Perú

Andrés Hurtado: PJ decidirá este lunes 15 si levanta el secreto de las comunicaciones de ‘Chibolín’ y la exfiscal Elizabeth Peralta

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará la petición fiscal en el marco del caso que incluye presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico

Guardar
Poder Judicial evaluará pedido del
Poder Judicial evaluará pedido del Ministerio Público. Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará este lunes 15 de diciembre autorizar a la Fiscalía el acceso integral a los contenidos y registros almacenados en los teléfonos celulares incautados a Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, y a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

La petición se sitúa en la fase de investigación preparatoria a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. El objetivo es esclarecer si existieron contactos, coordinaciones o transferencias de información que evidencien una supuesta red de influencias y favores ilegítimos.

La sesión, que será dirigida de manera virtual y reservada, responde a la necesidad de proteger la privacidad de los datos y el carácter delicado de la información a la que el Ministerio Público solicita acceso. Tanto Hurtado como Peralta y sus representantes legales estarán presentes, y el Poder Judicial ha dispuesto la inclusión de defensores públicos en caso de ausencia de un abogado.

¿Qué busca la Fiscalía?

Como se sabe, la Fiscalía ha solicitado la apertura total del equipo Samsung incautado a Andrés Hurtado, así como del dispositivo retenido a la exfiscal Peralta, con el propósito de revisar no solo llamadas y mensajes de texto, sino además fotografías, documentos, historial de navegación y la actividad en plataformas digitales tales como WhatsApp, Facebook e Instagram.

Fiscalía busca acceder a registros
Fiscalía busca acceder a registros de Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Adicionalmente, se requiere un informe histórico que abarque registros entre el 11 de enero de 2020 y el 19 de septiembre de 2024, incluyendo detalles de titularidad, geolocalización y comunicaciones mediante el número de teléfono. Esta recolección de datos resulta estratégica para trazar patrones de contacto y verificar las rutas de comunicación que puedan sustentar la tesis fiscal sobre la existencia de acuerdos para influir en resoluciones judiciales.

El proceso que ha dado pie a este pedido se remonta a mediados de 2024, período en que la difusión de audios y documentos motivó la apertura de indagaciones contra distintos actores del entorno judicial y empresarial. En meses anteriores, el juzgado aprobó el levantamiento de los secretos bancario, tributario y bursátil de los investigados, así como de otros posibles implicados, lo que permitió revisar movimientos financieros en busca de transferencias incompatibles con sus ingresos o actividades lícitas. Por lo tanto, la nueva audiencia busca complementar esas pesquisas ampliando el espectro a las comunicaciones privadas electrónicas, consideradas, por los investigadores, como fuente potencial de pruebas directas, indicios o circunstancias agravantes.

Andrés Hurtado permanece bajo prisión preventiva en el penal de Lurigancho, cumpliendo una medida restrictiva de 18 meses por orden judicial, debido a la gravedad de los cargos y el riesgo procesal identificado en el expediente. La investigación lo vincula principalmente con el empresario Javier Miu Lei y con Peralta, señalados como participantes activos en la supuesta red. El juicio público alrededor del caso no solo responde a la notoriedad de los investigados, sino a la repercusión institucional de un eventual hallazgo de prácticas corruptas dentro del sistema de justicia.

Temas Relacionados

Andrés HurtadoElizabeth PeraltaFiscalíaChibolínperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

El argentino llegará a La Victoria para reemplazar a su compatriota Néstor Gorosito. Su último equipo fue Puebla de México

Alianza Lima oficializó a Pablo

Contraloría detecta irregularidades en el contrato del polémico árbol navideño de Chiclayo

El municipio destinó S/ 21.000 a la decoración navideña, que incluyó el polémico árbol monumental, varas de metal cubiertas con tela blanca y luces, elementos que provocaron cuestionamientos por su alto costo y resultado final

Contraloría detecta irregularidades en el

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Julio Midolo, defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki, aseguró que fiscales solo buscan “defender que están trabajando”. “Para nosotros no es coincidente que tras el anuncio del fiscal de la nación se presente este documento”, mencionó

Abogado de PPK asegura que

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

El futuro del delantero argentino todavía no está definido. Todo dependerá del club dueño de su pase, Godoy Cruz, que tendrá elecciones dirigenciales el fin de semana

Alan Cantero rompió su silencio

La multitudinaria despedida de hinchas de Alianza Lima a Hernán Barcos: El ‘Pirata’ dio emotivo mensaje en su restaurante

Un gran grupo de fanáticos ‘blanquiazules’ se reunieron en La Porteña para agradecerle al delantero argentino tras su salida de La Victoria

La multitudinaria despedida de hinchas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de PPK asegura que

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem, sancionado por infracción de neutralidad: confirmó su candidatura en evento de Somos Perú

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Alfonso López Chau sobre artículo que escribió sobre Víctor Polay Campos: “Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta”

ENTRETENIMIENTO

Kany García regresa al Perú

Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja: “Les deseo lo mejor”

Flavia Laos anuncia que abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala: “Estoy feliz, lo admiro mucho”

La voz de Alejandra Baigorria llega al cine animado y debuta como doblaje en la nueva película de Bob Esponja

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

DEPORTES

Alianza Lima oficializó a Pablo

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

La multitudinaria despedida de hinchas de Alianza Lima a Hernán Barcos: El ‘Pirata’ dio emotivo mensaje en su restaurante

Facundo Morando y Elina Rodríguez rompen en llanto tras participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025