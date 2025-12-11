Asesinan a ‘Cara de dedo’, vinculado al caso Gerald Oropeza, frente a su pareja en el Cercado de Lima

Asesinan a alias 'Cara de dedo', presunto brazo armado de Gerald Oropeza, en el Cercado de Lima | Latina Noticias

Jonathan Enrique Navarro Berríos, conocido como ‘Cara de dedo’, murió tras recibir al menos siete impactos de bala la noche del miércoles en la calle los Geranios, en el Cercado de Lima, de acuerdo con información de Latina Noticias. El ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba por ingresar a un vehículo junto a su pareja, Jessica Nicole Gil Z., quien también resultó herida.

Según reportes policiales, tres sujetos se aproximaron y dispararon directamente contra Navarro Berríos, identificado por las autoridades como presunto brazo armado y lugarteniente de Gerald Oropeza. Vecinos declararon que los agresores habían sido vistos merodeando la zona poco antes del ataque.

“Al momento que estaba subiendo al carro, los tres hombres corrieron hacia el hombre y dispararon, pero el chico ya estaba agonizando”, señaló una testigo.

Muere a balazos Jonathan Navarro Berríos, vinculado a Gerald Oropesa, en una calle de Lima| Latina Noticias

Además, el vehículo se encuentra al nombre de la joven. De esta manera, la principal hipótesis que se maneja es que el ataque fue directo hacia el investigado.

Pareja de ‘Cara de dedo’ quedó herida

La pareja fue trasladada al hospital Santa Rosa. Navarro Berríos falleció durante el traslado, mientras que su esposa permanece internada bajo atención médica. La policía mantiene acordonado el área del crimen, ubicada en una zona residencial equipada con cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con el registro policial, Jonathan Navarro Berríos fue vinculado a casos de alto perfil en los últimos años. En 2015, figuró como implicado en el atentado con explosivos dirigido a Gerald Oropeza en San Miguel y permaneció recluido en el penal Castro Castro bajo prisión preventiva, aunque fue absuelto en 2016.

También se le investigó por su presunto vínculo en el asesinato de un comandante en una pollería, en 2014, y en el homicidio de un empresario farmacéutico, en 2013.

Fuentes consultadas en la zona indicaron que la intervención de los vecinos permitió el rápido traslado de las víctimas a un centro hospitalario. La Policía Nacional del Perú se encuentra revisando material de video de seguridad, ante la posibilidad de identificar a los agresores y esclarecer el móvil del crimen.

Cercado de Lima: Asesinan a ‘Cara de dedo’ en ataque directo, investigan vínculo con crimen organizado| Latina Noticias

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas. La investigación continúa y la población local permanece conmocionada por la magnitud del ataque.

Absuelto a cadena perpetua

En el 2016 fue absuelto del pedido de cadena perpetua solicitado por la octava Fiscalía Penal. La decisión se emitió mientras el procesado permanecía tras las rejas del penal Castro Castro, cumpliendo 18 meses de prisión preventiva.

Su exposición pública creció a partir de diversas imágenes junto a autos de lujo que, según la investigación, pertenecían a Gerald Oropeza, quien se encontraba recluido en Challapalca bajo cargos de conspiración para el narcotráfico.

La defensa de Navarro Berríos sostuvo que la acusación de tenencia ilegal de armas se basaba en evidencias insuficientes y denunció irregularidad policial.

