Aduanas remata artículos navideños en subasta virtual de diciembre: ¿Con cuánto puedes participar?

Remate de aduanas. Las subastas digitales de Sunat son muy populares entre emprendedores que buscan comprar lotes de productos a muy bajos precios

La Sunat incauta diferentes artículos
La Sunat incauta diferentes artículos no permitidos en aduanas. También realiza operativos y pone los lotes en remate virtual. - Crédito Sunat

Aduanas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat) organiza constantemente remates de productos decomisados, en abandono y de otro origen. Actualmente, en su página web rematan cerca de 15 productos a los cuales cualquier usuario puede ingresar para poner su oferta y llevarse los bienes.

Se trata de artículos de todo tipo, pero rematados en grandes lotes de varios kilogramos, muy solicitados por emprendedores para revender o mejorar y sacar ganancia de su inversión. Los precios base son de remate y de ahí los usuarios participan en las subastas virtualmente poniendo ofertas mayores.

Al final la oferta mayor gana el lote subastado. Para participar se debe tener una oferta igual o mayor al precio base del producto. En algunos casos deberá ser una oferta mayor en US$ 10 o US$ 30 (de S/33,78 a S/101,34, según el tipo de cambio que maneja la plataforma). Para ejemplo, el precio base del lote más barato es de S/2.746,314.

Estos son los productos para
Estos son los productos para rematar que están vigentes. Considere que se trata de lotes de varios productos. - Crédito Captura de Remate de Aduanas de Sunat

¿Cómo se participa?

Si un usuarios quiere participar en una subasta de aduanas de Sunat, con productos en precio remate, primero deberás seguir estos pasos:

  • Ingresa al LINKhttps://www.rematedeaduanas.com/ol-ad-rmweb/RMInicio
  • Regístrate en el apartado superior a la izquierda, bajo Usuario. Ahí podrás ingresar a Regístrese aquí, donde, haciendo clic, entrarás al formulario que debes llenar para tener tu usuario en la página y que te permita acceder a las subastas y poder pujar virtualmente.
  • Llena los datos que te piden
  • Luego, solo deberás ingresar con tu usuario donde dice ‘Conéctese ahora’, abajo de donde estaba el botón de registrarse.
  • Sino, también puedes colocar tus datos de ingreso cuando hagas clic en ‘Ofertar’ en alguno de los lotes en remate.
Revisa los productos que se
Revisa los productos que se subastan en diciembre en el link oficial del remate de aduanas de Sunat. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Sunat

Como se sabe, el remate de aduanas de la Sunat funciona con un sistema de pujas virtuales, lo que significa que se te permite colocar tu oferta sobre el lote que quieras —esta debe ser de, al menos, el mismo valor del precio base—. Puedes revisar los productos a los que planeas pujar, con el fin de verificar sus características, en el lugar de exhibición que se te señala en la misma página. Pero debes tener en cuenta lo siguiente:

  • Recuerda que el monto que ofertarás debe igual o mayor al precio base
  • Sin embargo, como es una subastael que haya pujado más cantidad de dinero para cuando se acabe el periodo en que estará disponible el producto, es el que se llevará, finalmente, este bien
  • Por eso, los usuarios suelen esperar hasta los últimos momentos de límite de tiempo para pujar, para ser el que se lleve estos artículos

Si has pujado por un lote, la Sunat te enviará un correo electrónico con los datos de tu oferta y un número de 18 dígitos —este se conoce como el CDA, o código de documento aduanero—. También en este correo también se te indicará el monto que deberás pagar como depósito inicial o arras. Si no haces este pago, tu oferta no será considerada como válida al cierre del remate. Luego, solo debes esperar que nadie oferte un monto mayor al tuyo, o sino mejorar las ofertas que harán otros usuarios posteriormente.

