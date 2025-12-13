Perú

EsSalud asegura abastacimiento de Tacrolimus: Distribuyó 129 mil tabletas a hospitales nacionales

A raíz de denuncias públicas y malestar entre pacientes trasplantados, el Seguro Social de Salud confirma el abastecimiento de medicamento clave, y anuncia la distribución de miles de tabletas en regiones del país

Guardar
EsSalud atiende el desabastecimiento de
EsSalud atiende el desabastecimiento de medicamentos. (Foto: Andina)

Un escenario crítico rodeó a los pacientes trasplantados en las últimas semanas debido a la falta de Tacrolimus en hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud).

El fármaco es indispensable para preservar órganos trasplantados, pues la interrupción del suministro implica un riesgo inmediato para la vida después de la operación.

Ante esta situación, familiares y pacientes iniciaron campañas para visibilizar el desabastecimiento, situación que llevó a EsSalud a reconocer públicamente el problema y activar un plan de emergencia junto con el Ministerio de Salud (Minsa).

La institución admitió, tras la presión ciudadana, que regularizó el stock del inmunosupresor. “El Tacrolimus es un medicamento vital que los trasplantados necesitan tomar de manera permanente”, informó EsSalud.

Sin acceso a él, las consecuencias pueden evidenciarse en cuestión de horas, con síntomas como debilidad repentina y un cambio en la coloración de la piel, lo que puede desembocar en el rechazo del órgano o la muerte.

Caterina Foresti, hija de un paciente trasplantado, clasificó lo ocurrido como “un tema escandaloso”. En una entrevista con Exitosa, aseguró haber recibido mensajes de otros afectados. Debido a la escasez de Tacrolimus, hay pacientes con tonalidad amarilla en el cuerpo, pálidos y sin fuerzas”, dijo.

La reacción colectiva evidenció el impacto del desabastecimiento más allá de los hospitales de Lima: el problema alcanzó redes asistenciales en Arequipa y La Libertad. La presión ejercida en medios sociales alertaron a las autoridades para acelerar una respuesta.

Desabastecimiento de tacrolimus en Perú
Desabastecimiento de tacrolimus en Perú alarmó a pacientes.

Plan de abastecimiento anual

El reciente anuncio de EsSalud implica la distribución progresiva de 129.420 tabletas de Tacrolimus entre los hospitales Guillermo Almenara IrigoyenEdgardo Rebagliati MartinsAlberto Sabogal Sologuren, además de las redes de Arequipa y La Libertad.

La entrega arrancó el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, priorizando centros con mayor demanda. El Ministerio de Salud también intervino mediante la entrega de un tercer lote de Tacrolimus al almacén central de EsSalud.

Esta acción, según lo señalado por los portavoces de la entidad, se realizó respetando la provisión para los pacientes propios de Minsa y gobiernos regionales, garantizando así la continuidad de tratamientos en todo el sistema.

A pesar de la gravedad de la crisis, EsSalud aclara que estas medidas tienen carácter temporal, por lo que trabaja en la adquisición de un lote mayor de Tacrolimus, buscando garantizar el abastecimiento durante un año para pacientes trasplantados.

En tanto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado, replicado en redes sociales y medios nacionales, en el que aseguró su seguimiento de las acciones adoptadas por EsSalud y Minsa para evitar la repetición de episodios similares.

“Hemos expresado la importancia de adoptar medidas destinadas a prevenir que vuelva a presentarse este escenario, ya que se trata de un medicamento de suma importancia para quienes han recibido un órgano”, detalló la institución.

Las autoridades mantienen la observación del suministro para responder ante cualquier nuevo quiebre en la cadena de distribución. Mientras continúan los procesos de compra internacional y logística, el testimonio de pacientes y familiares queda como recordatorio de la urgencia por brindar acceso seguro a medicamentos esenciales.

Temas Relacionados

EsSaludMinsaTacrolimusRinónperu-noticias

Más Noticias

Polémico gol de Alianza Lima en la final de Liga Femenina 2025: arquera de Universitario se lesionó, pero Yomira Tacilla siguió y anotó

Gabriela Bórquez quedó tirada en el gramada tras pisotón y el árbitro señaló que siga la acción. La delantera ‘blanquiazul’ marcó el 1-0 en la vuelta y amplió la ventaja en el global

Polémico gol de Alianza Lima

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’ empatan 1-1 en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

Licencias sin control en el Congreso: parlamentarios solicitaron más de dos mil permisos para ausentarse durante el 2025

Un informe reveló que los parlamentarios gozan de licencias incluso antes de su aprobación formal, en un Congreso donde la fiscalización de permisos es mínima y el reglamento permite ausencias con justificaciones superficiales

Licencias sin control en el

Gol de penal de Catalina Usme pone el empate en el Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2025

La experimentada delantera colombiana venció la valla de Maryory Sánchez para que las ‘leonas’ acorten distancias luego que las ‘blanquiazules’ amplíen la diferencia en VIDU

Gol de penal de Catalina

Polémica en clásico: el VAR anula un gol de Allyson en Alianza Lima vs Universitario en final vuelta por la Liga Femenina 2025

A los 20′ minutos de la primera etapa, Allyson Reyes decretó la apertura del tanteador. Sin embargo, tanto el árbitro como la sala del Sistema de Videoarbitraje anularon con controversia la diana

Polémica en clásico: el VAR
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Licencias sin control en el

Licencias sin control en el Congreso: parlamentarios solicitaron más de dos mil permisos para ausentarse durante el 2025

Estados Unidos designará a Perú como aliado principal ante la OTAN, anunció el canciller Hugo de Zela

Dirigente de Acción Popular pide a Julio Chávez que “dé por terminado y zanjado” su derrota en las Elecciones Primarias

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Tren Lima–Chosica: teniente alcaldesa afirma que pudo inaugurarse en gestión de López Aliaga y culpa a Dina Boluarte por la demora

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella se asocia a

Nicola Porcella se asocia a Mariana Ramírez de Villar para lanzar canal digital de Pro TV, según Pati Lorena

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

Paco Bazán aclara que nunca fue amigo de Magaly Medina: “Soy respetuoso, pero yo no me involucro”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Polémico gol de Alianza Lima en la final de Liga Femenina 2025: arquera de Universitario se lesionó, pero Yomira Tacilla siguió y anotó

Gol de penal de Catalina Usme pone el empate en el Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2025

Polémica en clásico: el VAR anula un gol de Allyson en Alianza Lima vs Universitario en final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025