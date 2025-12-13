Licencias sin control en el Congreso: parlamentarios solicitaron más de dos mil permisos para ausentarse durante el 2025

Latina Noticias investigó el descontrol en la aprobación de licencias en el Congreso. Se identificaron 2,394 permisos en un año, lo que equivale a miles de días de ausencia sin justificaciones claras ni descuentos salariales en muchos casos.

El hemiciclo del Congreso de la República presenta una imagen inquietante: escaños vacíos, parlamentarios ausentes y una participación que, en jornadas laborables, apenas supera los cincuenta y cinco congresistas presentes según registros oficiales. Durante el periodo comprendido entre agosto del 2024 y agosto del 2025, los integrantes del Legislativo solicitaron un total de 2.394 licencias para ausentarse, sumando semanas completas sin actividad en sus curules y debilitando la deliberación parlamentaria.

El análisis de los permisos revela que de las licencias otorgadas, 598 corresponden a motivos de salud, ya sea por citas médicas o internamientos, lo que representó una ausencia acumulada de 962 días. No obstante, el foco está en los permisos personales y de representación, que sumaron 1.123 solicitudes. En casi la mitad de ellas, la única explicación presentada fue la fórmula «temas personales», sin mayores detalles ni soporte documental.

El ranking de quienes más aprovecharon este beneficio lo encabeza Segundo Quiroz, quien pidió 36 licencias personales en un año, seguido de Nieves Limachi con 33 y Digna Calle con 24. Más atrás se encuentran Sigrid Bazán (21), Ilich López (17), Rosangella Barbarán (15), el actual presidente interino José Jerí (14) y Edgard Reymundo (12). En muchos casos, los permisos se tramitaron como simples formalidades, incluso utilizándose antes de recibir la aprobación oficial, lo que deja en evidencia la debilidad de los mecanismos de control interno.

Congresistas gozan de licencias incluso antes de ser aprobadas

El proceso para la obtención de licencias muestra serias falencias institucionales. Las solicitudes se presentan ante la oficialía mayor y su aprobación depende del Consejo Directivo, órgano cuyas sesiones son esporádicas. Esta dinámica ha abierto la puerta a licencias utilizadas antes de su aprobación formal, en una práctica que desliza responsabilidades y debilita los controles.

José Cevasco y Hugo Rovira, ex oficiales mayores del Congreso, coinciden en que el sistema actual necesita reformas urgentes. Cevasco señala: “Debería reformularse la presencia del accesoritario sobre la base de las ausencias prolongadas”, cuestionando la permisividad que reina en la normativa interna. Rovira agrega que el simple hecho de presentar la solicitud basta para que el congresista se ausente, aun cuando la votación oficial no se haya realizado.

Ambos sostienen que la falta de precisión en la regulación incentiva el abuso de permisos personales y opaca la función de representación parlamentaria. Mientras tanto, los registros demuestran que la gran mayoría de licencias personales no conllevan un descuento salarial ni requerimiento de justificar la ausencia, lo que acrecienta la percepción de privilegios y falta de transparencia en el Legislativo.

El tema ha sido motivo de advertencias reiteradas: sin criterios claros ni sistemas de fiscalización, el uso excesivo de las licencias erosiona la calidad del debate, vulnerando la responsabilidad que cada congresista tiene frente a la ciudadanía.

Persisten 65 licencias por conectividad pese a la fuerte inversión en tecnología

Aunque el Congreso invierte millones en celulares y planes de datos para facilitar el trabajo remoto de los legisladores, durante el año en estudio se registraron 65 licencias alegando problemas de conectividad. Lo llamativo es que varias solicitudes provinieron de congresistas con representación en Lima, donde la cobertura digital es la más amplia del país.

Según explicó Nieves Limachi, “El celular es exclusivamente para votaciones, pero el sistema se cuelga con frecuencia”. Por su parte, ex oficiales mayores observan que no queda claro si los problemas son atribuibles a los dispositivos oficiales o a la red personal de los parlamentarios.

Este panorama adquiere mayor impacto al revisar las cifras. Los pagos del Congreso por celulares nuevos y datos móviles han sido considerables en los últimos años: en febrero del 2025 se destinaron S/ 247.884, en enero del 2024 el gasto ascendió a S/ 1.379.177, en diciembre del 2023 fue de S/ 228.745 y en julio del 2021 sumó S/ 1.952.396. A pesar de esta inversión, persisten los permisos por supuestas fallas técnicas, lo que alimenta la sospecha de que dichas licencias se utilizan con demasiada flexibilidad y escaso control.

Congresistas eluden descuentos y aprovechan permisos con justificación mínima

Al revisar el tipo de licencias solicitadas, surge otro dato revelador: apenas 112 permisos fueron gestionados sin goce de haber, pese a que el reglamento permite esta modalidad para casos personales o de proselitismo. Los congresistas rara vez optan por sacrificar sus remuneraciones y, salvo que se trate de ausencias proselitistas, prefieren acogerse a los artículos más laxos del reglamento, que no exigen mayores explicaciones ni descuentos sobre sus dietas.

La normativa vigente posibilita que los congresistas accedan a días libres para asuntos estrictamente personales, sin la obligación de detallar el motivo real, y con la garantía de que sus ingresos no serán afectados. Esta combinación de flexibilidad y privilegios ha sido blanco de críticas tanto dentro como fuera del Parlamento, sobre todo cuando la ciudadanía exige mayor transparencia y compromiso con la labor legislativa.

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, ofreció una respuesta distante y evasiva. | Congreso

Ante el crecimiento de licencias y la percepción de abuso, Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, ofreció una respuesta distante y evasiva. Consultado sobre los riesgos para la representación parlamentaria, afirmó: “Cada congresista asume su labor como corresponde, y si no hay nada irregular desde el punto de vista formal, entonces no hay nada que hacer”. Su declaración deja sin respuesta la demanda de cambios en el reglamento y omite cualquier autocrítica sobre la gestión ética del Congreso.

Actualmente, no existen planes inmediatos para reformar el sistema de licencias, pese a los cuestionamientos y a la presión de algunos sectores para endurecer los controles y la rendición de cuentas. El Congreso continuará operando con escaños vacíos y un reglamento permeable, mientras se prepara para el próximo periodo de sesiones, que verá ampliarse el número de curules y, probablemente, el de licencias sin justificación.