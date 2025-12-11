Tomás Gálvez oficializa la reincorporación de Luis Arce Córdova al Ministerio Público

Ambos fiscales supremos fueron destituidos por sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto, pero sanciones fueron anuladas. Foto: composición/Ministerio Público

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez oficializó la reincorporación del abogado Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular del Ministerio Público. Así lo dispone la resolución 3704-2025-MP-FN publicada este jueves 11 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

En la misma resolución Gálvez designa a Arce en la Fiscalía Suprema de Familia, que era uno de los dos despachos supremos que no venían siendo ocupados por un fiscal supremo titular.

La semana pasada, en una entrevista con Willax, el fiscal de la Nación interino aseguró que Luis Arce Córdova podía ir a cualquier Fiscalía Suprema disponible. Sin embargo, eso no es cierto.

Resolución que oficializa la reincorporación de Luis Arce Córdova.

Y es que el otro despacho supremo libre era la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Ahí se desarrollan las investigaciones contra los altos funcionarios implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Arce Córdova se ha visto implicado en este megacaso de corrupción en el sistema de justicia, incluso fue destituido en una oportunidad por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por permitir, cuando se desempeñaba como magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, que el exjuez supremo César Hinostroza se entrometa en expedientes electorales de su interés.

Justamente, por esta indebida intromisión el rehabilitado fiscal supremo fue denunciado constitucionalmente ante el Congreso, pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo blindó y archivó el caso sin mayor debate. Este órgano del Parlamento hizo lo mismo con la denuncia constitucional en su contra por enriquecimiento ilícito.

Ahora, Arce Córdova regresa al Ministerio Público sin algún proceso conocido en trámite y se convierte en una opción para ser el próximo fiscal de la Nación ante la arbitraria inhabilitación de Delia Espinoza.

Tomás Gálvez y Luis Arce Córdova. Foto: composición Infobae

Patean elección de un nuevo fiscal de la Nación

La Junta de Fiscales Supremos ha decidido aplazar hasta el año 2026 la elección de un nuevo fiscal de la Nación, manteniendo a Tomás Gálvez como interino en el cargo y abriendo la posibilidad de que Luis Arce Córdova sea considerado como candidato. Esto a raíz de la inhabilitación de Delia Espinoza —quien, aunque ostenta formalmente la jefatura del Ministerio Público, permanece impedida de ejercerla debido a una sanción arbitraria de 10 años impuesta por el Congreso.

Durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Fiscales Supremos, se debatió la situación de Delia Espinoza y la posibilidad de elegir a un nuevo fiscal de la Nación para un periodo de tres años. Así lo indicó Tomás Gálvez la semana: “Una de las opciones es que ante esta circunstancia de que la doctora Delia (...) ya no puede incorporarse como fiscal de la Nación porque está 10 años suspendida (inhabilitada), se tiene que elegir a un fiscal (de la Nación) titular entre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Para dar también estabilidad a la institución, para terminar con esta incertidumbre y para iniciar un plan de trabajo seguro y firme ya con un fiscal de la nación titular”.

Junta de Fiscales Supremos presidida por Delia Espinoza.

Sin embargo, tras poco más de una hora de deliberación, la Junta no alcanzó una decisión definitiva, por lo que Tomás Gálvez continuará como fiscal de la Nación interino. Esta postergación amplía el abanico de posibles candidatos para la titularidad del Ministerio Público. La tradición en la Junta de Fiscales Supremos ha sido que cada fiscal supremo titular tenga la oportunidad de ocupar la jefatura, evitando la reelección, aunque esta esté permitida. Hasta la fecha, han ejercido como fiscales de la Nación Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides, mientras que Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena han asumido el cargo de manera interina.

Gálvez señaló que tanto él como Villena podrían ser elegidos como nuevo fiscal de la Nación. Además, existe un sector que considera que Patricia Benavides también podría postular, ya que no completó su periodo de tres años debido a su suspensión por el caso Valkiria y su posterior destitución tras la remoción irregular de Bersabeth Revilla. A este grupo se sumará Luis Arce Córdova, quien fue nombrado fiscal supremo titular por el Consejo Nacional de la Magistratura en 2015 y destituido por primera vez en 2021. En esos seis años, no fue elegido como titular del Ministerio Público, ya que sus colegas lo enviaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).