Perú

Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico

La pareja de conductores relató que otro automóvil los impactó en plena Av. Javier Prado mientras se dirigían a su programa. Los conductores mostraron los daños que dejó el fuerte impacto en su camioneta

Guardar
Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico. Panamericana TV

El viernes 12 de diciembre, Karla Tarazona y Christian Domínguez protagonizaron un incidente vehicular en horas de la tarde, generando preocupación entre sus seguidores y el entorno de la televisión local. El accidente ocurrió alrededor de las 15:30, mientras la pareja se desplazaba por la concurrida Avenida Javier Prado de Lima en dirección a los estudios de Panamericana TV, en el barrio de Santa Beatriz, donde conducen el programa de espectáculos ‘Todo se filtra’.

De acuerdo con el testimonio de ambos conductores, el choque fue causado por otro vehículo en medio del tráfico intenso característico de la capital en época navideña. “Nosotros no chocamos, nos chocaron, el tráfico es complicado en estas épocas”, sostuvo Tarazona durante su aparición en televisión, enfatizando que la situación fue producto de las condiciones viales y responsabilizando al otro conductor por la colisión. 

Christian Domínguez complementó la información señalando que el impacto ocurrió cuando se dirigían al canal y descartó lesiones de gravedad para ambos. “Tuvimos un pequeño choque, gracias a Dios no pasó a más, y ocurrió cuando estábamos rumbo al canal”, relató el cantante y conductor en la introducción de su programa.

El hecho dejó como saldo principal daños materiales en la camioneta de la pareja. Tras el accidente, Tarazona y Domínguez documentaron los daños mostrando imágenes del vehículo, el cual presentó una considerable abolladura en la parte trasera. Por recomendación del taller, la camioneta tuvo que ser llevada a reparación y estará fuera de servicio durante varias semanas.

Respecto al estado de salud, Christian Domínguez comunicó que su compañera solo experimentó molestias menores. “Solamente (Karla) está con un dolor pequeño en el cuello, pero algo suave que se puede controlar”, expresó el cumbiambero, tranquilizando a la audiencia que sigue el día a día de ambos en ‘Todo se filtra’. Ninguno de los ocupantes ni el resto de los vehículos involucrados reportó heridas graves, según el reporte entregado en vivo.

Karla Tarazona y Christian Domínguez
Karla Tarazona y Christian Domínguez sufrieron susto al dirigirse a su centro laboral. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Karla Tarazona y Christian Domínguez hacen pedido

La experiencia llevó a los conductores a hacer un llamado de atención a quienes transitan por la ciudad en fechas de alto tráfico. Coincidieron en la importancia de manejar con precaución, especialmente en el contexto de Navidad, cuando la circulación vehicular se incrementa notablemente. “Pedimos a todos los conductores que tengan prudencia, que si van a salir, en lo posible consideren el uso de taxis o transporte público. A veces es mejor evitar manejar largos trayectos cuando las pistas están llenas”, mencionaron en el segmento de recomendaciones de su programa.

Christian Domínguez destacó las complicaciones derivadas del tráfico en Javier Prado, una de las arterias más transitadas de Lima, especialmente durante las tardes. A su juicio, las características del congestionamiento favorecen la fatiga y los pequeños errores que pueden desembocar en accidentes. “La mayoría de choques en la Javier Prado es debido al cansancio. Estás todo el tiempo frenando, frenando y frenando, y mucha gente no usa auto automático, sino mecánico. Es sumamente cansado estar embragando y avanzando despacito, y por el cansancio, le das”, explicó el cantante, describiendo el tipo de situaciones a las que se enfrentan a diario los conductores limeños.

La camioneta de la pareja deberá permanecer en el taller hasta su reparación total, forzando a los presentadores a buscar alternativas de movilidad para cumplir con sus obligaciones laborales. La muestra pública del auto accidentado formó parte de un esfuerzo deliberado de Tarazona y Domínguez por visibilizar el impacto de los accidentes viales y fomentar la conciencia entre los automovilistas.

Ambos aprovecharon el espacio mediático para reiterar su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas tras el incidente.

Karla Tarazona y Christian Domínguez
Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico.

Temas Relacionados

Karla TarazonaChristian Domínguezperu-entretenimiento

Más Noticias

Jeriel de Santis regresa al Perú por su redención: se incorpora a Melgar por pedido expreso de Juan Reynoso para Liga 1 2026

El delantero venezolano de ascendencia peruana halló su mejor versión en Caracas FC. Frente a ese escenario, el ‘Ajedrecista’ solicitó su cesión con el propósito de repotenciarlo en la ‘Ciudad Blanca’

Jeriel de Santis regresa al

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘leonas’ en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

La ‘Foquita’ compartió tiernas fotos y mensajes por los tres años de su hija, mientras Darinka Ramírez lanza “Luana”, tema especial para la pequeña.

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños

Oliver Sonne regresó tras meses de postergación con su primer golazo en Burnley por Premier League

El entrenador Scott Parker decidió el ingreso del polifuncional futbolista peruano-danés en el último cuarto de la contienda ante Fulham. El seleccionado nacional movió las redes rivales para sentenciar el 3-2 en contra

Oliver Sonne regresó tras meses

Retiro de AFP: La mayoría de afiliados usará el dinero de sus fondos para cubrir gastos de Navidad y pagar deudas

Más de tres millones de personas ingresaron su solicitud para acceder al retiro de sus ahorros de jubilación. Esto responde 17 mil 900 millones de soles

Retiro de AFP: La mayoría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dirigente de Acción Popular pide

Dirigente de Acción Popular pide a Julio Chávez que “dé por terminado y zanjado” su derrota en las Elecciones Primarias

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Tren Lima–Chosica: teniente alcaldesa afirma que pudo inaugurarse en gestión de López Aliaga y culpa a Dina Boluarte por la demora

Salvemos al Perú definirá a su candidato presidencial hoy por sorteo de ‘moneda al aire’ tras empate en las elecciones primarias

Asociación de Jueces rechaza inhabilitación de Delia Espinoza y advierte “injerencia indebida” del TC

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

Paco Bazán aclara que nunca fue amigo de Magaly Medina: “Soy respetuoso, pero yo no me involucro”

Paolo Guerrero destaca apoyo de Ana Paula Consorte tras su incursión digital: “Mi mujer ha sido importante en esa decisión”

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

DEPORTES

Jeriel de Santis regresa al

Jeriel de Santis regresa al Perú por su redención: se incorpora a Melgar por pedido expreso de Juan Reynoso para Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Oliver Sonne regresó tras meses de postergación con su primer golazo en Burnley por Premier League

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo