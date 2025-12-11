Rosángela Espinoza responde a los halagos del presidente José Jerí

El presidente de Perú, José Jerí, decidió hablar por primera vez sobre los rumores que lo relacionan con personalidades del espectáculo nacional. La atención se centró en su reciente participación en el pódcast “Siempre a las 8”, conducido por la periodista Milagros Leiva para El Comercio.

Durante la entrevista, Jerí no esquivó la pregunta sobre quién le parece la figura más atractiva del mundo del espectáculo peruano: “En su momento lo he dicho. Hace un par de años a mí me parecía y me parece una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza”, reconoció sin rodeos.

Sus palabras sorprendieron por la naturalidad con la que se refirió a Rosángela Espinoza. El mandatario incluso recordó que, tras conocer a Espinoza en un evento hace ya varios años, no dudó en compartir en sus redes sociales su apreciación: “Eso lo dije por el 2021, creo, cuando la conocí en persona en un evento. No, nada que ver (he tenido un romance con ella)”, aclaró el presidente ante la insistencia de Leiva.

“De ahí perdí contacto. No sé en qué estará”, añadió el mandatario, subrayando que no existe ningún tipo de comunicación o cercanía actual con la influencer. La única información que dice manejar sobre Espinoza proviene de lo que observa esporádicamente en programas de televisión: “Sé de ella lo que veo en televisión”, concluyó Jerí.

La periodista intentó profundizar todavía más sobre el vínculo, pero el presidente optó por mantener esa distancia, asegurando que la admiración por la modelo “siempre ha sido desde el plano de la percepción pública” y en ningún momento ha existido una relación más allá de un saludo ocasional.

“Cuando me invite”, responde Rosángela a la propuesta de un encuentro

Mientras esa conversación se hacía viral, los seguidores de Rosángela Espinoza encendieron las redes sociales en busca de una respuesta por parte de la “chica selfie”. Espinoza pasó los últimos días fuera de Lima, evitando la exposición mediática y sin ofrecer declaraciones directas a la prensa, aunque sí dio señales a su comunidad en TikTok.

En uno de sus recientes videos, una usuaria le lanzó la pregunta que muchos esperaban: “Rous, ¿qué se siente ser la futura primera dama?”. Espinoza no respondió con palabras, pero sí utilizó unos emojis de ojos atentos, dejando el mensaje abierto a la interpretación y alimentando el debate entre quienes desean ver cualquier gesto como un posible acercamiento.

Poco después, otro seguidor planteó: “Mi Rocha, ¿cuándo un bailecito con presi?” y Espinoza contestó: “cuando me invite”, acompañando su respuesta con el emoji de manos en forma de corazón. Este comentario bastó para incentivar nuevas especulaciones y mantener viva la atención en redes sobre la posibilidad de un encuentro público entre ambos.

La repercusión en el espacio digital fue inmediata. Los movimientos y mensajes de Espinoza provocaron múltiples comentarios y teorías, en especial tras la negativa explícita del presidente sobre cualquier tipo de relación sentimental y su esfuerzo por mantener la admiración en el terreno puramente público.

La expectativa queda instalada entre los fanáticos y la opinión pública. Por ahora, el presidente José Jerí rechaza cualquier nexo sentimental e insiste en que su admiración por Rosángela Espinoza es simplemente pública. Mientras tanto, la “chica selfie” deja margen a la interpretación y aviva la intriga con guiños y emojis que suman aún más atención al cruce entre política y espectáculo.