Papá de Tilsa Lozano reacciona a dramático testimonio sobre violencia: “Lo desconocía”

El testimonio de Tilsa Lozano durante su reaparición en el programa ‘El valor de la verdad’ impactó a la audiencia y a su entorno familiar. La conductora decidió revelar, después de años de silencio, que a los 18 años fue víctima de una agresión severa por parte de un exnovio. Según relató, esa noche el agresor utilizó un cigarro encendido para causarle quemaduras en el rostro y los pies, episodio que definió como “una noche de terror” y cuya gravedad hasta entonces había sido desconocida también para su familia más cercana.

Durante su participación en el programa conducido por Beto Ortiz, Lozano explicó que el impacto emocional padecido la llevó a mantener el hecho bajo reserva y que eligió no revelar el nombre del responsable debido a razones personales. “Quise proteger mi privacidad”, señaló frente a cámaras.

La confesión incluyó detalles sobre el momento más crítico de la agresión: su exnovio la amenazó sosteniendo un cuchillo en su garganta. Ante el público televisivo, la conductora relató: “Me puso un cuchillo en la garganta y me quería matar, y sus palabras eran: ‘Te voy a matar’”, según transmitió el espacio que lidera Ortiz.

La reacción de Guillermo Lozano, padre de Tilsa, no tardó en conocerse tras hacerse público el testimonio. El progenitor de la exmodelo, quien estaba en el set, expresó su sorpresa y consternación al enterarse de los hechos por primera vez. En declaraciones para el mismo programa, afirmó: “La verdad que lo desconocía… y obviamente es algo que me desagrada y me acabo de enterar”. Agregó que espera que su hija haya transformado esa experiencia en una lección de vida: “Espero que haya aprendido, que sí y que no en la vida”.

Tilsa Lozano describió cómo su madre notó algo extraño tras el suceso y acudió de inmediato a buscarla. “Podemos no hablar tres semanas y levanta el teléfono y me dice ‘¿Estás bien?’ Y sabe que no estoy bien”, declaró la conductora aludiendo a la intuición y cercanía materna. Fue en ese encuentro cuando su madre encontró las lesiones visibles, señal del episodio violento al que había sido sometida.

La producción de ‘El valor de la verdad’ también recogió testimonios de personas cercanas a la exparticipante de realities. Camila, amiga íntima de Lozano, relató su impresión al verla: “Su cara parecía un cenicero, tenía una costra en los pies”, reflejó, evidenciando la magnitud de las secuelas físicas que quedaron tras la agresión. Ambas coincidieron en que nunca advirtieron señales de conductas violentas en el joven atacante, a quien recordaban como una persona de aparente carácter pacífico. Más adelante hallaron evidencia de consumo de drogas, lo que aclaró ciertos comportamientos posteriores.

La historia narrada por Tilsa Lozano añadió nuevos elementos al mencionar que tiempo después, en un viaje laboral a Cuzco, se cruzó nuevamente con su agresor. Según el relato, él la observaba desde la distancia, oculto tras una reja, mostrando un aspecto deteriorado. Poco después, la conductora recibió la noticia del fallecimiento de su exnovio a través de fuentes periodísticas.

Cuando fue consultado, Guillermo Lozano reiteró su solidaridad pública con su hija. “Pienso que lo que ya está, ya está,… que las personas inteligentes aprenden de sus errores y no tienen que echarle la culpa a nadie. Si echas la culpa de tus errores, no vas a aprender nada”, enfatizó.

La revelación del caso de Lozano ocurre en un contexto de crecientes demandas sociales por atender la violencia ejercida contra mujeres en Perú. De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los casos de agresión física y psicológica aumentan cada año.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).