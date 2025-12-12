Cadena de supermercados abre nueva sede en Lima Norte: ya tiene 58 tiendas en todo el Perú

Perú

La inauguración de una nueva tienda de Tottus en la Av. Izaguirre marcó el retorno de la cadena a Lima con una propuesta renovada que busca atender las necesidades de un público que prioriza precios competitivos y compras prácticas. El evento, realizado ayer, representó un paso relevante para la compañía en un mercado donde la conveniencia y la proximidad se han vuelto determinantes en la elección del consumidor.

Esta apertura responde al dinamismo comercial de Lima Norte, una zona donde el crecimiento urbano demanda formatos modernos y de gran capacidad. Con esta sede, Tottus elevó a 58 el número de tiendas que opera en el país, reforzando su presencia en un distrito con fuerte movimiento familiar y comercial.

Un regreso estratégico para Lima Norte

La compañía destacó que este local simbolizó un retorno importante para la marca en la capital, al tratarse de una sede desarrollada bajo una propuesta más actualizada. “Esta nueva tienda no solo marca el regreso de Tottus con una nueva sede en Lima, sino también reafirma nuestro propósito de acompañar la economía de las familias peruanas con precios bajos, buen surtido y una experiencia de compra ágil y moderna. Tottus Izaguirre es una apuesta estratégica para seguir impulsando el dinamismo comercial en Lima Norte”, señaló Luciana Reátegui, gerente de marketing y comunicaciones de Tottus Perú.

La inauguración apuntó a fortalecer la oferta de productos accesibles y a consolidar la estrategia de cercanía con los hogares de la zona. La apuesta se alineó con las tendencias actuales, en las que crece la preferencia por establecimientos que permitan resolver compras del día a día de forma rápida y con variedad en un mismo espacio.

Un espacio más moderno y diseñado para facilitar la compra

El local de Tottus Izaguirre tiene 3.085,71 m² y fue concebido con un diseño que buscó mejorar la experiencia de navegación dentro de la tienda. La disposición de los pasillos y la estética renovada permitieron una circulación más intuitiva, elemento clave para consumidores que priorizan compras rápidas sin perder acceso a un amplio surtido.

Esta propuesta se enmarca en la nueva estrategia de comunicación de la marca, “Lo puedo Tottus”, que promueve accesibilidad, ahorro y facilidad en cada visita. Con ello, la tienda se presentó como un hito para los vecinos y un punto de referencia dentro del distrito.

Surtido integral y marcas propias

Además de las categorías tradicionales —como alimentos, abarrotes, frescos, carnes, frutas, verduras, congelados, lácteos, huevos y panadería— la tienda incorporó una oferta sólida de productos para el hogar. Entre ellos, juguetes, electrodomésticos, vestuario, menaje, bazar y artículos para el hogar, lo que permitió cubrir necesidades diversas sin salir del establecimiento.

Parte del enfoque también recayó en las marcas propias de Tottus, que se han posicionado como opciones accesibles y de calidad para diferentes presupuestos. Su presencia en esta tienda buscó ofrecer alternativas que permitan optimizar el gasto sin sacrificar variedad.

Con esta apertura, Tottus proyectó beneficiar a miles de familias al ofrecer una alternativa cercana, moderna y pensada para optimizar tiempo y presupuesto. La tienda reforzó el compromiso de la compañía por acompañar el ahorro de los hogares y aportar al movimiento comercial de una de las zonas más dinámicas de Lima.

