MIMP separa a responsable del centro de acogida del Inabif en Pueblo Libre tras denuncia de maltrato a menor

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció la separación preventiva de la responsable del Centro de Acogida Residencial (CAR) Niño Jesús de Praga, en Pueblo Libre, luego de que se hiciera pública una denuncia por presunto maltrato físico contra una menor de 14 años. La entidad informó que ha iniciado investigaciones internas e implementó medidas inmediatas de acompañamiento y soporte psicológico para las niñas y adolescentes del centro.

La presunta agresión habría ocurrido en el CAR Niño Jesús de Praga, bajo administración del INABIF (Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar), organismo adscrito al MIMP. Testimonios recogidos por La Contra señalan que la menor, quien permanece bajo tutela estatal, habría sido víctima de maltrato físico en abril pasado por parte de una tutora del módulo tres del centro, donde residen niñas entre diez y 14 años. Imágenes y otros elementos probatorios fueron entregados para sustentar la gravedad de los hechos.

Las acusaciones salieron a la luz tras la denuncia de una fuente vinculada al centro, quien afirmó que los menores “viven un infierno” en la institución. El señalamiento principal recayó sobre la coordinadora Gloria Zoraida Palomino Ramírez, identificada como responsable directa del funcionamiento del centro.

MIMP anuncia acciones inmediatas tras denuncia de maltrato

A través de un pronunciamiento divulgado en su cuenta oficial de X, el MIMP señaló: “Hemos tomado medidas inmediatas. La responsable del CAR ha sido separada de manera preventiva y se han iniciado las investigaciones para identificar responsabilidades. Además, se ha brindado inmediatamente acompañamiento y soporte psicológico a las niñas y adolescentes de dicho CAR”.

Las autoridades informaron que todas las áreas del ministerio se han movilizado para monitorear la situación dentro del recinto y proteger el bienestar de las residentes. En ese sentido, el MIMP subrayó: “Estamos en constante fiscalización de este y todos los CAR del país para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

El ministerio también reiteró su compromiso de investigar cada denuncia hasta las últimas consecuencias y aplicar sanciones en caso de comprobarse responsabilidades. La implementación de medidas preventivas y el refuerzo en la supervisión de los centros constituyen una respuesta prioritaria de la cartera.

Fotos y testimonios señalan que menores son golpeadas por personal del Centro de Acogida Residencial Niño Jesús de Praga, en Pueblo Libre | Video: La Contra

Caso de violencia contra la menor de 14 años en el CAR Niño Jesús de Praga

Las denuncias describen que en abril, una menor de 14 años fue encontrada con lesiones visibles que, de acuerdo a la denunciante, habrían sido causadas por una tutora de confianza cercana a la coordinación general. A la evidencia fotográfica se suman testimonios adicionales, incluidos audios que ―según el medio La Contra― permiten corroborar la autenticidad de los relatos.

Uno de los audios incluye el relato detallado de otra menor, quien identificó a dos tutoras, referidas como “mamá Julia” y “mamá Rafaela”. Dicho testimonio, relacionado con agresiones físicas dentro del centro, no fue difundido públicamente para proteger a la víctima. El medio indicó que la voz de la menor fue verificada a través de videos registrados en actividades institucionales.

Gloria Palomino rechazó rotundamente cualquier acusación de abuso: “Acá no se comete ningún tipo de abuso, porque si no ya hubiera intervenido todos los ministerios”, afirmó. Consultada sobre las pruebas, Palomino optó por amenazar con acciones legales contra el medio difusor en lugar de solicitar una investigación de los hechos o del personal bajo su cargo.

No solo existen señalamientos de maltrato a menores. De acuerdo con información recogida por La Contra, también hay denuncias internas de presunto hostigamiento laboral de parte de profesoras hacia la coordinadora. El INABIF, consultado sobre expedientes administrativos abiertos contra la funcionaria, respondió que la documentación es confidencial, pues forma parte de procedimientos disciplinarios aún en curso.

Denuncian maltratos a niñas del CAR Niño Jesús de Praga, albergue del Inabif, en Pueblo Libre | Foto captura: La Contra

Antecedentes de violencia en el centro

El caso más reciente no representa un hecho aislado; han surgido alertas previas por deficiencias en la supervisión y el control dentro del CAR Niño Jesús de Praga. Actualmente existen cuarenta y ocho centros de acogida similares en el país, todos bajo la misión de proteger a niñas, niños y adolescentes en riesgo, promover la adopción y facilitar la reinserción social. Sin embargo, la gravedad de las denuncias expone vacíos críticos en el monitoreo estatal, especialmente en espacios dedicados a la protección de menores vulnerables.

La exposición mediática del caso dirige ahora la atención pública hacia Gina Sánchez Pimentel, directora del INABIF, y Sandra Gutiérrez, ministra de la Mujer, así como al Ministerio Público. La sociedad exige claridad en los hechos, que se determinen responsabilidades y que se garantice la integridad de los menores bajo tutela estatal. La transparencia, la intervención oportuna y la sanción de eventuales responsables se han convertido en reclamos centrales de la ciudadanía ante estos episodios.

Líneas de emergencia

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Oficinas especializadas que funcionan en todo el país y ofrecen atención integral, orientación y acompañamiento a víctimas de violencia, incluyendo menores de edad.

Oficinas especializadas que funcionan en todo el país y ofrecen atención integral, orientación y acompañamiento a víctimas de violencia, incluyendo menores de edad. Policía Nacional del Perú: Se puede acudir directamente a cualquier comisaría para denunciar el maltrato infantil. Llama al 105

Se puede acudir directamente a cualquier comisaría para denunciar el maltrato infantil. Llama al 105 Línea 100: Servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas, donde se puede reportar situaciones de violencia familiar.