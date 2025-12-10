Paviferias de Lima y Callao registran aumento de canje de vales: dónde recoger cerca a tu distrito

Las Paviferias de Lima y Callao concentran la mayor afluencia de familias peruanas que buscan pavos San Fernando para la cena de Nochebuena. (Infobae Perú/Paula Elizalde)

El furor por la cena de Nochebuena se refleja cada diciembre en diferentes distritos de la capital, donde familias peruanas acuden previamente a las paviferias de Lima y Callao para canjear sus vales por pavos.

Estos centros de canje ya operan desde hace semanas y registran un incremento visible en la afluencia de clientes, quienes buscan principalmente pavos de 8 kilos de la marca San Fernando para la tradicional cena navideña.

La dinámica se intensifica mientras se acercan las fiestas de fin de año, consolidando a las paviferias como puntos clave en la celebración familiar, según constató Infobae Perú.

El canje de vales por pavos en las Paviferias se realiza mediante vales físicos con holograma o digitales con código QR, garantizando seguridad y agilidad.

Las paviferias son centros habilitados por empresas avícolas, principalmente San Fernando y Redondos, donde los participantes entregan vales físicos o digitales para cambiar por pavos o, en menor medida, carne de cerdo.

Este sistema ha ganado popularidad por la facilidad que ofrece: basta con presentar el vale, en formato físico con holograma de seguridad o digital a través de la app oficial de San Fernando, para recibir el producto elegido. Esta medida busca atender la alta demanda previa a Navidad, permitiendo que los hogares se abastezcan sin contratiempos.

La actividad comercial de las paviferias se centra durante el mes de diciembre, con énfasis en la semana previa a la festividad. De acuerdo con información de Infobae Perú, el flujo de beneficiarios aumenta considerablemente conforme se aproxima el 24 de diciembre, tendencia que obliga a los organizadores a mejorar sistemas de seguridad, por ejemplo, con el uso de códigos QR en los vales digitales.

La app oficial de San Fernando permite el canje digital de vales, pero solo el código QR dinámico asegura la entrega del pavo en la campaña navideña 2025.

Ubicación y funcionamiento

Cada año, en algunos casos, la ubicación exacta de las paviferias varía, motivando a los ciudadanos a informarse con antelación. En Lima, estos puntos de canje se instalan en distritos como San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Los Olivos (Estadio San Marcos), Ate, Chorrillos y Surquillo. En Callao, uno de los lugares más concurridos es la tienda afiliada situada en el centro comercial Minka, en la Av. Argentina.

La cantidad y ubicación de estos puntos pueden modificarse según las proyecciones de demanda y operatividad de cada campaña. Por eso, los organizadores recomiendan consultar fuentes oficiales como el sitio corporativo de San Fernando, disponible en este enlace: https://corporativo.sanfernando.pe/puntosdecanje/, y revisar redes sociales para conocer la lista actualizada y los horarios de atención vigentes.

Para la campaña de diciembre de 2025, la app de San Fernando facilita el canje digital, pero enfatiza evitar capturas de pantalla, ya que solo el código vivo garantiza la entrega del producto. Adicionalmente, se recomienda llevar una bolsa resistente para transportar el pavo de manera segura y cómoda.

Alternativas en el Mercado Central

Mientras las paviferias canalizan el canje masivo de vales, el Mercado Central de Lima presenta otra opción popular para quienes prefieren un proceso de compra diferente.

Buenos Días Perú reportó que desde el puesto 607, operado por María Ramos, los clientes pueden separar su pavo con cuotas mínimas de 5 soles, adaptando el pago al presupuesto de cada familia.

“Ya los clientes, los que desean llevar su pavito, ya están separando ya con cinco, diez, veinte, con lo que le alcance al bolsillo. Cosas que ya es como un ahorro, un chanchito que guardan para que sirvan su pavo para Navidad”, detalló María Ramos en conversación con el medio de televisión.

Diciembre en Perú es sinónimo de luces, festividad y reuniones familiares centradas en cenas tradicionales, donde platos como pavo, lechón y pollo son protagonistas. (Infobae)

Buenos Días Perú informó que no existe monto mínimo ni máximo para el abono y que los clientes pueden escoger entre diversas presentaciones: pavos completos desde 7 kilos hasta 16 kilos, megapavos de 20 kilos, medios pavos, pechugas, piernas y filetes trozados, según las necesidades del hogar.

El pago diferido representa un alivio para quienes buscan organizar anticipadamente la cena navideña sin impactar su economía familiar en un solo desembolso. “Aquí no hay excusa para no llevarse el pavito”, recalcó María Ramos ante las cámaras de Buenos Días Perú, al destacar que es posible adquirir desde un par de piernitas para grupos reducidos hasta piezas grandes para reuniones extensas.