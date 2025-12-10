Perú

Turistas extranjeros deben verificar su tiempo de permanencia: Migraciones recuerda multa diaria por exceso

La Tarjeta Andina de Migración (TAM) Virtual es el documento digital que acredita el ingreso regular de los ciudadanos extranjeros a Perú

Guía para extranjeros: cómo obtener
Guía para extranjeros: cómo obtener la Tarjeta Andina de Migración Virtual en Perú| Andina

La Superintendencia Nacional de Migraciones recomienda a los turistas extranjeros verificar el tiempo de permanencia autorizado en Perú para evitar complicaciones al salir del país. Desde el ingreso regular por un puesto de control migratorio, cada visitante recibe un plazo definido que debe respetar estrictamente. Este control se ha vuelto fundamental, sobre todo porque los operativos de verificación y fiscalización migratoria se han intensificado en todo el territorio nacional.

El registro oficial de cada movimiento migratorio se puede consultar en línea a través de la Tarjeta Andina de Migración (TAM) Virtual, que se descarga de manera gratuita y segura. Este documento reúne información detallada sobre la última entrada o salida del país.

La TAM Virtual debe ser presentada junto al documento de identidad del país de origen en caso de ser requerido por la Policía Nacional del Perú (PNP) o Migraciones durante algún operativo. La entidad recalca que el desconocimiento del plazo de permanencia no exime del cumplimiento de la normativa ni de sus consecuencias legales.

Multa por incumplir periodo de permanencia

En caso de exceder los días otorgados, se aplica una multa diaria equivalente al 0,1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), monto que varía cada año. Para el presente año, la UIT equivale a S/ 5.350, por lo que la sanción es de S/ 5,35 por cada día de exceso. El pago de esta multa es indispensable para poder salir del país.

Adicionalmente, Migraciones instruye que ante el robo o la pérdida del pasaporte o documento de identidad antes del retorno, el afectado debe acudir al consulado correspondiente para tramitar un nuevo documento o un salvoconducto que permita la salida legal del país.

Estos procedimientos buscan asegurar el cumplimiento ordenado de la normativa migratoria peruana y evitar inconvenientes a los visitantes extranjeros.

¿Cómo realizar el pago de
¿Cómo realizar el pago de la tasa de Migraciones y separar una cita en Migraciones para el mismo día? - Migraciones

Pasos para obtener la TAM

Desde 2016, la Tarjeta Andina de Migración (TAM) Virtual reemplaza al sello en el pasaporte como comprobante de entrada y estadía autorizada para ciudadanos extranjeros en Perú.

La TAM Virtual se genera automáticamente durante el control migratorio e incluye datos personales, la fecha, hora y el punto de control utilizado, además del plazo autorizado de permanencia en el país.

El proceso para descargar la TAM Virtual es rápido y gratuito. Solo hay que seguir estos pasos sencillos:

  1. Ingresa al sitio web oficial de Migraciones
  2. Accede a la sección “Tarjeta Andina de Migración Virtual”.
  3. Completa el formulario en línea con la información solicitada: datos personales, tipo de documento y número de ingreso.
  4. Descarga tu TAM Virtual de forma inmediata en tu dispositivo móvil.

Crisis migratoria

Autoridades de Perú y Chile se reunieron en Tacna para analizar medidas conjuntas ante la migración irregular en la frontera, enfocándose en la formulación de recomendaciones técnicas para sus respectivas cancillerías. La reunión tuvo como objetivo fortalecer la gestión bilateral y asegurar procesos de ingreso más ordenados y seguros, frente al aumento de personas varadas y la presión migratoria en la línea de la Concordia.

El gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en distritos fronterizos de varios departamentos, habilitando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para reforzar el control del orden y combatir delitos relacionados con el flujo irregular.

