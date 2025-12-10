Perú

Sismo remeció Lima y Callao la madrugada de este miércoles 10 de diciembre: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

Un movimiento telúrico se sintió a las 4:23 horas de este miércoles, de acuerdo con información de Instituto Geofísico del Perú

El sismo se sintió en Lima y en Callao en horas de la madrugada - Créditos: IGP.

Un sismo de magnitud 3,6 se registró a las 04:23 del 10 de diciembre de 2025, según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 39 km al oeste de la provincia constitucional del Callao, a una profundidad de 52 km.

De acuerdo con el reporte, la intensidad del movimiento fue de nivel III en el Callao, lo que hizo que varios residentes percibieran el sismo de manera leve. Las coordenadas del evento fueron latitud -12,03 y longitud -77,47.

Hasta el momento, no se han reportado daños a la infraestructura ni personas heridas. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantener la calma y verificar las rutas de evacuación ante la posibilidad de réplicas.

El sismo tuvo una magnitud de 3.6 - Créditos: IGP.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que, durante un sismo, se conserve la calma, se evalúen los riesgos y se preste ayuda a quienes lo requieran, de acuerdo con el plan familiar. Además, sugiere mantenerse alejado de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer o desplazarse en las rutas de evacuación.

Si no es posible evacuar, la entidad aconseja ubicarse en un espacio seguro dentro de la vivienda, junto a una columna estructural o cerca de la caja del ascensor. También recomienda tener lista la mochila de emergencia al evacuar el inmueble.

El epicentro del sismo fue en el Callao - Créditos: Andina.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Recomendaciones ante un sismo

Antes de un sismo

  • Ubica los espacios seguros y las áreas estructuralmente firmes donde puedas protegerte en caso de emergencia.
  • Prevé una mochila con artículos esenciales para situaciones de urgencia.
  • Participa en simulacros organizados por la comunidad.
  • Explica a los menores del hogar cómo actuar y cuáles son las medidas de protección.
  • Busca la opinión de un especialista para revisar la solidez de la vivienda y fortalecer la construcción si es necesario.
  • La preparación incluye la colaboración entre autoridades locales, regionales y nacionales, con el objetivo de mejorar los planes de evacuación, reconocer áreas de riesgo y promover el trabajo conjunto con la sociedad civil.

Durante el sismo

  • Mantén la tranquilidad, ya que el temor puede influir en las decisiones.
  • Retírate de ventanas y objetos que puedan desprenderse.
  • Si la evacuación inmediata no es posible, resguárdate en una zona protegida dentro del edificio.
  • Prescinde de las llamadas telefónicas para evitar congestionar las líneas; opta por enviar mensajes de texto.
  • No ingreses a los ascensores.

Después del sismo

  • Revisa si hay fugas de gas que puedan ocasionar accidentes.
  • Contacta a los servicios de emergencia en caso de requerir ayuda: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).
  • Atiende a personas heridas o a quienes requieran apoyo especial.
  • Permanece atento ante posibles réplicas y mantente alejado de construcciones dañadas.
  • Si estás en una zona costera, evacúa y solo retorna cuando la autoridad lo indique como seguro.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

La mochila de emergencia debe estar equipada con insumos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas durante un período de uno a tres días. Dentro del contenido recomendado, se encuentran los siguientes artículos:

  • Agua potable en recipientes individuales o envases seguros
  • Alimentos enlatados o envasados que sean no perecibles y fáciles de consumir
  • Abrelatas de uso manual
  • Linterna y pilas de repuesto
  • Radio portátil alimentado con baterías
  • Silbato para emitir señales de auxilio
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos específicos según prescripción
  • Mascarillas y gel desinfectante
  • Ropa de abrigo, manta liviana y poncho impermeable
  • Copias de documentos básicos (DNI, carné de salud, entre otros)
  • Teléfonos de emergencia anotados en un papel
  • Dinero en efectivo, preferentemente de baja denominación
  • Cargador portátil para teléfono celular (power bank)
  • Artículos para la higiene personal, como papel higiénico, toallitas húmedas y jabón
  • Elementos para bebés o personas con requerimientos particulares (pañales, leche en polvo, etc.)

