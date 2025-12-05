La capital peruana enfrentó la madrugada de este viernes 5 de diciembre un escenario atípico marcado por lloviznas persistentes, frío inusual y elevados niveles de humedad, un panorama que se atribuye al impacto de la DANA ‘Qori’. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha explicado las causas de este fenómeno, la duración prevista y las advertencias para la población durante los próximos días.

¿Qué explica el cambio de clima en Lima?

La ingeniera Anggi Flores Cruz, especialista en meteorología del Senamhi, informó que Lima presenta desde hace varios días un incremento significativo de la humedad, que alcanzó hasta el cien por ciento en sectores como Lurigancho y Carabayllo, y un 99% en distritos céntricos como San Borja y Jesús María. Estas condiciones fomentan la formación de lloviznas, junto al aumento de los vientos del sur, que han favorecido la saturación de la atmósfera.

Las precipitaciones, detectadas incluso desde la una de la madrugada en zonas del sur como Villa María del Triunfo y Lurín, han dejado un acumulado de 0,5 milímetros, un valor notable para la época. La capital reporta amaneceres fríos, con temperaturas de hasta 17℃ y vientos de cuatro kilómetros por hora, todo en un entorno de humedad casi absoluta.

Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi - TV Perú

¿Cuántos días persistirá la humedad y el frío en Lima?

Desde el Senamhi se ha advertido que estas condiciones no cederán a corto plazo. Flores anticipó que las mañanas grises y húmedas continuarán durante los próximos días e, incluso, podrían persistir hasta el ocho de diciembre. En un inicio, se pensaba que la situación mejoraría antes, pero la reciente evolución pronostica que las precipitaciones y nubosidad cubrirán Lima y otras ciudades de la costa central en la primera parte de la jornada.

La cobertura nubosa, que se extiende desde Ica hasta Piura, es uno de los factores que mantiene el descenso térmico. Además, la sensación térmica baja se intensifica especialmente en las zonas alejadas y a mayor altitud.

DANA ‘Qori’: ¿qué zonas son las más afectadas?

La llegada de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ‘Qori’ está teniendo efectos notables sobre el clima del país. Según la información difundida por la meteoróloga, la sierra central y la sierra sur reciben el mayor impacto, con un aumento en la velocidad de los vientos y precipitaciones considerables. Se han reportado caídas de nieve en las zonas altas de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, fenómenos asociados directamente con la presencia de la DANA.

Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi - TV Perú

En la sierra sur, las temperaturas nocturnas han descendido hasta menos diez grados Celsius en localidades situadas por encima de los cuatro mil metros de altitud. Esta situación podría prolongarse, al menos, hasta el ocho de diciembre.

En Lima, los distritos más expuestos a los efectos del fenómeno son los costeros y del sur, especialmente Villa María del Triunfo, Lurín y Villa El Salvador.

Recomendaciones ante el fenómeno climático

El Senamhi recomienda a la ciudadanía adoptar precauciones durante estos días. Una de las principales advertencias es para los conductores, ya que la reducción de la visibilidad y las pistas mojadas aumentan el riesgo de accidentes. Se aconseja manejar con prudencia y tomar en cuenta la presencia de neblina y humedad.

Para la población en general, se sugiere utilizar abrigos ligeros y consumir bebidas calientes para mitigar la sensación de frío, que persistirá en tanto continúe la cobertura nubosa. Es fundamental, además, prestar atención a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones proporcionadas por las autoridades.

Lima experimenta una combinación de lloviznas, humedad extrema y temperaturas bajas, todo como resultado de la DANA ‘Qori’, fenómeno que continuará marcando el clima local por algunos días más y afectará, especialmente, a quienes residen en las zonas más vulnerables de la ciudad y la sierra sur del país.