Falsa abogada logró ingresar varias veces al Penal El Milagro en Trujillo

Una mujer identificada como “doctora Rosa” fue detenida en los exteriores del Penal El Milagro, luego de que la policía descubriera que ingresaba a las instalaciones haciéndose pasar por abogada, usando documentación adulterada y suplantando la identidad de otra profesional

Una mujer de cuarenta y seis años, identificada como “doctora Rosa”, fue detenida en los exteriores del Penal El Milagro en Trujillo, tras descubrirse que se hacía pasar por abogada para ingresar al establecimiento en repetidas ocasiones suplantando la identidad de una profesional.

Descubierta durante patrullaje policial

La intervención ocurrió alrededor de la una de la tarde, cuando agentes de patrullaje identificaron su presencia sospechosa en el frontis del penal. Al ser abordada, la mujer inicialmente negó los cargos, asegurando que el número de registro profesional le pertenecía. Sin embargo, durante el control se encontró en su poder un carnet aparentemente adulterado del Colegio de Abogados de Lambayeque. El número inscrito en el documento correspondería realmente a otra profesional, lo que confirmó la suplantación de identidad.

Documentos y sellos falsificados

En la revisión, la policía halló además dos sellos, diversa documentación legal, una libreta de apuntes, cartera y dinero en efectivo. Estos objetos evidenciaron el método empleado por la mujer para simular ser abogada y lograr el acceso al penal, donde presuntamente ofrecía servicios ilegales a los internos.

Según las primeras indagaciones, la falsa abogada habría logrado ingresar al penal en varias oportunidades usando identidades ajenas, con el objetivo de realizar aparentes diligencias legales. El caso generó alarma debido a la repetición de los ingresos sin que fuese detectada anteriormente, lo que motivó una revisión de los controles de acceso al establecimiento penitenciario.

Ofrecía ayuda legal ilegal a los internos

De acuerdo con el coronel Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) La Libertad, se encuentra bajo investigación si la mujer cobraba sumas de dinero a algunos internos, bajo la promesa de gestionar apoyo para sus procesos judiciales. “Una persona que está ejerciendo la profesión de manera ilegal, supuestamente cobrando aportes económicos con la finalidad de apoyarlos en sus procesos. Se ha detectado que esta persona no es la abogada; los aseguramientos no son adecuados y esas personas al final iban a ser engañadas”, explicó el jefe policial a Buenos Días Perú.

Se presume que mediante estos métodos, la falsa abogada pudo haberse beneficiado económicamente, perjudicando a reclusos que confiaron en servicios inexistentes o fraudulentos.

Fiscalía interviene por presuntos delitos

El caso fue puesto de inmediato en conocimiento del fiscal Joan Manuel Valladares Correa de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. El representante del Ministerio Público dispuso la apertura de diligencias por los presuntos delitos contra la fe pública y contra la administración pública.

Las autoridades aún investigan desde cuándo operaba la falsa abogada en el interior del penal y cuántos internos habrían sido afectados por esta modalidad. El operativo, que permitió detenerla en flagrancia, busca marcar un precedente e identificar fallas en el sistema de seguridad penitenciario, así como establecer la posible complicidad de terceros.

Las investigaciones continuarán para determinar la magnitud real del caso y las circunstancias que permitieron los ingresos consecutivos, sin radares, ni comunicación por radio eficientes. La situación ha generado preocupación entre los familiares de internos y el personal, quienes piden mayor control para evitar que situaciones similares se repitan.

