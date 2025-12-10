Luisito Sánchez será padre por quinta vez junto a la sobrina de Ricky Trevitazo

El cantante de Skándalo y la sobrina de Ricky Trevitazo comparten su felicidad por el embarazo, mientras enfrentan comentarios y dudas sobre su relación con mensajes llenos de sinceridad y confianza en su presente juntos (Facebook)

El cantante Luisito Sánchez, integrante de Skándalo, volverá a ser padre a los 45 años después de que Enza Mitrovich confirmara su embarazo en redes con una fotografía que evidenció su estado avanzado.

La joven, sobrina de Ricky Trevitazo, decidió hacer pública la noticia tras más de medio año de relación con el artista.

El anuncio generó comentarios que cuestionaron su vínculo y recordaron episodios de la vida sentimental del intérprete, lo que motivó respuestas directas de Mitrovich, quien defendió su relación y afirmó que no permitirá que hechos anteriores influyan en la etapa que afirma vivir. La pareja inició este camino luego de meses de mantener su historia con bajo perfil.

Reacciones y respuestas de Enza Mitrovich

La publicación del embarazo abrió una ola de comentarios que la joven respondió con claridad, reafirmando que su relación se sostiene en decisiones actuales y no en la memoria de otros. (Facebook)

La noticia del embarazo comenzó a circular cuando Enza Mitrovich difundió una imagen en la que mostró su vientre abultado. La publicación confirmó que la joven de 26 años tendrá un hijo con Luisito Sánchez, quien volverá a la paternidad después de más de una década desde su separación de Leslie Moscoso. La fotografía se viralizó en pocas horas y originó mensajes en los que usuarios expresaron dudas sobre el futuro de la pareja debido al historial del cantante.

Una de las reacciones más compartidas en TikTok cuestionó directamente la decisión de la joven. “Todo bien, pero tener un hijo de él?”, escribió una usuaria. Mitrovich respondió con un mensaje extenso en el que remarcó que no asumirá cargas que no le corresponden. “Su pasado no define nuestro presente. Tener hijos no garantiza fidelidad ni amor… cada relación es diferente y él puede ser distinto conmigo, mejor, igual o peor… nunca se sabe. Lo que sí importa es compromiso, amor y presencia”, expresó con firmeza.

También precisó que no considera justo asumir responsabilidades por episodios que no formaron parte de su vida. “¿Por qué debería cargar con temas que no son míos? Hoy lo que vale es lo que estamos construyendo juntos”, señaló al comentar la insistencia de quienes mencionaron conflictos previos del artista. La joven defendió su posición y reafirmó que su enfoque se mantiene en la etapa actual que transita con el cantante.

Otra usuaria intentó advertirle sobre eventuales reclamos por la presencia del intérprete en la crianza de su hijo. La joven rechazó cualquier lectura que la vincule con controversias mediáticas o figuras del espectáculo que llevaron sus diferencias a cámaras de televisión. “No soy parte de chollywood, ¿por qué tendría que ir a hacer el ridículo? Jamás ni aunque me paguen. Y la presencia igual que el amor, no se exige”, respondió. Con ese mensaje dejó claro que su intención es mantener su vida privada lejos de la exposición.

Papá por quinta vez

La llegada del quinto hijo de Sánchez generó lecturas diversas, aunque Mitrovich defendió que esta etapa pertenece solo a la pareja y no debe medirse con historias pasadas. (TikTok)

La confirmación del embarazo se produjo luego de semanas de especulaciones. En septiembre, Mitrovich evitó responder cuando le consultaron por la posibilidad de tener un hijo, aunque ahora decidió compartir la noticia de forma directa. La publicación que difundió llevó a usuarios a comentar sobre el rol del cantante y las dificultades mencionadas por su expareja en años anteriores.

Luisito Sánchez se convertirá en padre por quinta vez. La nueva etapa llega después de varias presentaciones públicas del cantante, quien continúa su carrera con Skándalo. El anuncio del bebé se suma a su vida personal, que en los últimos años se vio atravesada por declaraciones, señalamientos y respuestas en redes.

La confirmación de Mitrovich se transformó en el punto central de la conversación digital y marcó un momento decisivo en la historia de la pareja.

La joven reiteró que no asumirá responsabilidades por asuntos que no formaron parte de su vida. Su postura generó apoyo de algunos seguidores que destacaron su manera directa de responder.

En otros espacios, sin embargo, usuarios insistieron en recordar los conflictos del pasado del artista. Mitrovich mantuvo su posición y defendió la relación con una frase que se volvió recurrente en sus mensajes: “Hoy lo que vale es lo que estamos construyendo juntos”.