académicas con mejores condiciones y dar continuidad a su formación profesional, sin interrupciones por motivos económicos.

Pronabec distribuyó 8.000 becas entre
Pronabec distribuyó 8.000 becas entre 47 universidades públicas, facilitando mejores condiciones para miles de jóvenes peruanos.

Casos de excelencia: sanmarquinos con puntaje máximo

La etapa de selección dejó en evidencia el alto nivel académico de varios estudiantes de San Marcos. Tres universitarios obtuvieron el puntaje máximo de 95 en el proceso de evaluación, sobresaliendo entre miles de postulantes a nivel nacional. Los estudiantes destacados son:

  • Josue Anderson Delgado Ccollcca, de la carrera de Gestión Tributaria (Sede Cercado de Lima).
  • Silvana Venus Zulema Meza Parco, de Psicología (Sede Villa Rica).
  • Akemi Kenia Pomazongo Velásquez, de Psicología (Sede Villa Rica).

Estos resultados demuestran el esfuerzo sostenido y el compromiso académico de los estudiantes sanmarquinos, inspirando a toda la comunidad universitaria.

Impacto institucional y horizonte para la permanencia

La presencia de 722 becarios en el actual proceso evidencia el impacto de los programas de apoyo, tutoría y acompañamiento desarrollados en San Marcos. La universidad viene consolidando estrategias que apuntan a la retención y éxito estudiantil, resaltando la importancia de generar alianzas y canalizar recursos para jóvenes de entornos diversos.

Actualmente, la Beca Permanencia se percibe como una herramienta crucial para garantizar que el talento no se vea truncado por limitaciones económicas. Con esta adjudicación, San Marcos renueva su compromiso institucional de continuar gestando condiciones propicias para que sus estudiantes avancen con éxito hacia la culminación profesional.

En una coyuntura de retos para la educación pública, iniciativas como la del Pronabec representan una oportunidad real de transformación socioeducativa para miles de jóvenes peruanos.

