Perú

Johana ‘Nena’ Cubillas responde a Magaly Medina y Juan Ichazo: “Soy una mamá leona y no me arrepiento”

La influencer salió al frente tras la polémica discusión en vivo, reconociendo que actuó por proteger a sus hijos y admitió que pudo perder el control en el calor del momento

Guardar
Johana ‘Nena’ Cubillas responde a Magaly Medina y Juan Ichazo: “Soy una mamá leona y no me arrepiento”. Video: Instarándula

El reciente altercado entre Johana ‘Nena’ Cubillas, Magaly Medina y Juan Ichazo sigue dando de qué hablar. Tras la difusión de videos y declaraciones cruzadas, Cubillas defendió su actuar como madre, autodefiniéndose como “mamá leona”, mientras que Medina e Ichazo cuestionaron sus métodos y la exposición de los menores en medio de la disputa.

Defensa de ‘Nena’ Cubillas: “Soy una mamá leona”

Luego de la fuerte discusión que tuvo en vivo con Magaly Medina, en una conexión telefónica donde también estaba su expareja y padre de sus hijos, Juan Ichazo, Johana ‘Nena’ Cubillas reapareció en una transmisión en vivo para explicar su versión de los hechos. La influencer reconoció que su reacción estuvo motivada por la presión y el deseo de proteger a sus hijos, afirmando: “Todo lo que hice fue porque soy una mamá leona”. Cubillas admitió que su manera de actuar pudo haber sido desproporcionada, señalando que “probablemente no fue la mejor forma de hacerlo” y que perdió la paciencia debido al estrés y la ira del momento.

En su descargo, Cubillas insistió en que su prioridad siempre han sido sus hijos y que, aunque acepta haber perdido el control, considera injusto ser juzgada sin que se conozca su realidad cotidiana. “Mi error es creer siempre en el padre de mis hijos y pensar que esta vez iba a priorizar a los niños. Si me dicen mala madre, menos pues, yo sé todo lo que hago por mis hijos”, expresó.

La influencer también abordó su salud mental, revelando que acude semanalmente a terapia psicológica y psiquiátrica para sobrellevar las tensiones que atraviesa. “Yo hago terapia todas las semanas, me medico porque en estos momentos, mi vida tiene demasiadas alteraciones”, detalló Cubillas. Además, manifestó que el conflicto ha escalado a instancias legales y que será la Fiscalía la que determine los próximos pasos, pidiendo a la opinión pública que evite emitir juicios apresurados sobre su rol como madre.

La periodista analizó la denuncia del modelo y cuestionó las supuestas contradicciones de Cubillas, advirtiendo que el ambiente hostil afecta directamente a los menores involucrados. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Magaly Medina perdió los papeles y se enfrentó a Cubillas

Durante la transmisión de Magaly TV La Firme, Medina analizó los videos enviados por Cubillas y cuestionó la presión emocional ejercida sobre los hijos. La conductora calificó la actitud de Cubillas como “chantaje sentimental”, argumentando: “Te agarras de tus hijos porque no puedes resolver tu situación personal con tu ex. Sana, mujer, sana, ve a terapia”.

A pesar de que Cubillas respondió que ya recibe tratamiento psicológico, Medina sostuvo que la terapia “no le está haciendo ningún bien” y la acusó de aferrarse a los hijos como pretexto para prolongar el conflicto con Ichazo. La conductora también señaló que, en los videos, el menor no mostraba signos de angustia extrema y consideró más preocupante la confrontación directa de Cubillas hacia el niño, a quien le preguntaba si quería ir con su padre.

Por su parte, Juan Ichazo intervino para recalcar que la situación debía resolverse en el ámbito judicial, especialmente tras la denuncia presentada por Cubillas. El padre de los menores negó haber provocado discusiones y cuestionó que se atribuyeran a los niños conceptos que, según él, no comprenden a su edad. Medina respaldó este punto, señalando que la etiqueta de “amante” hacia la actual pareja de Ichazo provenía de la madre y no de los hijos.

La conductora recordó a Johana su tensa relación con su padre y la urgió a trabajar sus asuntos emocionales, alertando que el conflicto con su expareja podría terminar afectando a los menores. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El debate se intensificó cuando Medina acusó a Cubillas de repetir patrones familiares y de refugiarse en el sacrificio materno. “Eso de madre abnegada no le creo a nadie… se parapetan en el sacrificio”, afirmó la conductora. Medina concluyó la discusión con un mensaje sobre el bienestar de los menores, instando a Cubillas a romper el ciclo de manipulación emocional y priorizar la estabilidad de sus hijos.

Temas Relacionados

Johana CubillasNena CubillasJuan IchazoMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Ricardo Lagos se marcha de Alianza Lima: la emotiva publicación con la que anunciaron su adiós en La Victoria

El entrañable ‘Richy’ deja Matute después de varios años. Pasó de titular a residual con el avance de los años. Integró el bicampeonato de los periodos 2021-22 como inamovible

Ricardo Lagos se marcha de

El papa León XIV planea visitar Perú en los primeros meses del 2026, confirma canciller: “Tenemos indicaciones”

El ministro Hugo de Zela confirmó que el pontífice “tiene la idea” de visitar el país a inicios del próximo año, aunque precisó que aún no hay fecha específica

El papa León XIV planea

Macarena Vélez en medio del conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo que terminó en denuncias y orden de alejamiento

La exchica reality fue blanco de insultos durante la acalorada discusión, mientras la presencia de los hijos y la intervención policial añadieron más tensión a la situación

Macarena Vélez en medio del

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid y Manchester City protagonizarán un gran duelo en el Bernabéu. Mientras que Alianza Lima disputará su segundo cotejo en el Mundial de Clubes de vóley

Partidos de hoy, miércoles 10

Luck Ra trae su revolución de cumbia pop y cuarteto a Lima: todos los detalles de su primer concierto en el Perú este 2026

El cantante y compositor argentino Luck Ra, máximo exponente de la cumbia pop en su país, actuará el 22 de mayo en el Multiespacio Costa 21 de Lima, marcando su debut ante el público peruano con un espectáculo de gran envergadura y banda en vivo.

Luck Ra trae su revolución
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Designan como jefa del IRTP

Designan como jefa del IRTP a hija de excongresista y aportante de Alianza Por el Progreso

José Jerí acepta que apoyó leyes ‘pro-crimen’ y afirma estar dispuesto a corregirlas: “Soy consciente de lo que he votado”

Rospigliosi asegura que Cerrón habría salido del país con ayuda: “cuando regrese, la policía lo capturará”

Transmisión del Pleno del Congreso podría beneficiar a parlamentarios en campaña electoral, afirma expresidente de IRTP

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

ENTRETENIMIENTO

Macarena Vélez en medio del

Macarena Vélez en medio del conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo que terminó en denuncias y orden de alejamiento

Luck Ra trae su revolución de cumbia pop y cuarteto a Lima: todos los detalles de su primer concierto en el Perú este 2026

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Fans de Bad Bunny reportaron demoras en compra de entradas en Ticketmaster para conciertos

Samahara Lobatón confiesa que aún duda sobre la fecha del video que provocó su ruptura con Bryan Torres

DEPORTES

Ricardo Lagos se marcha de

Ricardo Lagos se marcha de Alianza Lima: la emotiva publicación con la que anunciaron su adiós en La Victoria

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿Cómo clasifica Alianza Lima a semifinales?

Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

Alianza Lima mantiene vivo el sueño: los resultados que necesita para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025