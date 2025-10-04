Alessia Rovegno comparte con Paris Hilton en fiesta de lujo en París y brilla en Semana de la Moda.

La Semana de la Moda de París se convirtió en escenario del gran momento que vive Alessia Rovegno, modelo, cantante y embajadora de estilo peruana. La Miss Perú 2022, quien continúa abriéndose paso en el competitivo mundo fashion internacional, fue invitada especial de la prestigiosa casa Karl Lagerfeld, marca que rindió homenaje al legado del recordado diseñador alemán.

Alessia Rovegno participó en producciones de fotos, grabaciones especiales y reuniones privadas con destacados representantes de la industria de la moda, demostrando una vez más por qué es considerada una de las figuras latinas con mayor proyección internacional.

Alessia Rovegno disfrutó una noche con Paris Hilton

El momento más comentado de su paso por la capital francesa fue su presencia en la fiesta privada organizada por Paris Hilton, uno de los eventos más exclusivos de la temporada.

La socialité estadounidense, que continúa expandiendo su influencia en la moda, organizó la celebración como parte de las actividades especiales de Karl Lagerfeld.

El encuentro reunió a personalidades influyentes: supermodelos, editores de renombre, diseñadores visionarios y nuevas promesas del glamour. Entre ellos, la presencia de Alessia Rovegno destacó por su elegancia, sofisticación y carisma, siendo reconocida como una de las invitadas que captó todas las miradas.

Alessia Rovegno comparte con Paris Hilton en fiesta de lujo en París y brilla en Semana de la Moda. IG

Arianna Rovegno, presente en la velada

La peruana no estuvo sola. Arianna Rovegno, su hermana menor, también fue parte del selecto grupo de invitados. La joven empresaria, dueña de una conocida pastelería en Lima, sorprendió al ser parte del exclusivo círculo que compartió en la fiesta con Paris Hilton y reconocidas figuras internacionales.

La dupla de las hermanas Rovegno llamó la atención de los asistentes. Ambas compartieron imágenes en redes sociales que rápidamente se viralizaron, generando orgullo entre los peruanos y comentarios positivos de fanáticos de la moda.

El evento se realizó en honor al legado creativo de Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más influyentes en la historia de la moda. Conocido por su trabajo al frente de casas legendarias como Chanel, Fendi y su marca homónima, Lagerfeld dejó una huella imborrable en la industria.

Su visión vanguardista continúa inspirando a las nuevas generaciones, y la fiesta organizada por Paris Hilton buscó resaltar ese espíritu innovador. Alessia Rovegno, con su estilo fresco e internacional, se convirtió en una representante ideal de esa visión moderna y atrevida.

Alessia y Arianna Rovegno comparten con Paris Hilton en fiesta de lujo en París. IG

Alessia Rovegno: elegancia y proyección internacional

Con cada paso en la moda internacional, Alessia reafirma su papel como una de las latinas más prometedoras en el mundo fashion. Desde su paso por el Miss Universo 2022, la modelo ha cultivado una carrera marcada por su versatilidad.

Su participación en la Semana de la Moda de París no solo confirmó su estatus, sino que también la proyecta como una referente global. Pero esta no es la primera vez, la exreina de belleza inauguró el desfile de la reconocida diseñadora Giannina Azar en la reciente edición del New York Fashion Week.

La participación de Alessia en el desfile celebrado en Nueva York no pasó desapercibida: abrió la presentación de Giannina Azar, conocida como “la diseñadora de las estrellas”, con un paso firme y una elegancia impactante.

Alessia Rovegno hace historia como la única modelo peruana en abrir un desfile de Giannina Azar en Nueva York Fashion Week.

Orgullo peruano en la capital de la moda

La presencia de Alessia y Arianna Rovegno en un evento de tal magnitud generó gran eco en redes sociales. Los seguidores de las hermanas celebraron que ambas lleven el nombre del Perú a escenarios donde la moda, la exclusividad y la innovación son protagonistas.

Para Alessia, esta experiencia reafirma el camino que viene construyendo como modelo internacional y embajadora de marcas de prestigio. Para Arianna, significó consolidar su imagen en un entorno distinto, alejada del negocio gastronómico, pero mostrando que ambas comparten estilo y elegancia.

