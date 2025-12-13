Capturan a dos policías y un civil en Cajamarca tras exigir S/ 5.000 a detenido para no llevarlo a la comisaría

Dos suboficiales y un civil fueron sorprendidos tras exigir dinero a un ciudadano a cambio de no trasladarlo a la comisaría en Cajamarca. Fuente: Impacto Regional Cajamarca

Dos policías y un civil fueron detenidos en Cajamarca tras ser acusados de exigir S/ 5.000 a un ciudadano a cambio de dejarlo en libertad y no presentarlo ante la autoridad. El caso se desató en plena carretera Cajamarca–Jesús y fue descubierto gracias a un operativo coordinado por las principales unidades policiales y el Ministerio Público.

De acuerdo con información de RPP Noticias, la denuncia señala que las acciones ilegales empezaron en el caserío Alfalfapata, distrito de Jesús. Allí, los suboficiales Jhon Salazar Santos y Yerson Bustamante Tapia, junto al conductor Cristofer Percy Montoya Valdez, habrían intervenido a Gilmer Mendoza Vargas. El grupo exigió el pago para evitar que el ciudadano fuera conducido a la comisaría por una supuesta requisitoria pendiente.

Solo unas horas después del primer encuentro, agentes de inteligencia activaron un operativo. A las 10:15 a. m., interceptaron a los sospechosos y revisaron el vehículo en el que se trasladaban. En el interior hallaron una pistola, un revólver, equipos celulares y mochilas. Los implicados, al notar la presencia policial, arrojaron los S/ 5.000 solicitados entre los arbustos, pero el dinero fue recuperado en su totalidad bajo supervisión del Ministerio Público.

La detención se produce en un clima de desconfianza tras revelarse que más de 260 policías han sido intervenidos este año por corrupción en todo el país, evidenciando graves problemas dentro de la institución encargada de resguardar el orden.

El operativo que permitió la detención de los implicados en Cajamarca fue ejecutado alrededor de las 10:15 a. m. Personal de la División Regional de Inteligencia, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la fiscalía anticorrupción de turno trabajaron de manera conjunta, según informó RPP Noticias. La intervención se produjo en la carretera Cajamarca–Jesús, a la altura del caserío Catan, luego de que las autoridades recibieran información sobre el presunto soborno.

Durante la operación, la Policía identificó a los detenidos como los suboficiales de la Unidad de Tránsito Jhon Guillermo Salazar Santos y Yeyson Estalith Fustamante Tapia, así como al civil Cristofer Percy Montoya Valdez, conductor del vehículo involucrado. Según la investigación preliminar, los tres habrían detenido horas antes a Gilmer Mendoza Vargas en el caserío Alfalfapata, donde le exigieron S/ 5.000 para no trasladarlo a la comisaría por una supuesta requisitoria.

En el registro del vehículo utilizado por los detenidos, las autoridades hallaron una pistola, un revólver, varios celulares y mochilas. De acuerdo con la Policía, al notar el despliegue policial, los implicados arrojaron el dinero a los arbustos cercanos. Sin embargo, el monto completo fue recuperado durante el operativo, bajo la supervisión del Ministerio Público.

Tanto los suboficiales como el conductor quedaron a disposición de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca. Las autoridades les atribuyen el presunto delito de cohecho pasivo en el ejercicio de función policial, al haber solicitado dinero a cambio de omitir un procedimiento legal.

Actualmente, los detenidos se encuentran bajo custodia, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas la toma de declaraciones y el análisis de evidencias incautadas. Los resultados de estas acciones serán determinantes para definir su situación legal.

El caso ha generado inquietud en la región, pues la rápida intervención permitió no solo detener a los presuntos responsables, sino también recuperar el dinero exigido y asegurar las pruebas fundamentales para el avance del proceso penal. La Fiscalía ha señalado que continuará con una investigación exhaustiva y con acciones orientadas a evitar cualquier intento de obstaculizar la justicia.

Escándalos por corrupción reflejan crisis en la Policía

Este caso en Cajamarca ocurre en paralelo a un escándalo de mayores proporciones registrado en Lima, donde seis miembros de la división de robos de la Dirincri y una civil fueron arrestados tras el presunto cobro de quince mil soles a un detenido. El operativo, ejecutado en la propia sede policial de la avenida España y relatado por RPP, dejó de manifiesto debilidades profundas en los sistemas de control y fiscalización de la institución policial.

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monrroy, exigió aplicar sanciones ejemplares a los agentes implicados y reiteró que la institución colaborará completamente con el Ministerio Público. “Estos hechos no deben quedar impunes”, expresó el alto mando, quien reconoció la gravedad del caso y la preocupación que genera en la opinión pública la reiteración de escándalos policiales.

Las investigaciones detallan que los implicados solicitaron inicialmente treinta mil soles, de los cuales la mitad se transfirió empleando la cuenta bancaria de una mujer detenida junto a los agentes. Se mantienen en reserva clave detalles de la transacción y la identidad de los denunciantes, hecho que, según observadores críticos, obstaculiza la depuración total de responsabilidades.

Lima no es un hecho aislado: cifras oficiales a nivel nacional indican que más de quinientos policías han sido detenidos por corrupción en lo que va del 2025, de los cuales al menos 260 corresponden a miembros de la Policía Nacional del Perú.

La repetición de estos episodios ha generado un clima de desconfianza ciudadana frente a la institución que, se supone, debe garantizar la seguridad y bienestar de la población. Tanto en Cajamarca como en Lima, las autoridades anuncian nuevas diligencias y prometen transparencia, en un contexto donde la opinión pública demanda acciones firmes más allá de los discursos formales.