Fiscales supremos deciden hoy si eligen un nuevo fiscal de la Nación ante la inhabilitación de Delia Espinoza

De izquierda a derecha: Patricia Benavides, Pablo Sánchez, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena. Foto: captura Ministerio Público

Hoy los fiscales supremos titulares del Ministerio Público decidirán si eligen un nuevo fiscal de la Nación ante la inhabilitación arbitraria por 10 años de Delia Espinoza por parte del Congreso.

El propio Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, comunicó que la sesión extraordinaria de Junta de Fiscales Supremos fue convocada para hoy. Infobae pudo conocer que los fiscales supremos llegaron al promediar las 9 de la mañana de hoy miércoles 10 de diciembre.

“Una de las opciones es que ante esta circunstancia de que la doctora Delia (...) ya no puede incorporarse como fiscal de la Nación porque está 10 años suspendida (inhabilitada), se tiene que elegir a un fiscal (de la Nación) titular entre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Para dar también estabilidad a la institución, para terminar con esta incertidumbre y para iniciar un plan de trabajo seguro y firme ya con un fiscal de la nación titular”, dijo Gálvez en entrevista con Willax.

Además de Tomás Gálvez, están convocados Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena. Delia Espinoza no fue llamada por su inhabilitación.

En el caso de Luis Arce Córdova, si bien la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rehabilitó su título de fiscal supremo titular, su reincorporación oficial debe ser dispuesta por Tomás Gálvez. Este último ya anunció que hoy miércoles se elaborara la resolución de reincorporación y saldrá publicada en El Peruano el jueves. Así, el viernes estaría volviendo Arce Córdova al Ministerio Público tras lograr que el Poder Judicial anule sus dos destituciones, anuladas porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la figura del proceso disciplinario inmediato.

Luis Arce Córdova logró anular sus dos destituciones y la JNJ rehabilitó su título de fiscal supremo.

En la misma resolución de reincorporación, Gálvez designará a Arce en uno de los despachos ocupados por fiscales supremos provisionales: la Fiscalía Suprema de Familia y la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El fiscal de la Nación interino dijo que el rehabilitado fiscal podría ir a cualquier de los despachos, pero eso no es cierto.

Para empezar, Arce Córdova no podría asumir la Primera Fiscalía Suprema Especializada porque en esta se tramitan las investigaciones contra altos funcionarios implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Y él ha sido investigado y denunciado constitucionalmente ante el Congreso por tráfico de influencias, aunque la Subcomisión lo blindó y archivó el caso. Este órgano del Parlamento hizo lo mismo respecto a la denuncia constitucional por enriquecimiento ilícito.

¿Nuevo fiscal de la Nación?

Desde hace años hay un acuerdo implícito entre los fiscales supremos. Este es procurar que cada fiscal supremo llegue a ser fiscal de la Nación. Por ello es que, si bien está permitida, ningún titular del Ministerio Público buscó la reelección.

Ahora bien, han sido fiscales de la Nación Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides, mientras que asumieron de manera interina Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena.

Gálvez considera que el nuevo fiscal de la Nación podría ser él o Villena. No obstante, otro sector considera que Patricia Benavides también lo podría ser ya que no completó sus 3 años de gestión porque fue suspendida por el caso Valkiria y luego destituida por la remoción irregular de Bersabeth Revilla. Veremos.