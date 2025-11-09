Expansión de la fibra óptica en el Perú avanza con el retiro de más de 1.000 toneladas de cables de cobre en desuso

Como parte del plan de modernización a través de la fibra óptica, la empresa Integratel Perú avanza en el retiro de infraestructura legada. Imagen referencial: Andina

Integratel Perú, operadora de la marca Movistar, reportó un crecimiento del 168% en el tráfico de datos a través de su red de fibra óptica al cierre del primer semestre de 2025, al alcanzar 7.874 millones de gigabytes (GB), frente a los 2.942 millones de GB registrados en el mismo periodo de 2024.

Movistar informó que su red de fibra óptica ya tiene alcance para 5 millones de hogares en el país, los cuales pueden contratar o migrar a esta tecnología que ofrece velocidades hasta 20 veces superiores al promedio, con mayor estabilidad y navegación simétrica (igual velocidad de subida y descarga). Este despliegue le permitió a la compañía consolidar el liderazgo en el mercado: según Osiptel, Integratel Perú tiene una participación de 27,4% en el segmento de fibra al hogar.

Modernización de la red y beneficios ambientales

Como parte del proceso de modernización tecnológica, la empresa ha avanzado en el retiro de infraestructura antigua, retirando más de 1.000 toneladas de cables de cobre en desuso en lo que va del año, cifra que equivale al peso de aproximadamente 460 camionetas. Este programa proyecta llegar a 1.880 toneladas durante 2025. Según datos proporcionados por Integratel Perú, la venta del cobre recuperado ha generado S/ 17 millones en ingresos adicionales y un ahorro estimado en S/ 11 millones por el uso de materiales, cuadrillas y energía.

La transición a fibra óptica también produce beneficios en términos de eficiencia energética y sostenibilidad. La compañía proyecta un ahorro de 1.860 MWh en 2025, equivalente al consumo anual de electricidad de 1.670 hogares, y estima que esta medida permitirá evitar aproximadamente 318 toneladas de CO₂e.

Avances en cobertura, velocidad y reconocimientos

Dentro de su estrategia de expansión, Integratel Perú informó que ha transformado la experiencia del usuario desde la instalación. La migración a fibra óptica no tiene costo para el cliente, y actualmente el 80% de los clientes de internet fijo de la empresa ya utiliza esta tecnología en sus hogares. Esta transición les permite navegar con mayor velocidad, mayor estabilidad en la conexión y mejor rendimiento en todos los servicios digitales.

La red de fibra óptica ofrece velocidades hasta 20 veces superiores al promedio, con mayor estabilidad y navegación simétrica (igual velocidad de subida y descarga). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento internacional respalda esta apuesta tecnológica. Movistar Fibra fue distinguida por Ookla con el premio a la “Mejor red de internet del Perú” en los Speedtest Awards del primer semestre de 2025. La evaluación, basada en el Connectivity Score y en más de 2,9 millones de pruebas realizadas por usuarios locales, consideró velocidades de carga y descarga, experiencia de navegación y reproducción de video. Ookla también otorgó a la empresa el premio a la “Mejor experiencia de video por internet”, destacando la estabilidad y desempeño en streaming.

El director de Negocio B2C de Integratel Perú, Luis Acuña, destacó que estos avances refuerzan la experiencia de conectividad para más de 1 millón de hogares en 23 regiones. “Este reconocimiento refleja la mejora sostenida de nuestro servicio de internet que venimos impulsando desde Movistar a partir de la mejora integral de nuestras redes”, afirmó en julio pasado, durante su participación en el foro “Avances y perspectivas del internet fijo para el desarrollo del Perú”, donde se dieron a conocer estos reconocimientos.