Feminicidio de Kimberlit Tapia: Dictan 30 años de prisión para autor del crimen de la enfermera

El Poder Judicial halló responsable a Joshua Huamán del asesinato de la joven enfermera, ocurrido en septiembre de 2024 en Cieneguilla. La condena se sustenta en pruebas que demostraron la plena conciencia del autor al cometer el crimen

El Poder Judicial sentenció a 30 años de prisión efectiva a Joshua Huamán, hallado culpable del feminicidio de su expareja Kimberlit Tapia, enfermera desaparecida en septiembre de 2024. Además de la condena, el autor del crimen deberá pagar S/ 250.000 como reparación civil a los familiares de la víctima.

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de La Molina, dirigida por la fiscal provincial Vilma Torres.

El fallo se fundamentó en pruebas sólidas, presentadas por el fiscal adjunto provincial Michell Bernaola Pascual, entre las que sustenta el acta de la escena del crimen, análisis de luminol, imágenes captadas antes del hecho, el hallazgo del arma utilizada y peritajes psiquiátricos y psicológicos.

Feminicida actuó plenamente consciente

Según la acusación fiscal, el crimen ocurrió el ocho de septiembre de 2024 en una vivienda de un condominio en el distrito de Cieneguilla. El sentenciado atacó a la víctima con un cuchillo, causó su muerte y luego seccionó el cuerpo y lo ocultó en un terreno baldío del mismo distrito.

Las pericias confirmaron que Huamán actuó plenamente consciente, sin alteraciones en su discernimiento.

El caso Kimberlit Tapia

El feminicidio de Kimberlit Tapia, enfermera de 28 años natural de Chancay, conmocionó a la sociedad tras conocerse su desaparición y posterior hallazgo sin vida en Cieneguilla, el 17 de septiembre de 2024. La joven perdió contacto con su familia el domingo 7 de septiembre. Sus padres, preocupados por su silencio, acudieron a buscarla a su cuarto, sin éxito. La búsqueda de la joven movilizó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a su familia durante diez días hasta la localización del cadáver.

El principal sospechoso, Joshua Huamán, expareja de la víctima, se presentó voluntariamente en la comisaría de Chancay junto a sus abogados. Según las investigaciones, ambos ingresaron, el 7 de septiembre, al condominio Bahía en Cieneguilla, acompañados por otras personas para una reunión. Sin embargo, al día siguiente Huamán salió solo del lugar.

Las cámaras de seguridad del condominio fueron claves para esclarecer los hechos. Además, una amiga de Kimberly relató que al día siguiente de la reunión la víctima le pidió un préstamo por WhatsApp. Tras recibir S/ 320, nunca volvió a responder, lo que sugiere que su agresor habría usado su celular después de perpetrado el crimen.

El padre fue un pilar inquebrantable durante la búsqueda, aunque denunció falta de apoyo por parte de las autoridades.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio nacional y gratuito que brinda atención telefónica especializada a personas afectadas por hechos de violencia familiar o sexual. A través de este canal, las víctimas pueden recibir orientación, apoyo emocional y referencias a servicios de protección, asesoría legal y atención psicológica, durante las 24 horas del día.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) funcionan en diversas sedes del país, incluidos muchos establecimientos policiales.
  • El Chat 100 es una plataforma digital que permite reportar casos de violencia y recibir orientación profesional en tiempo real, a través de internet.

