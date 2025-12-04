Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, pero Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

La conductora presionó a su exesposo para saber si aceptaría ingresar a un programa de convivencia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El debut de ‘La Granja Vip’ en el Perú está generando todo tipo de especulaciones tras la confirmación de que Panamericana Televisión adquirió la franquicia, las apuestas sobre qué figuras del espectáculo podrían integrar el elenco ya empezaron a moverse.

Y en medio de ese escenario, una conversación al aire entre Karla Tarazona y Christian Domínguez terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del 3 de diciembre en el programa ‘Todo se filtra’, especialmente por la advertencia irónica que ella lanzó cuando él dejó abierta la posibilidad de participar en un reality.

Una advertencia que, inevitablemente, evocó un capítulo pasado que aún pesa en la memoria mediática: el romance de Christian con Isabel Acevedo, surgido precisamente en el reality de baile de Gisela Valcárcek, y el final de su relación con Karla en aquella época.

Karla Tarazona le advierte a Christian Domínguez al preguntarle por reality: “De baile no hay forma”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Christian Domínguez habla del reality ‘La Granja Vip’

El diálogo comenzó de manera ligera, pero con un trasfondo evidente: ahora que un reality de convivencia está por estrenarse en el país, ¿sería Christian uno de los convocados? Karla no perdió la oportunidad y, con total naturalidad, lanzó la primera pregunta.

“Se viene la… ¿Entrarías a un reality?”, dijo, como quien tantea un terreno que sabe que podría incomodar un poco, pero que también despierta curiosidad. Christian respondió sin dramatismo, pero midiendo sus palabras. “Bueno, depende de qué reality”, soltó, dejando entrever que no descarta nada, pero tampoco lo acepta todo.

Karla sabía exactamente a qué tipo de formato quería llevar la conversación. “De convivencia”, precisó, refiriéndose a una propuesta al estilo de ‘La Granja Vip’, donde los famosos viven juntos durante semanas o meses enfrentando retos físicos, emocionales y sociales. Christian, sorprendido, buscó cómo articular su respuesta. “O sea, yo… A ver”, comenzó, sin terminar la frase.

Fue entonces cuando Karla soltó la frase que encendió la chispa del momento. “Porque de baile no hay forma. Porque de baile no hay forma”, repitió con ese tono directo y un punto de ironía que la caracteriza. La alusión no era casual: el público recuerda que en un reality de baile Christian conoció a Isabel Acevedo, la popular ‘Chabelita’, y que aquel acercamiento marcó el fin de su relación con Karla. Por eso, sus palabras tuvieron un toque de advertencia y humor, pero también un matiz de historia personal.

Christian, entre risas y algo de incomodidad, terminó aclarando cuál sería su límite. “A ver, yo, yo estaría en un reality, pero no podría estar en un reality de convivencia”, afirmó finalmente, dejando claro que, aunque no se cierra a la idea, sí tiene una restricción importante.

Karla quiso saber la razón. “¿Por qué?”, preguntó. Christian, más serio en ese punto, explicó. “Porque yo trabajo todos los, casi todos los días. Hago la música fuera de aquí, entonces imagínate. Entonces, ¿cómo hago la convivencia?”, comentó. Para él, más que un tema de incomodidad emocional, se trata de responsabilidad laboral. Su vida gira en torno a presentaciones, giras, ensayos y compromisos que se extenderían por meses, algo incompatible con estar encerrado en una casa o una granja televisada.

Karla, queriendo llevarlo un poco más lejos, insistió. “A ti te ofrecieran”, empezó a decir, pero Christian no la dejó terminar. “No, no podría. O sea, y, y mi… ¿qué? Mis músicos no van a comer tres meses”, respondió con humor, recordando que no trabaja solo, sino con un equipo que depende de su agenda para subsistir.

La conductora soltó una de sus clásicas bromas filosas. “Tienes razón. Pero de repente tu plata les comparte”, dijo, insinuando que podría compensar a su equipo con el sueldo del reality. Christian negó entre risas. “No, mmm, no”, expresó con firmeza y humor, para luego remarcar algo que considera irremplazable: “Esto es el mejor trabajo”, defendiendo su vida artística actual y la estabilidad que ha construido.

Aun así, Karla mantuvo su punto sobre lo fascinante de un reality de larga duración. “Yo creo que sería interesante un reality así, de larga duración, para conocer realmente cómo son las personas”, comentó.

Christian coincidió con parte del análisis. “No, es que eso es lo importante. Lo bonito del reality, lo que te conecta justamente es cómo vas, vas sacando tu show”, reflexionó. Destacó que los realitys funcionan porque las máscaras se caen, los momentos espontáneos surgen y la gente conecta con lo auténtico.

Karla reforzó la idea con una descripción que muchos espectadores reconocen. “La primera semana todo regio. Y ya en la segunda semana va saliendo el verdadero yo, claro. Y hasta te sorprenderías de que pensabas o tenías el concepto de una persona y en la convivencia logras conocer lo que realmente es esa persona”, señaló.

