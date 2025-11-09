America Inhouse

Expansión de la fibra óptica en el Perú avanza con el retiro de más de 1.000 toneladas de cables de cobre en desuso

Movistar informó que 5 millones de hogares en el país ya pueden contratar o migrar a fibra óptica, tecnología que ofrece velocidades hasta 20 veces superiores al promedio y simetría en la navegación

Guardar
Como parte del plan de
Como parte del plan de modernización a través de la fibra óptica, la empresa Integratel Perú avanza en el retiro de infraestructura legada. Imagen referencial: Andina

Integratel Perú, operadora de la marca Movistar, reportó un crecimiento del 168% en el tráfico de datos a través de su red de fibra óptica al cierre del primer semestre de 2025, al alcanzar 7.874 millones de gigabytes (GB), frente a los 2.942 millones de GB registrados en el mismo periodo de 2024.

Movistar informó que su red de fibra óptica ya tiene alcance para 5 millones de hogares en el país, los cuales pueden contratar o migrar a esta tecnología que ofrece velocidades hasta 20 veces superiores al promedio, con mayor estabilidad y navegación simétrica (igual velocidad de subida y descarga). Este despliegue le permitió a la compañía consolidar el liderazgo en el mercado: según Osiptel, Integratel Perú tiene una participación de 27,4% en el segmento de fibra al hogar.

Modernización de la red y beneficios ambientales

Como parte del proceso de modernización tecnológica, la empresa ha avanzado en el retiro de infraestructura antigua, retirando más de 1.000 toneladas de cables de cobre en desuso en lo que va del año, cifra que equivale al peso de aproximadamente 460 camionetas. Este programa proyecta llegar a 1.880 toneladas durante 2025. Según datos proporcionados por Integratel Perú, la venta del cobre recuperado ha generado S/ 17 millones en ingresos adicionales y un ahorro estimado en S/ 11 millones por el uso de materiales, cuadrillas y energía.

La transición a fibra óptica también produce beneficios en términos de eficiencia energética y sostenibilidad. La compañía proyecta un ahorro de 1.860 MWh en 2025, equivalente al consumo anual de electricidad de 1.670 hogares, y estima que esta medida permitirá evitar aproximadamente 318 toneladas de CO₂e.

Avances en cobertura, velocidad y reconocimientos

Dentro de su estrategia de expansión, Integratel Perú informó que ha transformado la experiencia del usuario desde la instalación. La migración a fibra óptica no tiene costo para el cliente, y actualmente el 80% de los clientes de internet fijo de la empresa ya utiliza esta tecnología en sus hogares. Esta transición les permite navegar con mayor velocidad, mayor estabilidad en la conexión y mejor rendimiento en todos los servicios digitales.

La red de fibra óptica
La red de fibra óptica ofrece velocidades hasta 20 veces superiores al promedio, con mayor estabilidad y navegación simétrica (igual velocidad de subida y descarga). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento internacional respalda esta apuesta tecnológica. Movistar Fibra fue distinguida por Ookla con el premio a la “Mejor red de internet del Perú” en los Speedtest Awards del primer semestre de 2025. La evaluación, basada en el Connectivity Score y en más de 2,9 millones de pruebas realizadas por usuarios locales, consideró velocidades de carga y descarga, experiencia de navegación y reproducción de video. Ookla también otorgó a la empresa el premio a la “Mejor experiencia de video por internet”, destacando la estabilidad y desempeño en streaming.

El director de Negocio B2C de Integratel Perú, Luis Acuña, destacó que estos avances refuerzan la experiencia de conectividad para más de 1 millón de hogares en 23 regiones. “Este reconocimiento refleja la mejora sostenida de nuestro servicio de internet que venimos impulsando desde Movistar a partir de la mejora integral de nuestras redes”, afirmó en julio pasado, durante su participación en el foro “Avances y perspectivas del internet fijo para el desarrollo del Perú”, donde se dieron a conocer estos reconocimientos.

Temas Relacionados

Fibra ópticaIntegratel PerúInternet en Perú

Últimas Noticias

Así se vivió el México Digital Summit: un evento para transformar la visión digital de México

Alianzas estratégicas, incentivos y nuevos proyectos abren oportunidades inéditas para la economía y la sociedad

Así se vivió el México

Tres años de la estrategia ‘Colombia, el país de la belleza’: así crece nuestra presencia internacional

En tres años de gestión, ProColombia, bajo el liderazgo de Carmen Caballero, ha fortalecido la proyección internacional del país, impulsando el turismo, la atracción de inversión extranjera y la expansión de las exportaciones

Tres años de la estrategia

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Harvard Business Publishing reconoció la transformación cultural de Celsia como caso de innovación. Infobae habló con las líderes de Talento Humano y Desarrollo Organizacional

El modelo colombiano de cultura

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

Durante cuatro días, chefs, productores y jóvenes talentos compartieron experiencias y saberes en un ambiente de colaboración y celebración que proyectó nuevas alianzas para la región

Tradición, creatividad y música en

IA en Fake News - Elecciones 2026: Expertos y autoridades proponen acciones para enfrentar la desinformación durante el proceso electoral

Ante la inminente incorporación de nuevas tecnologías en la campaña electoral, panelistas convocados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental reflexionaron sobre los desafíos de distinguir fuentes confiables y promover el pensamiento crítico para proteger la participación y la transparencia ciudadana

IA en Fake News -
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en México hoy domingo

Temblor en México hoy domingo 9 de noviembre: se registra un sismo de 4.1 de magnitud en Chiapas

Imágenes impactantes: así se libró un empresario del asalto de cinco criminales gracias a su auto blindado

En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

Canciller Rosa Villavicencio anunció encuentro con delegado del régimen venezolano para abordar la detención de colombianos en ese país

Pronóstico del tiempo en México 9 de noviembre: llega el frente frío 13 con bajas temperaturas

INFOBAE AMÉRICA
Rusia ve el lanzamiento de

Rusia ve el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte como un "derecho legítimo"

El Ejército de Israel confirma la entrega del supuesto cadáver del oficial Hada Goldin, caído en 2014

UE/CELAC - La UE presenta ante la CELAC una defensa del Derecho Internacional frente a los ataques de EEUU en el Caribe

'La reina de las hadas', de Henry Purcell, llega al Teatro Real en versión semiescenificada

El PSOE-A afea a Moreno que dé crisis de cribados por "cerrada" y le exige que permita comisión de investigación

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence reveló que tiene

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

La historia detrás de la canción con la que Queen desafió sus propias reglas

La dura confesión de Anthony Hopkins sobre el alcoholismo, el llamado de atención que cambió su vida: “Causé mucho dolor

La dolorosa historia detrás de “Amor Eterno” y más revelaciones del documental de Juan Gabriel

“Mad Max: Fury Road” cumple 10 años: la aclamada película que enfrentó a sus protagonistas e hizo historia en el cine de acción