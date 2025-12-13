Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico. Panamericana TV

El viernes 12 de diciembre, Karla Tarazona y Christian Domínguez protagonizaron un incidente vehicular en horas de la tarde, generando preocupación entre sus seguidores y el entorno de la televisión local. El accidente ocurrió alrededor de las 15:30, mientras la pareja se desplazaba por la concurrida Avenida Javier Prado de Lima en dirección a los estudios de Panamericana TV, en el barrio de Santa Beatriz, donde conducen el programa de espectáculos ‘Todo se filtra’.

De acuerdo con el testimonio de ambos conductores, el choque fue causado por otro vehículo en medio del tráfico intenso característico de la capital en época navideña. “Nosotros no chocamos, nos chocaron, el tráfico es complicado en estas épocas”, sostuvo Tarazona durante su aparición en televisión, enfatizando que la situación fue producto de las condiciones viales y responsabilizando al otro conductor por la colisión.

Christian Domínguez complementó la información señalando que el impacto ocurrió cuando se dirigían al canal y descartó lesiones de gravedad para ambos. “Tuvimos un pequeño choque, gracias a Dios no pasó a más, y ocurrió cuando estábamos rumbo al canal”, relató el cantante y conductor en la introducción de su programa.

El hecho dejó como saldo principal daños materiales en la camioneta de la pareja. Tras el accidente, Tarazona y Domínguez documentaron los daños mostrando imágenes del vehículo, el cual presentó una considerable abolladura en la parte trasera. Por recomendación del taller, la camioneta tuvo que ser llevada a reparación y estará fuera de servicio durante varias semanas.

Respecto al estado de salud, Christian Domínguez comunicó que su compañera solo experimentó molestias menores. “Solamente (Karla) está con un dolor pequeño en el cuello, pero algo suave que se puede controlar”, expresó el cumbiambero, tranquilizando a la audiencia que sigue el día a día de ambos en ‘Todo se filtra’. Ninguno de los ocupantes ni el resto de los vehículos involucrados reportó heridas graves, según el reporte entregado en vivo.

Karla Tarazona y Christian Domínguez sufrieron susto al dirigirse a su centro laboral. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Karla Tarazona y Christian Domínguez hacen pedido

La experiencia llevó a los conductores a hacer un llamado de atención a quienes transitan por la ciudad en fechas de alto tráfico. Coincidieron en la importancia de manejar con precaución, especialmente en el contexto de Navidad, cuando la circulación vehicular se incrementa notablemente. “Pedimos a todos los conductores que tengan prudencia, que si van a salir, en lo posible consideren el uso de taxis o transporte público. A veces es mejor evitar manejar largos trayectos cuando las pistas están llenas”, mencionaron en el segmento de recomendaciones de su programa.

Christian Domínguez destacó las complicaciones derivadas del tráfico en Javier Prado, una de las arterias más transitadas de Lima, especialmente durante las tardes. A su juicio, las características del congestionamiento favorecen la fatiga y los pequeños errores que pueden desembocar en accidentes. “La mayoría de choques en la Javier Prado es debido al cansancio. Estás todo el tiempo frenando, frenando y frenando, y mucha gente no usa auto automático, sino mecánico. Es sumamente cansado estar embragando y avanzando despacito, y por el cansancio, le das”, explicó el cantante, describiendo el tipo de situaciones a las que se enfrentan a diario los conductores limeños.

La camioneta de la pareja deberá permanecer en el taller hasta su reparación total, forzando a los presentadores a buscar alternativas de movilidad para cumplir con sus obligaciones laborales. La muestra pública del auto accidentado formó parte de un esfuerzo deliberado de Tarazona y Domínguez por visibilizar el impacto de los accidentes viales y fomentar la conciencia entre los automovilistas.

Ambos aprovecharon el espacio mediático para reiterar su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas tras el incidente.

Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico.