Perú

Papá de Tilsa Lozano reacciona a dramático testimonio sobre violencia: “Lo desconocía”

El progenitor de la presentadora compartió palabras de apoyo y preocupación tras enterarse públicamente del ataque que marcó la adolescencia de Tilsa, resaltando la importancia de aprender de experiencias difíciles y afrontar el pasado

Guardar
Guillermo Lozano se pronuncia tras
Guillermo Lozano se pronuncia tras revelación de Tilsa sobre agresión sufrida en su juventud. El Valor de la Verdad

El testimonio de Tilsa Lozano durante su reaparición en el programa ‘El valor de la verdad’ impactó a la audiencia y a su entorno familiar. La conductora decidió revelar, después de años de silencio, que a los 18 años fue víctima de una agresión severa por parte de un exnovio. Según relató, esa noche el agresor utilizó un cigarro encendido para causarle quemaduras en el rostro y los pies, episodio que definió como “una noche de terror” y cuya gravedad hasta entonces había sido desconocida también para su familia más cercana.

Durante su participación en el programa conducido por Beto Ortiz, Lozano explicó que el impacto emocional padecido la llevó a mantener el hecho bajo reserva y que eligió no revelar el nombre del responsable debido a razones personales. “Quise proteger mi privacidad”, señaló frente a cámaras.

Padre de Tilsa Lozano rompe
Padre de Tilsa Lozano rompe el silencio, respalda a su hija tras confesión de maltrato. El Valor de la Verdad

La confesión incluyó detalles sobre el momento más crítico de la agresión: su exnovio la amenazó sosteniendo un cuchillo en su garganta. Ante el público televisivo, la conductora relató: “Me puso un cuchillo en la garganta y me quería matar, y sus palabras eran: ‘Te voy a matar’”, según transmitió el espacio que lidera Ortiz.

La reacción de Guillermo Lozano, padre de Tilsa, no tardó en conocerse tras hacerse público el testimonio. El progenitor de la exmodelo, quien estaba en el set, expresó su sorpresa y consternación al enterarse de los hechos por primera vez. En declaraciones para el mismo programa, afirmó: “La verdad que lo desconocía… y obviamente es algo que me desagrada y me acabo de enterar”. Agregó que espera que su hija haya transformado esa experiencia en una lección de vida: “Espero que haya aprendido, que sí y que no en la vida”.

Tilsa Lozano contó duros momentos
Tilsa Lozano contó duros momentos de su vida en El valor de la verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Tilsa Lozano describió cómo su madre notó algo extraño tras el suceso y acudió de inmediato a buscarla. “Podemos no hablar tres semanas y levanta el teléfono y me dice ‘¿Estás bien?’ Y sabe que no estoy bien”, declaró la conductora aludiendo a la intuición y cercanía materna. Fue en ese encuentro cuando su madre encontró las lesiones visibles, señal del episodio violento al que había sido sometida.

La producción de ‘El valor de la verdad’ también recogió testimonios de personas cercanas a la exparticipante de realities. Camila, amiga íntima de Lozano, relató su impresión al verla: “Su cara parecía un cenicero, tenía una costra en los pies”, reflejó, evidenciando la magnitud de las secuelas físicas que quedaron tras la agresión. Ambas coincidieron en que nunca advirtieron señales de conductas violentas en el joven atacante, a quien recordaban como una persona de aparente carácter pacífico. Más adelante hallaron evidencia de consumo de drogas, lo que aclaró ciertos comportamientos posteriores.

Tilsa Lozano contó difícil situación
Tilsa Lozano contó difícil situación con su expareja en El valor de la verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La historia narrada por Tilsa Lozano añadió nuevos elementos al mencionar que tiempo después, en un viaje laboral a Cuzco, se cruzó nuevamente con su agresor. Según el relato, él la observaba desde la distancia, oculto tras una reja, mostrando un aspecto deteriorado. Poco después, la conductora recibió la noticia del fallecimiento de su exnovio a través de fuentes periodísticas.

Cuando fue consultado, Guillermo Lozano reiteró su solidaridad pública con su hija. “Pienso que lo que ya está, ya está,… que las personas inteligentes aprenden de sus errores y no tienen que echarle la culpa a nadie. Si echas la culpa de tus errores, no vas a aprender nada”, enfatizó.

La revelación del caso de Lozano ocurre en un contexto de crecientes demandas sociales por atender la violencia ejercida contra mujeres en Perú. De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los casos de agresión física y psicológica aumentan cada año.

Tilsa Lozano contó los duros
Tilsa Lozano contó los duros momentos que vivió cuando era más joven. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Temas Relacionados

Tilsa Lozanoperu-entretenimientoEl Valor de la Verdad

Más Noticias

Coki Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano por ser capitán en Alianza Lima: “Todo lo que pasa en el club es casi una fiesta romana”

El periodista deportivo criticó al ‘Kaiser’ por ser uno de los líderes del cuadro ‘blanquiazul’ y lo comparó con otras leyendas del club

Coki Gonzales arremetió contra Carlos

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

El secretario general del partido, Luiz Valdez, señaló que el partido aún está evaluando darle un espacio en sus candidatos al senado

La candidatura de Juan José

¿Será feriado o día no laborable el viernes 26 de diciembre? Esto es lo que se sabe

Solo faltan dos semanas para la Noche Buena 2025, el miércoles 24 de diciembre. A continuación, los días en los que habrá descansos este mes

¿Será feriado o día no

Fuerzas Armadas de Perú adquieren lanzadores de cohetes de unas de las mayores empresas israelíes de armamento

La formalización de un contrato con FAME permitirá la incorporación de sistemas avanzados de artillería, vehículos especializados y munición de última generación, en el marco de un programa de modernización militar

Fuerzas Armadas de Perú adquieren

Vecinos acusan a policía de disparar y matar a reciclador en San Juan de Lurigancho

John Lenin Centurión Gabriel, un joven reciclador de veintitrés años y padre de un niño pequeño, murió tras recibir tres disparos presuntamente realizados por un policía en la parte alta de San Juan de Lurigancho. Familiares y testigos denuncian que el agente actuó de forma desproporcionada y exigen justicia

Vecinos acusan a policía de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La candidatura de Juan José

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura presidencial de Carlos Espá para las Elecciones 2026: “Conozco cómo piensa y su integridad moral”

Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Fiscales supremos deciden hoy si eligen un nuevo fiscal de la Nación ante la inhabilitación de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Dream Theater regresa a Perú

Dream Theater regresa a Perú con su gira mundial: fecha, lugar y venta de entradas

Actor peruano Richard Torres protagoniza boda ambiental en Nueva York para exigir protección global de la Amazonía

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

Ibai Llanos cuenta su experiencia en el tráfico vehicular en Lima: “No tiene sentido, es surrealista”

Mario Irivarren explica por qué ya no entregará iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia, ya se lo dieron”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Coki Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano por ser capitán en Alianza Lima: “Todo lo que pasa en el club es casi una fiesta romana”

Se conoció por qué Alianza Lima no oficializa la salida de Hernán Barcos: ¿existen chances de que se quede?

Se filtró el motivo por el que Ricardo Gareca no llegará a Alianza Lima en 2026: “No hay estabilidad, el club no está desarrollando un proyecto”

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos