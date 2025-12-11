Más de 80 % de peruanos considera que el Congreso es la institución más corrupta del país

Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2022 del pleno del Congreso peruano, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El Congreso de la República se consolida como la institución con mayor percepción de corrupción en el Perú, pues un 85 % de peruanos que participaron de la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025 señalaron al Poder Legislativo como la entidad del Estado más corrupta. Esto a puertas de las Elecciones 2026, en la que varios parlamentarios presentaron sus candidaturas para ser reelectos como senadores o diputados en el nuevo Congreso bicameral.

El informe, elaborado por Ipsos Perú por encargo de Proética, destaca que, pese a la desconfianza, los peruanos esperan que las mismas instituciones señaladas como corruptas lideren la lucha contra este fenómeno. El documento señala: “Los peruanos exigen que las mismas instituciones que consideran de las más corruptas, como el Congreso y la Policía, sean las que lideren la solución. Esta contradicción sugiere que solo desde dentro de esas instituciones se puede generar un cambio”.

Fiscalía y el Gobierno de Dina Boluarte en el podio

En el ranking de percepción de corrupción, la Fiscalía de la Nación/Ministerio Público ocupa el segundo lugar con un 35%, seguida por el Gobierno de Dina Boluarte —finalizado en octubre de este año tras la vacancia de la exmandataria— y el Poder Judicial, ambos con un 33%.

La Policía Nacional figura en la lista con un 27%, mientras que las municipalidades y los gobiernos regionales registran un 17% y un 13% respectivamente. Otras instituciones mencionadas incluyen los medios de comunicación y el gobierno de José Jerí (ambos con un 8%), la Contraloría General de la República (6%) y los partidos políticos/movimientos regionales (6%).

Fiscal de la Nación interino a favor de eliminar los equipos especiales. | Fiscalía

El estudio ya se había realizado en el año 2022, aunque presenta grandes cambios en la opinión de los ciudadanos peruanos. Por ejemplo, el Congreso experimentó un salto de veinticinco puntos porcentuales, pasando de un 60% a un 85% en percepción de corrupción.

En el caso del Ministerio Público, este duplicó su cifra, de un 18% a un 35%; y la Policía Nacional subió de un 22% a un 27%. En contraste, las municipalidades descendieron de un 22% a un 17%, los gobiernos regionales de un 25% a un 13%, los medios de comunicación de un 13% a un 8% y los partidos políticos/movimientos regionales de un 20% a un 6%. El Poder Judicial se mantuvo prácticamente estable, con un leve descenso de un punto porcentual.

Al consultar sobre las entidades que deberían encabezar la lucha contra la corrupción, el Congreso de la República fue señalado por un 45% de los participantes, seguido por la Policía Nacional (32%), el gobierno central (30%), la Fiscalía de la Nación/Ministerio Público (28%) y el Poder Judicial (27%). También se mencionaron a las Fuerzas Armadas (23%), la Defensoría del Pueblo (17%), la Contraloría General de la República (14%), los gobiernos regionales (11%) y los medios de comunicación (7%).

Los principales problemas del Perú

En cuanto a los principales problemas del país, la delincuencia se mantiene en el primer lugar con un 68%, mientras que la corrupción ocupa el segundo puesto con un 67%. Hace una década, en 2015, solo un 46% consideraba la corrupción como el principal problema, lo que representa un incremento de más de veinte puntos porcentuales en diez años.

Sicarios asesinan a niña de dos años, su papá y dejan grave a mujer embarazada en un ataque armado en el Callao.

Además, un 88% de los encuestados percibe que la delincuencia ha aumentado en los últimos cinco años, un 10% cree que se mantiene igual y solo un 1% considera que ha disminuido.

Respecto al futuro, un 51% de los peruanos estima que la corrupción aumentará en los próximos cinco años, mientras que un 31% cree que se mantendrá igual y un 9% no precisa una opinión. La investigación, realizada entre el 23 y el 31 de octubre de 2025, abarcó a mil trescientas personas mayores de dieciocho años residentes en zonas urbanas del país, con un margen de error de 2,7%.