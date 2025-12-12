Perú

Más de 120 bebidas adulteradas con metanol son retiradas en Lima durante operativos por fiestas de fin de año

Los equipos de salud pidieron acudir de inmediato a un centro médico ante síntomas como vómitos, convulsiones o dificultad respiratoria

Guardar
Minsa y municipios intensifican controles
Minsa y municipios intensifican controles por el incremento del consumo de alcohol en diciembre.

Durante los últimos días de diciembre, mientras las celebraciones por Navidad y Año Nuevo animan las calles, equipos del Ministerio de Salud y municipios distritales ejecutaron una serie de operativos dirigidos a frenar la circulación de bebidas adulteradas. El incremento del consumo en estas fechas impulsa también la presencia de productos peligrosos, lo que motivó intervenciones en distintos puntos de Lima con el fin de reducir riesgos para la población.

Las autoridades intervinieron pequeños comercios y puestos informales donde se ofrecían botellas con contenido irregular. El objetivo fue detectar elementos capaces de producir intoxicaciones severas. En este contexto, las instituciones participantes anunciaron el retiro de más de cien envases con metanol. Funcionarios recordaron que esta sustancia puede desencadenar complicaciones graves y mencionaron que provoca “náuseas, dolor abdominal y mareos”, además de consecuencias mayores como “lesión cerebral, insuficiencia renal e incluso la muerte”.

La presión por atender la cercanía de las fiestas llevó a reforzar controles, pero también a orientar a los ciudadanos. Por ello, equipos técnicos acudieron a mercados y centros de salud con mesas demostrativas que permitieron explicar cómo reconocer una bebida falsa. Voceros indicaron que la intención es ofrecer herramientas claras para evitar incidentes y fortalecer la capacidad de los consumidores frente a productos de origen dudoso.

Operativos en tres distritos de Lima

Se busca frenar la circulación
Se busca frenar la circulación de bebidas adulteradas, un riesgo recurrente en estas fechas.

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro informó sobre intervenciones en distintos distritos. En el Cercado de Lima se decomisaron 65 botellas adulteradas. En La Victoria se incautaron 40 unidades y en San Juan de Lurigancho se sumaron 15 envases en condiciones similares. El conteo superó el centenar de productos intervenidos, volumen que confirmó la necesidad de mantener controles durante la temporada festiva.

Personal municipal y sanitario encontró envases sin registro sanitario, con etiquetas alteradas o sellos en mal estado. Cada uno de estos elementos encendió alertas, sobre todo por la frecuencia con la que consumidores adquieren bebidas sin verificar su procedencia. Representantes del sector recordaron que el metanol, presente en varias de las botellas retenidas, es un compuesto industrial incompatible con el consumo humano.

Como parte de la estrategia, la Diris organizó mesas demostrativas en espacios públicos. Técnicos del sector explicaron al público los puntos que diferencian un producto original de uno adulterado. Además, detallaron los efectos nocivos del consumo de estas bebidas e insistieron en la importancia de comprar solo en locales formales. Durante estas sesiones, se reiteraron indicaciones contenidas en el material oficial: “el registro sanitario, lote y fecha de vencimiento” deben aparecer “claros y legibles”. Se recomendó también verificar que “el sello de seguridad” permanezca intacto y que no existan “cuerpos extraños” dentro del envase.

Otro consejo difundido durante estas acciones señaló que los usuarios pueden confirmar la autenticidad del producto revisando en la página de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) si el registro correspondiente está activo y coincide con la información de la etiqueta.

Síntomas que requieren atención inmediata

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones involucradas remarcaron los riesgos asociados al consumo de bebidas adulteradas. Entre los signos señalados figuran “náuseas, vómitos, dolor abdominal, convulsiones y dificultad para respirar”. Frente a cualquiera de estas señales, los equipos recomendaron acudir sin demora al centro de salud más próximo para recibir atención y evitar complicaciones mayores.

La Diris Lima Centro reiteró su compromiso de resguardar la salud pública y convocó a la población a realizar compras responsables, sobre todo en un periodo en el que la demanda de bebidas alcohólicas suele incrementarse.

Temas Relacionados

Año NuevoMinsaNavidadDigesaperu-noticias

Más Noticias

La deuda pendiente del Perú: educación de jóvenes y adultos

En el Perú, más de 8 millones de personas mayores de 15 años no han concluido la educación básica

La deuda pendiente del Perú:

Alianza Lima oficializa la incorporación de Jairo Vélez para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026: “A darlo todo por esta camiseta”

El volante ecuatoriano-peruano se desplaza a La Victoria procedente de Ate. Desea asumir un rol protagónico en un nuevo club que empieza a perfilar contrataciones para el año próximo

Alianza Lima oficializa la incorporación

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

Stephany Vega, asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros y exasistente legal de José Jerí en el Congreso, integrará la delegación oficial que participará en gira por Quito

José Jerí irá a Ecuador

Enfermedades bucales: ¿cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis?

Aunque tanto la gingivitis como la periodontitis son enfermedades periodontales relacionadas con la acumulación de placa bacteriana, existen diferencias fundamentales entre ellas

Enfermedades bucales: ¿cuál es la

Crimen organizado marcará agenda económica del 2026: inseguridad representa hoy el equivalente al 2.2% del PBI

De acuerdo a expertos, los rubros más afectados seguirán siendo construcción, comercio, transporte, minería y energía, donde la extorsión, el sicariato y los secuestros siguen frenando operaciones y elevando costos

Crimen organizado marcará agenda económica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí irá a Ecuador

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

Atacan al alcalde de Los Órganos durante ceremonia: vecinos le arrojan huevos y lo expulsan entre gritos de “mentiroso”

Congreso: Difunden foto del fujimorista Fernando Rospigliosi junto al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos

Fiscalía pide ocho años y medio de prisión contra Pedro Pablo Kuczynski por colusión en caso IIRSA Norte

Elecciones 2026 en Perú: JNE detecta ola de noticias falsas en redes sociales y anuncia monitoreo con IA

ENTRETENIMIENTO

Pol Deportes, el narrador peruano

Pol Deportes, el narrador peruano de 15 años, estudiará periodismo deportivo en España tras terminar el colegio en Perú

Johana Cubillas denuncia: “Macarena Vélez se metió con un hombre casado y tengo pruebas” en medio de su divorcio con Juan Ichazo

Xiomy Kanashiro asegura que no tiene problemas con Yahaira Plasencia y podría trabajar con ella: “No me incomoda”

Macarena Vélez responde a Johana Cubillas tras insultos: “sé cómo pasaron las cosas”

Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

DEPORTES

Alianza Lima oficializa la incorporación

Alianza Lima oficializa la incorporación de Jairo Vélez para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026: “A darlo todo por esta camiseta”

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Mary Luz Andía espera una pronta resolución del conflicto con el IPD y el COP: “La única entidad pública que se ha encargado de mí ha sido mi Federación”

Los Chankas siguen reformando su plantel con miras a Liga 1 2026: Pablo Bueno se marcha después de un ciclo goleador

Alfonso Barco se despide de Emelec tras un semestre golpeado por los problemas financieros: “Sé que volverá a ser lo que siempre fue”