Atacan a policías y queman patrullero en operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios

Violentos enfrentamientos se registraron en el sector La Pampa, Madre de Dios, durante un operativo contra la minería ilegal. Sujetos atacaron a la Policía Nacional, volcando e incendiando dos patrulleros en plena vía Interoceánica. | Video: Tv Perú

Un operativo contra la minería ilegal en el sector de La Pampa, en la región peruana de Madre de Dios, terminó en un violento enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y presuntos mineros ilegales, dejando como saldo vehículos volcados e incendiados en plena vía Interoceánica.

Los hechos ocurrieron en los kilómetros 108 al 110 de la carretera que conecta Puerto Maldonado con Mazuco, una zona crítica por la alta presencia de actividades extractivas ilegales. Según información policial, la intervención formaba parte de una acción de interdicción destinada a frenar el avance de la minería ilegal en esta área de la Amazonía peruana.

Durante el operativo, un grupo de sujetos atacó a los efectivos, lo que desató momentos de alta tensión. En medio de la agresión, dos camionetas fueron volteadas, y una de ellas —perteneciente a la PNP— terminó envuelta en llamas. Las imágenes del vehículo incendiado se difundieron rápidamente en redes sociales, evidenciando la violencia del enfrentamiento.

Ante el ataque, los agentes se vieron obligados a repeler la agresión utilizando sus armas de reglamento. Pese a la gravedad de la situación, la Región Policial de Madre de Dios informó que no se registraron heridos ni víctimas mortales.

Un vehículo policial volcado y otro incinerado tras un presunto atentado contra la PNP, posiblemente ligado a la minería ilegal, en una calle urbana con edificios al fondo. (Tv perú)

En paralelo, circularon versiones en redes sociales que alertaban sobre una supuesta balacera con fallecidos. Sin embargo, la Policía desmintió categóricamente estos reportes, calificándolos como falsos y advirtiendo que solo contribuyen a generar alarma entre la población.

Como resultado del operativo, las autoridades lograron incautar armamento y material explosivo, entre ellos un fusil, una pistola, cartuchos de dinamita, así como motores y motocicletas presuntamente utilizadas en actividades ilegales.

Tras los disturbios, el tránsito en la vía Interoceánica fue restablecido de manera progresiva, mientras las fuerzas del orden continúan desplegadas en la zona para reforzar las acciones contra la minería ilegal.

Este nuevo episodio refleja la creciente conflictividad en La Pampa, considerada uno de los principales focos de minería ilegal en el país, donde las intervenciones estatales suelen enfrentar resistencia violenta por parte de organizaciones vinculadas a esta actividad ilícita.

Advertencia del FMI al Perú por avance de la minería ilegal

El Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia al Perú en marzo pasado sobre los riesgos que representa el avance de la minería ilegal para la estabilidad económica y el crecimiento sostenido del país. En el marco de su más reciente evaluación bajo el Artículo IV, el organismo señaló que esta actividad ilícita no solo tiene impactos ambientales, sino que también está estrechamente vinculada al incremento de la inseguridad y al debilitamiento de las instituciones.

Según el análisis, la expansión de la minería ilegal afecta directamente el clima de inversiones, al generar incertidumbre jurídica y competencia desleal frente a las actividades formales. Esto, a su vez, limita el desarrollo de sectores productivos y reduce la capacidad del Estado para recaudar ingresos, afectando la sostenibilidad fiscal.

El FMI también alertó que esta problemática se ha convertido en un factor estructural que podría frenar el crecimiento económico en el mediano plazo, especialmente si no se adoptan medidas firmes para contenerla. En ese sentido, recomendó fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, mejorar los mecanismos de fiscalización y cerrar brechas en los procesos de formalización minera.

Asimismo, el organismo subrayó la necesidad de una respuesta integral que articule políticas de seguridad, justicia y desarrollo económico, con el fin de enfrentar las redes criminales que operan detrás de esta actividad. De no hacerlo, advirtió, el Perú podría ver comprometidas sus perspectivas de crecimiento y estabilidad en los próximos años.