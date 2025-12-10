Navidad en Perú: estos son los únicos servicios que atienden el 25 de diciembre en Lima y regiones

El 25 de diciembre es feriado nacional.

Durante el feriado de Navidad en el Perú, los horarios de atención presencial en Lima y otras regiones sufren importantes modificaciones. Mientras bancos y algunos comercios cierran sus puertas el 25 de diciembre, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el transporte público mantienen servicios esenciales y ajustes programados para garantizar la cobertura de emergencias y desplazamientos.

Bancos

La atención presencial en bancos y la mayoría de comercios se suspende el 25 de diciembre; sin embargo, los canales digitales permanecen disponibles para operaciones remotas. Los bancos, incluidos Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco de la Nación, Interbank y Scotiabank, atienden con normalidad los días 23 y 24 de diciembre. El 25 de diciembre no habrá atención presencial en sus sucursales, pero los clientes pueden utilizar la aplicación móvil y los servicios digitales durante todo el feriado. La atención en agencias se reanudará el 26 de diciembre, con el restablecimiento de los servicios habituales en todas las entidades.

Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

Transporte público: horarios especiales y recomendaciones para los usuarios

En el caso de Lima y Callao, los Corredores Complementarios y el Metropolitano de Lima ajustan sus horarios durante los feriados. Según información de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao a Infobae Perú, los corredores Azul, Rojo y Morado operan de lunes a sábado entre las cinco de la mañana y las once de la noche, y cuentan con servicios nocturnos como el “Lechucero” en el Corredor Azul, que cubre de once de la noche a cuatro de la mañana. Los domingos y feriados, los horarios suelen reducirse, con pausas al mediodía y reanudación en horas de la tarde, por ejemplo, de cinco de la mañana a mediodía y de cuatro de la tarde a nueve de la noche.

El Metropolitano mantiene un servicio regular de cinco de la mañana a diez de la noche, con rutas alimentadoras hasta las once de la noche. Estos horarios pueden variar en días feriados, por lo que es fundamental consultar fuentes oficiales para información actualizada.

Los corredores del Metropolitano operarán el 25 de diciembre.

Comercios y centros comerciales

Los Real Plaza han extendido su horario en los días previos a Navidad, abriendo hasta las once de la noche los días seis, siete, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno de diciembre, y hasta la medianoche el veintidós y veintitrés. El veinticuatro de diciembre, el cierre se adelanta a las nueve de la noche.

El veinticinco, la mayoría de los comercios permanece cerrada, aunque centros como La Rambla Perú (San Borja y Breña) suelen abrir con horario reducido y cierre temprano, como hasta las diez de la noche, de acuerdo a la experiencia de años anteriores. Resulta importante verificar en las redes sociales o páginas web de cada establecimiento para confirmar los horarios específicos.

Algunos centros comerciales tendrán horarios especiales.

Pago y normas para quienes trabajan en Navidad

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) indica que los trabajadores que laboren el 25 de diciembre, sin descanso sustitutorio, deben recibir una remuneración adicional. El pago consiste en una remuneración diaria por el trabajo realizado más una sobretasa del 100% de esa remuneración.

Por ejemplo, si la remuneración mensual es de S/ 1.025, la diaria es S/ 34,17. De este modo, el trabajador recibirá S/ 34,17 por el día laborado y una sobretasa de S/ 34,17, sumando S/ 68,34 adicionales. Esto se verá reflejado en la boleta de pago como S/ 1.093,34. Si el turno comienza el 24 de diciembre y finaliza el 25, no corresponde la sobretasa, ya que solo aplica para jornadas que inician y terminan durante el feriado nacional.

Emergencias: atención garantizada y líneas habilitadas las 24 horas

Durante el feriado, los servicios de emergencia como bomberos continúan activos. Para incendios, rescates o fugas de gas, la línea 116 permanece habilitada en cualquier momento.

Los bomberos mantendrán la alerta máxima. (Andina)