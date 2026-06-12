Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 12 de junio

La divisa estadounidense experimentó una leve caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,4 soles peruanos, manteniendo el mismo nivel que el cierre previo y registrando una variación porcentual de -0,05%, según indica Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -2,1%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en una baja del -4,26%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días, evidenciando una depreciación de la moneda local. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 20,18%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,76%, lo que indica una elevada inestabilidad en el mercado cambiario.

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