Johana ‘Nena’ Cubillas responde a Magaly Medina y Juan Ichazo: “Soy una mamá leona y no me arrepiento”

El reciente altercado entre Johana ‘Nena’ Cubillas, Magaly Medina y Juan Ichazo sigue dando de qué hablar. Tras la difusión de videos y declaraciones cruzadas, Cubillas defendió su actuar como madre, autodefiniéndose como “mamá leona”, mientras que Medina e Ichazo cuestionaron sus métodos y la exposición de los menores en medio de la disputa.

Defensa de ‘Nena’ Cubillas: “Soy una mamá leona”

Luego de la fuerte discusión que tuvo en vivo con Magaly Medina, en una conexión telefónica donde también estaba su expareja y padre de sus hijos, Juan Ichazo, Johana ‘Nena’ Cubillas reapareció en una transmisión en vivo para explicar su versión de los hechos. La influencer reconoció que su reacción estuvo motivada por la presión y el deseo de proteger a sus hijos, afirmando: “Todo lo que hice fue porque soy una mamá leona”. Cubillas admitió que su manera de actuar pudo haber sido desproporcionada, señalando que “probablemente no fue la mejor forma de hacerlo” y que perdió la paciencia debido al estrés y la ira del momento.

En su descargo, Cubillas insistió en que su prioridad siempre han sido sus hijos y que, aunque acepta haber perdido el control, considera injusto ser juzgada sin que se conozca su realidad cotidiana. “Mi error es creer siempre en el padre de mis hijos y pensar que esta vez iba a priorizar a los niños. Si me dicen mala madre, menos pues, yo sé todo lo que hago por mis hijos”, expresó.

La influencer también abordó su salud mental, revelando que acude semanalmente a terapia psicológica y psiquiátrica para sobrellevar las tensiones que atraviesa. “Yo hago terapia todas las semanas, me medico porque en estos momentos, mi vida tiene demasiadas alteraciones”, detalló Cubillas. Además, manifestó que el conflicto ha escalado a instancias legales y que será la Fiscalía la que determine los próximos pasos, pidiendo a la opinión pública que evite emitir juicios apresurados sobre su rol como madre.

La periodista analizó la denuncia del modelo y cuestionó las supuestas contradicciones de Cubillas, advirtiendo que el ambiente hostil afecta directamente a los menores involucrados.

Magaly Medina perdió los papeles y se enfrentó a Cubillas

Durante la transmisión de Magaly TV La Firme, Medina analizó los videos enviados por Cubillas y cuestionó la presión emocional ejercida sobre los hijos. La conductora calificó la actitud de Cubillas como “chantaje sentimental”, argumentando: “Te agarras de tus hijos porque no puedes resolver tu situación personal con tu ex. Sana, mujer, sana, ve a terapia”.

A pesar de que Cubillas respondió que ya recibe tratamiento psicológico, Medina sostuvo que la terapia “no le está haciendo ningún bien” y la acusó de aferrarse a los hijos como pretexto para prolongar el conflicto con Ichazo. La conductora también señaló que, en los videos, el menor no mostraba signos de angustia extrema y consideró más preocupante la confrontación directa de Cubillas hacia el niño, a quien le preguntaba si quería ir con su padre.

Por su parte, Juan Ichazo intervino para recalcar que la situación debía resolverse en el ámbito judicial, especialmente tras la denuncia presentada por Cubillas. El padre de los menores negó haber provocado discusiones y cuestionó que se atribuyeran a los niños conceptos que, según él, no comprenden a su edad. Medina respaldó este punto, señalando que la etiqueta de “amante” hacia la actual pareja de Ichazo provenía de la madre y no de los hijos.

La conductora recordó a Johana su tensa relación con su padre y la urgió a trabajar sus asuntos emocionales, alertando que el conflicto con su expareja podría terminar afectando a los menores.

El debate se intensificó cuando Medina acusó a Cubillas de repetir patrones familiares y de refugiarse en el sacrificio materno. “Eso de madre abnegada no le creo a nadie… se parapetan en el sacrificio”, afirmó la conductora. Medina concluyó la discusión con un mensaje sobre el bienestar de los menores, instando a Cubillas a romper el ciclo de manipulación emocional y priorizar la estabilidad de sus hijos.