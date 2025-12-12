Perú

75 mil clientes de internet de fibra óptica serán trasladados a nueva marca: gigante de la televisión por cable adquirió Nubyx

La entrada de Zaaz al mercado peruano marca el inicio de una expansión regional que integra conectividad, contenidos y nuevos servicios, impulsada por el respaldo del holding Waiken ILW

El aprovechamiento de la red
El aprovechamiento de la red de fibra óptica de Fiberlux le dará a la empresa la posibilidad de iniciar operaciones de forma inmediata utilizando una infraestructura que ya se encuentra instalada. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La consolidación del mercado de telecomunicaciones suma un nuevo capítulo con el ingreso de Zaaz al país, tras concretarse la compra de la cartera de internet al hogar de Nubyx. El movimiento implica el traspaso de 75 mil usuarios de fibra óptica a la marca del holding regional Waiken ILW, que iniciará operaciones en el país apoyándose en la infraestructura existente de Fiberlux.

Con esta operación, la compañía desembarca oficialmente en Perú con la intención de escalar su modelo de servicios de alta velocidad y estabilidad, respaldada por su presencia consolidada en Brasil, donde administra cerca de 500 mil conexiones. El acuerdo también describe el alquiler de la red de Fiberlux, pieza clave para acelerar la expansión operativa.

Una adquisición que reorganiza el mercado

El traspaso de la base de usuarios de Nubyx a Zaaz marca el comienzo de una etapa de crecimiento para la firma controlada por Waiken ILW. El uso de la red de fibra óptica de Fiberlux permitirá a la compañía operar de inmediato sobre una plataforma ya desplegada, reduciendo tiempos de despliegue y fortaleciendo su entrada al mercado.

Para el holding regional, la operación no solo amplía su presencia geográfica, sino que habilita sinergias con empresas que forman parte de su portafolio. Waiken ILW reúne compañías de alcance continental como DirecTV Latin America, Torneos, Illumia y Overlabs, lo que abre un abanico de oportunidades para integrar servicios y potenciar su propuesta en el país.

Waiken ILW agrupa a empresas
Waiken ILW agrupa a empresas de presencia regional como DirecTV Latin America, Torneos, Illumia y Overlabs. Foto: difusión

Un ecosistema integrado para los nuevos usuarios

Los clientes que ahora pasan a Zaaz accederán a una oferta más amplia dentro del grupo. Una de las principales novedades es la disponibilidad de contenidos a través de DGO, la plataforma de streaming que forma parte del holding y que suma catálogos adicionales al entretenimiento tradicional del hogar.

La empresa también proyecta incorporar servicios complementarios, como seguros adaptados al mercado peruano y herramientas digitales desarrolladas por otras compañías del grupo. La estrategia apunta a entregar soluciones que combinen conectividad, contenido y valor agregado, sustentadas en innovación y estabilidad operativa.

La expansión de Zaaz en América Latina

Zaaz llega a Perú respaldada por su trayectoria en Brasil y por el reciente reconocimiento obtenido como el “Proveedor de internet más Innovador del país 2025”, distinción otorgada en enero durante la séptima edición del Premio MelhorPlano.net, en Belo Horizonte. El mérito refuerza su posicionamiento como operador enfocado en calidad y tecnología.

En su país de origen, la firma opera en estados como San Pablo, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Río Grande del Norte, Ceará y Bahía, alcanzando a más de medio millón de hogares. Su ingreso al mercado peruano se alinea con el plan regional de Waiken ILW, que busca fortalecer su presencia en telecomunicaciones con una visión orientada a la modernización y al servicio al cliente.

En junio del 2025, las
En junio del 2025, las firmas de telecomunicaciones registraron aproximadamente 1,77 millones de conexiones de internet fijo mediante fibra óptica en Lima y Callao. Foto: Blog Nexa

Conexiones de fibra óptica crecieron en 26%

En junio del 2025, las operadoras de telecomunicaciones alcanzaron cerca de 1,77 millones de accesos a internet fijo por fibra óptica en Lima y Callao, lo que supone un avance de 26% frente a junio del 2024, cuando se contabilizaban 1,40 millones, según datos de Osiptel.

Con información del portal Punku, se observa un cambio en el liderazgo del mercado: Win pasó a ocupar el primer lugar en conexiones de fibra óptica en ambas provincias, superando a Movistar. Al cierre del segundo trimestre, Win acumuló 605.151 conexiones, equivalentes al 34,26% del mercado, mientras que Movistar registró 599.996 accesos (33,97%). Detrás se situaron Claro (11,25%), Wow (5,78%), Grupo Fiber (3,72%), P y D Telecom (3,14%) y otros operadores que, en conjunto, sumaron el 7,89% restante.

A nivel distrital, San Juan de Lurigancho concentró la mayor cantidad de conexiones con 131.015, seguido de San Martín de Porres (118.733), Comas (110.134), Santiago de Surco (97.723) y Villa El Salvador (85.959). En total, estos cinco distritos reunieron 543.564 accesos, es decir, más de medio millón.

