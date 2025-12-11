Ciudadanos reportan daños al patrimonio por instalación de luces navideñas en la fachada del Palacio Municipal de Cusco

Ciudadanos reportan posibles daños al patrimonio por luces navideñas clavadas en la fachada del Palacio Municipal de Cusco. Radio Salkantay

En el Centro Histórico de Cusco volvió a abrirse una discusión que parecía resuelta. La temporada navideña avanza y, con ella, las decoraciones municipales, pero la instalación de luces en el Palacio Municipal volvió a despertar inquietud entre vecinos y visitantes. La imagen de la fachada de piedra con elementos decorativos fijados sobre la superficie generó preguntas sobre el trato que reciben los monumentos públicos durante estas fechas.

La escena se desarrolló en la Plaza Regocijo, un punto clave para la actividad urbana. A diario circulan residentes, turistas y comerciantes que observan cada detalle del espacio. Entre ellos surgieron comentarios sobre la forma en que se fijaron las luces navideñas en el frontis del edificio municipal. Para algunos, el simple acto de colocar clavos en una zona protegida representa una posible afectación al patrimonio que forma parte de la vida cotidiana de la ciudadanía.

Con el antecedente del año pasado, todavía presente, las alertas crecieron con rapidez. En aquella ocasión se perforó el piso de la Plaza Regocijo para instalar un árbol navideño, un hecho que motivó reclamos públicos y la posterior reposición de las lajas dañadas. La memoria de ese episodio continúa activa y refuerza la vigilancia de la población sobre cualquier intervención realizada en espacios históricos.

La preocupación se fortaleció cuando, en redes sociales, empezaron a circular fotografías y testimonios que describían el uso directo de clavos sobre la fachada del Palacio Municipal. Esto reactivó la discusión sobre los criterios empleados por la institución local para asegurar la protección del inmueble, ubicado en una zona declarada Patrimonio Cultural.

Observaciones en la Plaza Regocijo

La instalación de luces navideñas en la fachada del Palacio Municipal de Cusco reabrió el debate sobre la protección del patrimonio en el Centro Histórico.

Una voz ciudadana señaló que el trabajo de instalación generó inquietud desde el primer momento. En ese mensaje se indicó que “la Plaza Regocijo, justo en frente del palacio municipal”, ya formaba parte de las actividades navideñas, pero también se afirmó que “han reportado en redes sociales posibles daños a la fachada de el palacio municipal al colocar estas luces navideñas”. Según esa versión, en el lugar “se puede ver… de que se ha clavado ahí en la fachada de el palacio municipal… estas luces, estos adornos navideños”.

Sin embargo, en el mismo testimonio se precisó una diferencia relevante sobre el punto exacto donde se fijaron los clavos. La voz consultada comentó que, por lo observado en el sitio, “se habría clavado entre las comisuras… de las piedras y no directamente en las piedras”.

La persona que registró la situación insistió en la necesidad de cautela. En su explicación señaló que “hay que tener mucho cuidado”, debido a la importancia del edificio y su ubicación en un sector histórico. Agregó que varios ciudadanos expresaron su preocupación por el trato que recibe la fachada del Palacio Municipal y recordaron que el año pasado “se dañaron algunas lajas que tuvieron que ser cambiadas”.

Reacciones de vecinos y defensores del patrimonio

Entre los residentes de la zona persiste la sensación de vigilancia permanente sobre los espacios colectivos. Las denuncias sobre este tipo de intervenciones no solo provienen de transeúntes, sino también de personas que realizan seguimiento constante a las actividades municipales durante las fiestas. Para ellos, el uso de clavos en cualquier parte del inmueble, incluso en las uniones entre piedras, exige verificación técnica y acciones correctivas cuando sea necesario.

La misma voz informativa destacó que acudió al lugar para constatar directamente el estado de la fachada y el tipo de fijación empleada. Afirmó que “nosotros hemos venido a ver… a cerciorarnos cómo está, cómo es que han hecho el tratamiento para colocar estas luces navideñas”. Durante su recorrido indicó que “en la mayoría de las partes se ha colocado en las comisuras y no directamente”, aunque reiteró que sí existen clavos presentes en el frontis.

Al cierre de su reporte, esa fuente recalcó que “se ha clavado para poder fijar las luces navideñas”, situación que motivó nuevamente inquietud entre vecinos. También recordó que el ciudadano cusqueño protege su patrimonio y observa con atención cada intervención.